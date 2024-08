Meme-mynter som Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) og JasmyCoin (JASMY) førte til tap på torsdag da bekymringene for kryptoindustrien fortsatte. MOG-tokenet falt med over 14 % mens WIF og Jasmy falt med 10 %. Andre populære tokens som Book of Meme (BOME) og Bonk var blant de fremste etternølerne.

Poodlana-tokensalget blomstrer

Poodlana ignorerte den pågående undergangen og dysterheten i kryptoindustrien da den fortsatte å samle inn betydelige beløp. Utviklerne har samlet inn over $4 millioner på mindre enn tre uker, noe som gjør det til et av årets best presterende tokensalg.

Brukere kan kjøpe sine tokens ved hjelp av flere kryptovalutaer og til og med amerikanske dollar. Noen av de mest populære tokenene som brukes til å betale for tokenet er Ether, Tether (USDT) og USD Coin (USDC).

Poodlana har som mål å være den neste store tingen i kryptoindustrien. Det håper at det vil gjenskape suksessen til andre meme-mynter som Shiba Inu, Floki, Pepe og Dogwifhat til å bli et stort navn.

Poodlanas navn kommer fra to ting: Puddel og Solana. Puddel er en ledende hunderase som er elsket i Japan. Lana kommer fra Solana, en blokkjede som har blitt svært populær blant utviklere av mememynter.

I tillegg til populariteten til Poodle, håper utviklerne at den vil få fart ved å fokusere på luksusmarkedet. I sin markedsføring har Poodlana utpekt seg selv som Hermes i kryptoindustrien.

Poodlanas token-salg har to unike aspekter. For det første stiger prisen konstant og handlet til $0,0335 på torsdag. Ved slutten av salget vil prisen handles til $0,060, noe som betyr at første kjøpere vil dra nytte av å kjøpe flere tokens.

For det andre er det andre unike aspektet at POODL-tokenet vil begynne å handle bare 60 minutter når forhåndssalget avsluttes. Dette betyr at kjøpere ikke vil vente lenge på å begynne å selge sine tokens. Du kan kjøpe POODL-tokenet her.

Hvorfor meme-mynter synker

Det er to hovedårsaker til at meme-mynter som Mog Coin, WIF, Bonk og Jasmy-mynter synker. For det første er nedgangen mest på grunn av Bitcoins prishandling. Etter å ha steget over $70 000 på mandag, har Bitcoin sunket til under $64 000. I de fleste tilfeller har disse tokens en tendens til å være mer flyktige enn Bitcoin. De stiger kraftig når Bitcoin stiger og omvendt.

For det andre er nedgangen på grunn av de pågående geopolitiske spenningene i Midtøsten. Det er tegn på at krisen mellom Israel, Libanon og Iran vil eskalere de neste månedene.

Til slutt skjer krasjet når investorer selger Federal Reserve-nyhetene. Fed gjorde som de fleste analytikere forventet. I dette bestemte den seg for å la rentene være uendret mellom 5,25 % og 5,50 % og lot døren stå åpen for et rentekutt i september. Selv om dette var en god ting for risikable eiendeler, var det allerede priset inn av markedsaktørene.