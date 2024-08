Vil Verge (XVG) gjenta prismønsteret for Q4 2020 og Q2 2021?

Verge (XVG) er en kryptovaluta som jevnt og trutt har fått oppmerksomhet siden starten, spesielt for sitt fokus på personvern og desentralisering.

Verge ble lansert i oktober 2014 som DogecoinDark (DOGED), og var en gaffel av Peercoin (PPC). I februar 2016 ble prosjektet omdøpt til Verge Currency for å skille seg fra Dogecoin og for å appellere til et bredere marked.

Til tross for rebranding, fortsetter Verge å bruke den samme underliggende teknologien som forgjengeren.

Biconomy har listet XVG-token

Den 15. mars 2024 noterte Biconomy Verge (XVG) for spothandel med XVG/USDT-handelsparet. Denne oppføringen markerte et bemerkelsesverdig øyeblikk for Verge, da den åpnet innskudds- og uttakstjenester for XVG klokken 12:00 (UTC) samme dag.

Noteringen på Biconomy representerer et viktig skritt i å øke Verges markedstilstedeværelse og tilgjengelighet.

Prisen på XVG så en betydelig økning i begynnelsen av april, hovedsakelig på grunn av virkningen av Biconomy-noteringen, men har siden opplevd et betydelig fall i løpet av de siste tolv månedene. Tokenet nådde en topp på $0,01241 den 3. april 2024, før markedet ble bearish, noe som har vært trenden til nå.

På pressetidspunktet ble Verge (XVG) priset til $0,003686, noe som representerer en nedgang på 11,0 % de siste 24 timene og et fall på 27 % det siste året. Tokenet handles imidlertid til 52 445,39 % høyere enn startprisen.

Noen analytikere spekulerer i at Verge kan være på randen av en betydelig prisbevegelse, som potensielt gjenspeiler den dramatiske økningen observert mellom Q4 2020 og Q2 2021 som vist i skjermbildet nedenfor.

Observatører antyder at en prisøkning på 10 % til 15 % kan være nært forestående når vi går inn i Q4 2024.

Funksjoner som kan presse Verge-prisen høyere

En av de definerende funksjonene til Verge er forpliktelsen til å beskytte brukernes anonymitet mens du bruker en åpen blokkjede. Kryptovalutaen oppnår dette ved å inkludere sikre protokoller som TOR (The Onion Router), I2P (Invisible Internet Project), og dens unike Wraith-protokoll.

TOR og I2P er anonymiserende nettverk som skjuler brukernes IP-adresser og transaksjoner, mens Wraith-protokollen lar brukere velge mellom en offentlig eller privat distribuert hovedbok. Denne kombinasjonen av teknologier sikrer at Verge-transaksjoner kan gjøres med forbedret personvern.

Når det gjelder tekniske spesifikasjoner, er Verge basert på Bitcoin (BTC) kildekoden, men har implementert modifikasjoner for å forbedre den originale Bitcoin blockchain.

Verge fortsetter å posisjonere seg som en ledende personvernfokusert kryptovaluta, og utnytter avanserte teknologier for å beskytte brukerdata samtidig som de har som mål å tilby et mer effektivt alternativ til Bitcoin.

Med nyere utviklinger som noteringen på Biconomy og potensial for fremtidig vekst, er Verge fortsatt et prosjekt å se i det utviklende kryptovalutalandskapet.

