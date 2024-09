Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Binance, verdens største kryptovalutabørs, har rapportert en imponerende $1,2 milliarder i netto innstrømning de siste 24 timene, ifølge DeFiLlamas CEX Transparency-målinger.

Denne betydelige tilstrømningen av kapital kommer midt i bredere markedsvolatilitet og er betydelig høyere enn tilsiget til store konkurrenter som OKX og Bybit.

Tilstrømningen reflekterer en sterk tillitserklæring fra brukere, selv om kryptovalutamarkedet opplever svingninger.

Den generelle utviklingen rundt kryptomarkedet kommer til å være til fordel for Bitbot, en ny Telegram-basert handelsapplikasjon som har fått betydelig gjennomslag.

Robust investortillit

Den siste økningen i netto tilsig er en positiv utvikling for Binances nye administrerende direktør, Richard Teng.

Teng, som overtok ledelsen etter grunnleggeren Changpeng Zhaos avgang og en betydelig amerikansk straff på flere milliarder dollar for regelbrudd, ser på kapitaltilførselen som et tegn på robust investortillit.

Teng kommenterte: “Dette markerer en av de høyeste dagene for netto tilsig i 2024. Til tross for betydelige markedsnedganger de siste timene, tyder denne tilstrømningen på at investorer griper mulighetene til å kjøpe til lavere priser når de mener det er fordelaktig.”

Teng fremhevet også at Binance så en bemerkelsesverdig oppgang i store token-priser og et av årets høyeste handelsvolumer dagen før.

“De nåværende markedstrendene støtter denne observasjonen,” la Teng til.

I januar tiltrakk Binance $3,5 milliarder i tilførsel, bare to måneder etter at morselskapet innrømmet skyld for forbrytelser som hvitvasking av penger og unndragelse av sanksjoner.

Bemerkelsesverdig nok betalte Binance en bot på $4,3 milliarder fra justisdepartementet uten å likvidere noen kryptoaktiva.

Tengs periode er imidlertid ikke uten utfordringer.

Han må føre tilsyn med etableringen av Binances globale hovedkvarter, utnevne et nytt styre og sørge for utnevnelsen av en uavhengig monitor i tre år.

I tillegg mangler Binance fortsatt fullstendige lisenser i viktige kryptomarkeder, og dets amerikanske tilknyttede selskap kjemper med et søksmål fra SEC.

Økende interesse for BitBot midt i Binance-utviklingen

Når Binance navigerer gjennom disse hindringene, flyttes oppmerksomheten i kryptosamfunnet til BitBot.

BitBot fullførte nylig et av årets mest suksessrike token-salg, og samlet inn over $6 millioner.

Plattformen er satt til å lanseres snart og forventes å drive vekst i handelssektoren med sine avanserte teknologiske og AI-funksjoner.

BitBot har som mål å bli en ledende aktør blant Telegram-handelsroboter ved å tilby brukere topp handelssignaler for å forbedre deres strategier for handel med kryptovaluta.

Lanseringen kommer på et tidspunkt da Telegram mini-apper blomstrer. Bemerkelsesverdige eksempler inkluderer Hamster Kombat, som har tiltrukket seg over 232 millioner brukere globalt, og Notcoin, som har en markedsverdi på $1,6 milliarder. TapSwap har også laget bølger med over 60 millioner brukere.

Analytikere spår at Telegram kan være kilden til de neste store applikasjonene i både krypto- og teknologisektoren. Hvis disse spådommene holder, er BitBot godt posisjonert for å fremstå som en betydelig aktør i bransjen.

