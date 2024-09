Bangladeshs statsminister Sheikh Hasina trekker seg, og flykter fra landet under voldelige protester

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I en dramatisk vending ble Bangladeshs statsminister Sheikh Hasina rapportert å ha trukket seg etter voldelige protester og sinte demonstranter som stormet residensen hennes og flyktet fra landet.

Hun dro til India med sin yngre søster i et militærhelikopter og ble rapportert å ha landet i den indiske delstaten Tripura.

Da han talte til nasjonen like etter, kunngjorde hærens stabssjef general Waqar-uz-Zaman at en politisk overgang var i gang og en “midlertidig regjering vil bli opprettet”.

Statsminister Hasina har trukket seg, midlertidig regjering for å styre landet. Vi vil gi landet fred tilbake. Vi ber innbyggerne stoppe volden. Vi vil etterforske alle drap som har skjedd de siste ukene.

Hærsjefen forsikret også at en løsning på krisen ville bli funnet innen i kveld, og at det ikke var behov for portforbud eller nødsituasjon i landet.

Han oppfordret de demonstrerende studentene til å vise tilbakeholdenhet og vende tilbake til hjemmene sine.

Dette plutselige trekket følger et 45-minutters ultimatum gitt av den bangladeshiske hæren for at hun skal gå av.

Opprinnelsen til uroen

Den nåværende uroen kan spores tilbake til forrige måned da studentgrupper protesterte mot reserverte kvoter i statlige jobber, noe som resulterte i minst 150 dødsfall og tusenvis av skader.

Gruppen «Studenter mot diskriminering», som ledet forrige måneds protester, har stått i spissen for de siste demonstrasjonene.

Protestene stoppet først etter at Høyesterett skrotet det meste av kvotene 21. juli.

Imidlertid returnerte demonstranter forrige uke, og krevde en offentlig unnskyldning fra Hasina for volden, gjenoppretting av internettforbindelser, gjenåpning av høyskoler og universitetscampus og løslatelse av de arresterte.

Protestene har nå utviklet seg utover kvotespørsmålet til en bredere anti-regjeringsbevegelse.

Den mangfoldige støtten fra ulike deler av samfunnet, inkludert filmstjerner, musikere og klesprodusenter, fremhever den utbredte misnøyen med Hasinas regjering.

Sosiale medier-kampanjer og rapsanger har forsterket oppfordringene om å trekke seg.

I løpet av helgen eskalerte disse demonstrasjonene til en kampanje for Hasinas avsetting, med demonstranter som søkte rettferdighet for de drepte forrige måned.

Økonomiske faktorer som bidrar til uroen

Den nåværende uroen i Bangladesh er også drevet av økonomiske faktorer.

Stagnerende jobbvekst i privat sektor har gjort arbeidsplasser i offentlig sektor, med sine vanlige lønnsøkninger og privilegier, svært attraktive.

Høy ungdomsarbeidsledighet, med nesten 32 millioner unge mennesker uten arbeid eller utdanning i en befolkning på 170 millioner, har gitt ytterligere næring til sinnet blant studentene.

Bangladeshs økonomi, en gang blant verdens raskest voksende på grunn av sin blomstrende klessektor, har stagnert.

Inflasjonen svinger rundt 10 % per år, og dollarreservene krymper, noe som forverrer de økonomiske utfordringene landet står overfor.

Utviklingens innvirkning på India

India utstedte et høyt varsel langs grensen mellom India og Bangladesh like etter at lov- og ordenssituasjonen spiralerte og statsministeren flyktet.

Sjefen for grensesikkerhetsstyrken (BSF) til den indiske sentrale væpnede politistyrken (CAPF) nådde også Kolkata for å overvåke situasjonen.

Pinak Ranjan Chakravarty, tidligere indisk høykommissær i Bangladesh sa til ANI:

Dette trykket hadde økt. Hæren, som er en mektig institusjon i det landet, må ha tråkket til på en eller annen måte, hvis det stemmer at hun har trukket seg, og fortalt henne at ting står til. Det er en stor begivenhet i Bangladesh, og vi vil se en ny type regjering der. Vi kan se frem til en periode med ustabilitet som er dårlig for landet. Det er heller ikke bra for regionen. India vil følge med på hva som kommer til å skje.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.