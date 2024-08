Hvorfor henger Nord-Irland etter Storbritannia når det gjelder å ta i bruk Real Living Wage?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Nord-Irland faller bak andre britiske regioner når det gjelder å ta i bruk Real Living Wage, selv om det har et betydelig antall lavtlønnede arbeidere.

Real Living Wage, beregnet av Resolution Foundation, er satt til £12 i timen utenfor London. Til tross for denne frivillige standarden, er færre enn 100 virksomheter i Nord-Irland akkreditert, sammenlignet med over 15 000 over hele Storbritannia.

Nåværende lønnsstruktur i Storbritannia

Storbritannias lønnsstruktur inkluderer flere nivåer.

Den nasjonale minstelønnen er juridisk håndhevbar og varierer etter alder, med priser på £6,40 i timen for arbeidere under 18 år og lærlinger, og £8,60 i timen for de i alderen 18-20.

Den nasjonale levelønnen, som også er lovfestet, er 11,44 pund i timen for arbeidere på 21 år og over.

Nord-Irlands langsomme fremgang

Mary McManus, Regional Manager for Living Wage NI, uttrykte bekymring over Nord-Irlands langsomme bruk av Real Living Wage.

Hun fremhevet at Skottland, til tross for en tre ganger større befolkning, kan skryte av 40 ganger antallet akkrediterte arbeidsgivere.

Wales har nesten 600 akkrediterte arbeidsgivere. McManus tilskriver Nord-Irlands etterslep til den høye andelen arbeidere som tjener under Real Living Wage, en av de høyeste i Storbritannia.

Offisielle tall viser at 15,6 % av arbeidstakerjobbene i Nord-Irland betalte under Real Living Wage i fjor, betydelig høyere enn gjennomsnittet i Storbritannia på 12,9 %.

Dette betyr at omtrent 190 000 arbeidere tjener under grensen.

Valgkretsene med høyest andel lavtlønnede arbeidere inkluderer Belfast West, Foyle, Fermanagh og South Tyrone, og East Londonderry, hvor én av fem arbeidere tjener under terskelverdien.

Kvinner og deltidsansatte er uforholdsmessig berørt.

Ap-regjeringens forslag til nasjonal minstelønn

Den britiske regjeringens planer om å øke den nasjonale minstelønnen og senke valgbarhetsalderen kan påvirke Nord-Irlands lønnslandskap.

Labour-regjeringen har som mål å innføre en levelønn som tar hensyn til levekostnader og reduserer den berettigede alderen fra 21 til 18.

Denne endringen kan komme ytterligere én million arbeidere til gode og gi en økning på 33 % for de som tjener minstelønn for 18-20-åringer.

Det kan imidlertid by på utfordringer for bedrifter, spesielt i næringer med høye lønnskostnader som gjestfrihet og detaljhandel.

Eksperter advarer om at betydelige økninger i minstelønnen kan påvirke inflasjon og arbeidsledighet.

En ytterligere 7–10 % økning i minstelønnen, som forutsagt, kan forverre disse problemene.

Høyere lønnskostnader kan bremse økonomisk vekst og begrense rentekutt fra Bank of England.

Labour-regjeringens forslag om å tilpasse minstelønnen til levekostnadene representerer et betydelig politisk skifte.

For første gang vil tjenestemenn vurdere levekostnader når de fastsetter lønnsnivåer.

Denne reformen tar sikte på å adressere ulikheter mellom lønn for yngre og eldre arbeidstakere.

Lavlønnskommisjonen vil få i oppgave å inkludere disse faktorene i sine anbefalinger.

Mens høyere lønn kan forbedre levestandarden og øke forbruksutgiftene, kan de også øke driftskostnadene for bedrifter, noe som fører til høyere priser på varer og tjenester.

Bransjer med tynne fortjenestemarginer, som gjestfrihet og detaljhandel, kan slite med å absorbere disse kostnadene uten å redusere antall ansatte eller kutte ned på tjenestene.