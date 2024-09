Disney øker strømmeprisene for Hulu, Disney+ og ESPN+: Her er hva de vil koste

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Disney har annonsert en prisøkning for strømmetjenestene sine, inkludert Disney+, Hulu og ESPN+, fra midten av oktober.

Prisøkningen varierer fra $1 til $2 per måned for de fleste planer, mens premium Hulu-planene, som inkluderer direktesendt TV, vil se en mer betydelig økning på $6 per måned.

Nye prisdetaljer

Fra midten av oktober vil Disney+ Basic bli priset til $9,99 per måned, og Premium-versjonen vil koste $15,99 per måned.

Hulus annonsestøttede plan vil øke til $9,99 månedlig, mens den annonsefrie versjonen vil stige til $18,99 per måned.

ESPN+, som inkluderer annonser, vil bli priset til $11,99 per måned.

Disse økningene kommer som en del av Disneys bredere strategi for å presse kunder mot sine pakketilbud, som tilbyr flere tjenester til en rabattert pris.

Bunter og partnerskap

Disney har lenge promotert pakker av sine tjenester, for eksempel kombinasjonen av Disney+ og Hulu eller inkluderingen av ESPN+.

Denne høsten vil den eksisterende Disney+ og Hulu-pakken med annonser øke med $1 til $10,99 per måned.

Den annonsefrie pakken forblir imidlertid på den nåværende prisen på $19,99 per måned.

I et strategisk grep for å utvide tilbudet, har Disney inngått samarbeid med Warner Bros. Discovery for å tilby en ny pakke som inkluderer Disney+, Hulu og Max.

Denne pakken, annonsert i juli, vil være tilgjengelig for $16,99 med annonser og $29,99 annonsefri, noe som representerer en besparelse på 38 % sammenlignet med å kjøpe hver tjeneste separat.

Forbedre innholdstilbud

I tillegg til prisjusteringer, har Disney som mål å forbedre verdien av strømmetjenestene sine ved å introdusere nytt innhold og funksjoner.

Fra og med 4. september vil alle abonnenter ha tilgang til ABC News Live og en spilleliste med førskoleinnhold. I tillegg planlegger selskapet å introdusere ytterligere fire kuraterte spillelister for premium-abonnenter, med sikte på å berike seeropplevelsen.

Alisa Bowen, president for Disney+, understreket selskapets forpliktelse til å gi verdi til abonnentene. “Spillelister er det siste eksemplet på hvordan vi gir best verdi og opplevelse for abonnentene våre hver gang de åpner Disney+,” sa Bowen i pressemeldingen.

Disneys beslutning om å heve prisene kommer etter hvert som selskapet fortsetter å navigere i det konkurransedyktige landskapet til strømmetjenester.

Prisøkningene stemmer også overens med Disneys bredere finansielle strategi, ettersom selskapet forbereder seg på å rapportere finansinntektene for tredje kvartal.

Disse inntektene vil gi ytterligere innsikt i hvordan strømmetjenesten presterer og effekten av de siste prisøkningene på abonnentantall og inntekter.

Prisøkningene fra Disney reflekterer en bredere trend i strømmeindustrien, der selskaper justerer sine prisstrategier for å balansere abonnentvekst med lønnsomhet.

Ettersom kostnadene for innholdsskaping og lisensiering fortsetter å øke, er strømmeplattformer under press for å sikre at prismodellene deres kan opprettholde langsiktig vekst og investering i originalt innhold.

Konkurrenter i strømmemarkedet, som Netflix og Amazon Prime Video, står også overfor lignende utfordringer.

Disse selskapene kan svare med sine prisjusteringer eller nye innholdstilbud for å beholde og tiltrekke seg abonnenter.

Bransjeomfattende justeringer indikerer et landskap i utvikling der forbrukerpreferanser og markedsdynamikk er i stadig endring.

