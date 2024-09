Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Memeinator-prosjektet skaper bølger i krypto- og spillsamfunnene med sine siste oppdateringer. Med en omfattende overhaling av nettstedet, utplasseringen av Meme Warfare-spillet på iOS, og nærmer seg fullføringen av $MMTR-tokenkravet, er Memeinator klar til å dominere meme-myntplassen.

Denne utviklingen markerer betydelige milepæler ettersom prosjektet fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet og bygge en sterk tilhengerskare.

Nettsideoverhaling og forbedret informasjon

Memeinator-nettstedet har gjennomgått en omfattende transformasjon for å gi brukerne flere oppdateringer og detaljert informasjon om prosjektet og flaggskipspillet, Meme Warfare.

Denne store overhalingen er strategisk utformet for å støtte neste fase av markedsføringstiltak og den forventede spillutgivelsen.

Det oppdaterte nettstedet fungerer nå som det sentrale knutepunktet for alt som har med Memeinator å gjøre, og tilbyr en sømløs og informativ opplevelse for brukere å holde seg informert og engasjert i prosjektet.

Nettstedets redesign er ikke bare kosmetisk, men også funksjonell, og sikrer at brukere enkelt kan få tilgang til de siste oppdateringene, nyhetene og utviklingen relatert til Meme Warfare.

Det forbedrede grensesnittet og det forbedrede innholdet gjør det enklere for brukere å navigere og finne informasjonen de trenger.

Ettersom prosjektet forbereder seg på neste fase av oppdraget, er det fornyede nettstedet satt til å spille en avgjørende rolle i å tiltrekke seg nye brukere og holde fellesskapet informert.

Meme Warfare, det etterlengtede 2D-mobilspillet fra Memeinator, har blitt distribuert på iOS.

Denne utplasseringen markerer en betydelig prestasjon for prosjektet, og bringer spillet nærmere målet om å utrydde svake meme-mynter fra blokkjeden.

Spillet har en meme-drevet slagmark der spillere kan oppgradere ferdighetene og utstyret sine, tjene kryptobelønninger og møte legendariske meme-sjefer.

Nylige oppdateringer til Meme Warfare inkluderer utgivelsen av nye bilder og spillforbedringer, som viser frem spillets fremgang og teamets forpliktelse til å avgrense spillmekanikken.

Alle eiendeler og brukergrensesnitt er nå fullført, og spillet er bare noen få uker unna å gå inn i betatestfasen.

Samfunnet har ventet spent på denne utviklingen, og den kommende beta-testingen vil tillate spillere å oppleve spillet på førstehånd og gi verdifull tilbakemelding for ytterligere forbedringer.

Spillets fortelling, som involverer å ta ned mindreverdige memer med en memeknusende cyborg, resonerer med samfunnets ønske om å se kvalitet råde i meme-myntrommet.

Etter hvert som spillere går opp i nivå og redder blokkjeden fra dårlige meme-mynter, kan de samle belønninger og forbedre Memeinator-beholdningen, noe som gjør spillet både engasjerende og givende.

$MMTR-tokenkrav og fellesskapsengasjement

Etter en vellykket forhåndssalgsrunde nærmer kravsprosessen for $MMTR-token seg slutten, og gir brukerne en sikker, gjennomsiktig og brukervennlig måte å gjøre krav på tokens på.

Opptjeningsplanen, som startet 29 mai 2024 og forventes å avsluttes 29. august 2024, implementeres omhyggelig for å sikre langsiktig suksess for Memeinator-prosjektet og dets token.

I tillegg til tokenkravsprosessen, har Memeinator-teamet aktivt tatt opp spørsmål og bekymringer fra samfunnet.

Et av hovedemnene som diskuteres er symbolforbrenningsmekanismen. Ved starten av forhåndssalget ble ni trinn brent, noe som eliminerte behovet for en kontinuerlig brenningsmekanisme. En siste forbrenning gjenstår, og samfunnet oppfordres til å være på vakt for denne hendelsen.

Når det gjelder giveaways, anerkjente teamet behovet for et mer rettferdig system for å levere premier uten å påvirke prisen på $MMTR.

Det arbeides med å utvikle en bedre metode som er i tråd med fellesskapets interesser og opprettholder tokens verdi.

I tillegg er søknaden om notering av $MMTR på CoinMarketCap og Binance sendt inn, og teamet jobber hardt for å fremskynde prosessen, og forsikrer samfunnet om at de gjør fremgang. MMTR er for tiden notert på CoinGecko, MEXC Global og Uniswap.

Den nåværende prisen på $MMTR er $0,00195, med nylig ytelse som viser svingninger i markedet.

Til tross for disse kortsiktige prisendringene, forblir prosjektet fokusert på sin langsiktige visjon og mål, og fortsetter å bygge et robust økosystem som støtter oppdraget om å dominere meme-myntområdet.