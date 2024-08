Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Mange tror at kryptomarkedet vil se et bredere rally i de kommende månedene – et som ikke er veldig sannsynlig å være begrenset til ledere som Bitcoin og Ethereum.

Det kan være gode nyheter for kommende prosjekter som Poodlana, som allerede tiltrekker seg solid etterspørsel fra mote-forward krypto-entusiaster.

Poodlana er en blockchain-aktivert plattform som er inspirert av en av de søteste rasene til mannens beste venn – puddelen. Men det er så mye mer enn det fluffy utseendet.

Dens opprinnelige meme-mynt, POODL, kan vise seg å være en spennende investering for 2024.

Poodlana er en sammenslåing av mote og krypto

Først av alt, la oss snakke statistikk. Den globale moteindustrien ble verdsatt til $1,5 billioner i 2020 og anslag er at den vil nå $2,25 trillioner innen utgangen av 2025.

Det er en vekst på hele 50 % på bare fem år.

Med tanke på den raske veksten, er det tenkelig at innovative plattformer som Poodlana som tilbyr unike måter å spille moteindustrien på, vil ha vesentlig nytte av å gå videre.

POODL er en glamorøs memmynt som har potensial til å ta seg inn i det enorme markedet for digitale eiendeler som ønsker personlig uttrykk velkommen.

Som et prosjekt fokusert på samfunnsengasjement, kan kryptoentusiaster etter hvert vise POODL-beholdningen sin like stolt som de viser puddelen sin til venner og familie.

POODL kan vinne med resten av kryptomarkedet

Poodlana kan være en god investering i å skrive, også fordi timingen ikke kunne vært bedre. 2024 forventes å bli et givende år for kryptovalutaer.

Med en stadig økende institusjonell interesse for kryptomarkedet, ettersom globale regulatorer fortsetter å godkjenne BTC- og ETH-børshandlede fond, samt den nylige halveringen av Bitcoin, tror flere eksperter at nok en kryptoboom er i vente.

Og det er det som kan tjene som en materiell medvind for Poodlana og dens opprinnelige meme-mynt POODL.

Vi vet allerede at meme-mynter har en tendens til å eksplodere i popularitet og til slutt i verdi i de tidlige stadiene. Husker du Dogecoin og Shiba Inu?

Hvis du gikk glipp av det toget, kan POODL være den siste muligheten som kan tilby deg lignende avkastning i de kommende månedene.

Poodlana (POODL) forhåndssalg er unikt strukturert

Til slutt, la oss snakke om tall som har vært imponerende for Poodlana så langt. Meme-mynten har ikke vært i forhåndssalg på enda et par uker, og likevel har den allerede samlet inn mer enn $3,8 millioner.

Denne tidlige suksessen indikerer at det er betydelig etterspørsel etter POODL allerede, selv før den debuterte i det åpne markedet.

Det pågående Poodlana-forsalget er interessant strukturert. Det vil vare i tretti dager, i ti etapper på tre dager hver. Men her er kickeren – POODL-token-prisen øker etter hvert trinn. Det er viktig ettersom det skaper en følelse av at det haster for potensielle investorer og belønner tidlige brukere.

Enda viktigere, Poodlana vil noteres på en kryptobørs bare 60 minutter etter at forhåndssalget er avsluttet.

Den raske overgangen fra forhåndssalg til offentlig handel kan føre til økt etterspørsel og dermed prisstigning. Tenk på det som den store åpningen av en mye etterlengtet motebutikk. Alle ønsker å være først i køen.

Klikk her hvis du vil dykke dypere inn i Poodlana (POODL) og lære mer om det før du investerer.