Kansellering av studentgjeld: Bidens nye plan lover lettelse for 30 millioner låntakere

I et sentralt grep for millioner av amerikanske studenter, vil Biden-administrasjonen snart rulle ut et nytt initiativ for studentgjeldslette, som tar sikte på å gi målrettet bistand til låntakere som er berørt av studielån.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Omtrent 30 millioner amerikanere er satt til å dra nytte av kansellering av studentgjeld under Biden-administrasjonens siste initiativ, ifølge en pressemelding fra Det hvite hus. Kunngjøringen, som ble gjort onsdag, skisserte administrasjonens plan for å gi låntakere detaljert informasjon om tilgang til de kommende gjeldsletteprogrammene.

Utviklingen kommer etter at USAs høyesterett blokkerte president Bidens tidligere bredbaserte tilgivelsesplan, og etterlot mange låntakere usikre på deres økonomiske fremtid.

Fire kategorier av berettigelse til studiegjeldslette

Copy link to section

Det amerikanske utdanningsdepartementets oppdaterte hjelpestrategi søker å adressere de mest trengende ved å begrense fokuset på kvalifikasjonskriteriene. Den nye planen omfatter fire hovedkategorier:

Låntakere som skylder mer nå enn de gjorde ved start av nedbetaling. Låntakere vil være kvalifisert for lettelse hvis de har en gjeldende saldo på visse typer føderale studielån som er større enn saldoen på det lånet da det gikk inn i tilbakebetaling på grunn av løpende renter. Avdelingen anslår at denne gjeldslette vil påvirke nesten 23 millioner låntakere, hvorav flertallet er Pell Grant-mottakere.

Låntakere vil være kvalifisert for lettelse hvis de har en gjeldende saldo på visse typer føderale studielån som er større enn saldoen på det lånet da det gikk inn i tilbakebetaling på grunn av løpende renter. Avdelingen anslår at denne gjeldslette vil påvirke nesten 23 millioner låntakere, hvorav flertallet er Pell Grant-mottakere. Låntakere som har vært tilbakebetalt i flere tiår. Hvis en låntaker med kun bachelorlån har vært tilbakebetalt i mer enn 20 år (innførte tilbakebetaling 1. juli 2005 eller før), vil de være berettiget til denne lettelsen. Låntakere med minst ett utdannet lån som har vært tilbakebetalt i mer enn 25 år (oppgitt tilbakebetaling 1. juli 2000 eller før) vil også være kvalifisert.

Hvis en låntaker med kun bachelorlån har vært tilbakebetalt i mer enn 20 år (innførte tilbakebetaling 1. juli 2005 eller før), vil de være berettiget til denne lettelsen. Låntakere med minst ett utdannet lån som har vært tilbakebetalt i mer enn 25 år (oppgitt tilbakebetaling 1. juli 2000 eller før) vil også være kvalifisert. Låntakere som ellers er berettiget til ettergivelse av lån, men som ennå ikke har søkt. Hvis en låntaker ikke har meldt seg inn i en inntektsdrevet tilbakebetalingsplan (IDR), men vil være kvalifisert for umiddelbar tilgivelse, vil de være kvalifisert for lettelse. Låntakere som ville være kvalifisert for lukket skolefrigang eller andre typer tilgivelsesmuligheter, men som ikke har søkt, vil også være kvalifisert for denne lettelsen.

Hvis en låntaker ikke har meldt seg inn i en inntektsdrevet tilbakebetalingsplan (IDR), men vil være kvalifisert for umiddelbar tilgivelse, vil de være kvalifisert for lettelse. Låntakere som ville være kvalifisert for lukket skolefrigang eller andre typer tilgivelsesmuligheter, men som ikke har søkt, vil også være kvalifisert for denne lettelsen. Låntakere som meldte seg på programmer med lav økonomisk verdi. Hvis en låntaker deltok i en institusjon som ikke klarte å gi tilstrekkelig økonomisk verdi, eller som mislyktes i en av avdelingens ansvarlighetsstandarder for institusjoner, ville disse låntakerne også være kvalifisert for gjeldslette.

Automatisk avlastning med opt-out-mulighet

Copy link to section

En av hovedtrekkene i den nye planen er den strømlinjeformede prosessen. Kvalifiserte låntakere trenger ikke å sende inn noen søknader om lindring. I stedet vil utdanningsdepartementet automatisk bruke gjeldsettergivelsen på kvalifiserte kontoer.

Låntakere som ønsker å melde seg ut må gi beskjed til lånebehandleren innen 30. august.

Utdanningsdepartementet forventes å ferdigstille regelen for dette gjeldsletteinitiativet innen oktober.

Administrasjonen går raskt for å implementere lettelsen, med sikte på å fullføre gjeldsselleringer før eventuelle juridiske utfordringer kan forsinke prosessen.

Juridiske eksperter forventer at motstandere kan reise søksmål for å søke påbud, noe som kan forlenge kampen over måneder eller til og med år. Denne usikkerheten etterlater låntakere i en tilstand av frykt for det endelige resultatet.

Skattemessige hensyn for ettergitt gjeld

Copy link to section

I henhold til den amerikanske redningsplanloven fra 2021 er ettergivelse av studielån unntatt fra føderale skatter gjennom 2025, noe som gir betydelig økonomisk lettelse til låntakere. Det er imidlertid avgjørende for låntakere å være klar over at noen stater kan pålegge skatter på ettergitt gjeld.

Det er tilrådelig for låntakere å gjennomgå sine statlige skatteregler for å forstå eventuelle skatteforpliktelser som kan oppstå fra gjeldsettergivelsen.

Mens den strømlinjeformede, automatiske lettelsesprosessen forenkler veien til tilgivelse, kan pågående juridisk usikkerhet og statlige skatteimplikasjoner påvirke den generelle effektiviteten til initiativet.

Etter hvert som implementeringstidslinjen skrider frem, vil låntakere og interessenter følge utviklingen nøye for å måle planens innvirkning på deres økonomiske fremtid.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.