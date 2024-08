Byjus unngår konkurs med gjeldsordning på 19 millioner dollar, får forlengelse for å tilbakebetale BCCI

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I en sentral kjennelse på fredag ga Indias National Companies Law Appellate Tribunal (NCLAT) Byju’s, den beleirede utdanningsteknologigiganten, sjansen til å gjøre opp en gjeld på 19 millioner dollar med Board of Control for Cricket in India (BCCI).

Denne avgjørelsen stopper insolvensbehandlingen som ble initiert av BCCI mot den en gang verdsatte oppstarten på 22 milliarder dollar.

Nøkkelavgjørelse om gjeldsordning

NCLATs Chennai-benk tillot Byjus grunnlegger, Byju Raveendran, å anke en lavere domstols insolvensvedtak fra forrige måned.

Nemndas kjennelse ble påvirket av en forpliktelse om at tilbakebetalingen ville bli personlig finansiert av Riju Raveendran, Byjus bror, i stedet for å bli avledet fra midler ment for finansielle kreditorer.

Nemnda understreket viktigheten av kompromiss i slike saker, og uttalte:

“Den første timen med rettferdighet er kompromissets time, og der tilbudet er gitt av en av de suspenderte direktørene på instruks fra bedriftsdebitor om å begrave stridsøksen med CD, kan domstolen påberope seg regel 11 med det formål å utforske en Forliket godkjennes herved og anken føres frem og den påklagede kjennelsen oppheves.»

Denne kjennelsen lar Raveendran beholde kontrollen over Byjus. BCCI beholder imidlertid retten til å gjenopplive sin anke dersom Byju’s ikke klarer å betale kontingenten som avtalt.

Pågående økonomiske kamper

Til tross for denne seieren er Byju’s ennå ikke ute av økonomiske problemer.

Selskapet står overfor flere konkurssaker både i India og i utlandet.

Tidligere i år begjærte Byjus amerikanske enhet kapittel 11-konkurs i Delaware, og listet opp forpliktelser mellom 1 milliard og 10 milliarder dollar.

Byju opplevde rask vekst under COVID-19-pandemien, drevet av økningen i fjernlæring.

Oppstarten tiltrakk seg betydelige investeringer fra store aktører som Sequoia Capital, Tiger Global Management og Silver Lake.

Denne tilstrømningen av kapital finansierte en aggressiv oppkjøpsstrategi, der Byju kjøpte rundt 20 selskaper globalt til en pris på nesten 3 milliarder dollar.

Etter hvert som pandemien avtok, ble Byju imidlertid utsatt for økonomisk belastning. En nedgang i etterspørselen etter fjernundervisning, kombinert med en generell nedgang i oppstartssektoren, førte til reduserte verdivurderinger og finansieringsutfordringer.

I november 2023 satte Prosus ned Byjus verdsettelse til under 3 milliarder dollar.

BlackRock reduserte sin verdi ytterligere til omtrent 1 milliard dollar i januar.

For regnskapsåret som slutter 31. mars 2023, rapporterte Byjus tap på 8 553 crore Rs (nesten 1 milliard dollar), noe som understreker alvorligheten av de økonomiske vanskelighetene.

Midlertidig utsettelse

Forliket med BCCI gir Byjus en midlertidig utsettelse fra konkurs, men selskapets bredere økonomiske utfordringer forblir uløste.

Utfallet av de andre konkurssakene og dets evne til å stabilisere driften vil være avgjørende for å bestemme dens fremtidige bane.

Investorer og bransjeobservatører vil følge nøye med for å se hvordan Byju’s håndterer sin finansielle restrukturering og navigerer i pågående markedspress.

Selskapets reise gjenspeiler de bredere kampene til teknologiske startups som kjemper med post-pandemiske justeringer og skiftende økonomiske forhold.

