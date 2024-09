Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I kjølvannet av en av de mest utfordrende periodene i kryptovalutahistorien viser markedet tegn på bedring.

Tirsdag registrerte store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum betydelige gevinster, noe som gjenspeiler en bredere markedsoppgang påvirket av globale aksjemarkedsbevegelser drevet av geopolitiske og økonomiske hendelser.

Dette kommer mens den nye meme-mynten Poodlana fortsetter å trosse kryptoindustriens rådende dysterhet, og samle inn over $5 millioner på mindre enn tre uker.

Denne imponerende ytelsen posisjonerer Poodlana som et av årets tokensalg med best resultater.

Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) ser betydelige gevinster

Bitcoins pris steg til $55 640,00, en økning på 8 % i løpet av de siste 24 timene. Til tross for en nedgang på 16,61 % den siste uken, tilskrives Bitcoins motstandskraft og sterk kjøpsstøtte på lavere nivåer og en generell forbedring i markedssentimentet.

Ethereum opplevde en bemerkelsesverdig 9 % økning de siste 24 timene. Imidlertid er den fortsatt ned med 24,51 % den siste uken. Den handlet til $2,502,85 i skrivende stund.

Polkadot (DOT) så også en betydelig bedring, med prisen som steg med 10,64 % det siste døgnet. Til tross for dette er den fortsatt 22,93 % lavere enn prisen for en uke siden.

Solana (SOL) og Ripple (XRP) spretter tilbake

Solanas pris økte med 10,45 % i løpet av de siste 24 timene, noe som markerer en utvinningstrend. Den er imidlertid fortsatt ned med 23,15 % den siste uken.

I mellomtiden så Ripple’s (XRP) en økning på 6,61 % de siste 24 timene, selv om den fortsatt er nede med 15,27 % i løpet av uken. Ripples pågående juridiske kamp med US Securities and Exchange Commission (SEC) fortsetter å skape usikkerhet.

Tilsvarende opplevde Shiba Inu en betydelig økning på 13,16 % det siste døgnet, til tross for en nedgang på 17,80 % i løpet av uken.

Poodlana-tokensalget trives midt i kryptomarkedets utfordringer

Poodlana, den nye meme-mynten, trosser de rådende utfordringene i kryptoindustrien, og samler inn betydelige midler under det pågående token-salget.

På mindre enn tre uker har utviklere samlet inn over $5 millioner, og posisjonert Poodlana som et av årets tokensalg med best resultater.

Brukere kan kjøpe Poodlana-tokens ved å bruke forskjellige kryptovalutaer og til og med amerikanske dollar. Blant de mest populære tokenene som brukes til betaling er Ether, Tether (USDT) og USD Coin (USDC).

Poodlana har som mål å bli den neste store sensasjonen i kryptoindustrien, og håper å gjenskape suksessen til meme-mynter som Shiba Inu, Floki, Pepe og Doge.

Navnet Poodlana kombinerer “Poodle”, en elsket hunderase i Japan, med “Solana”, en blokkjede foretrukket av meme-myntutviklere.

Bygger på puddelens popularitet, retter utviklerne seg også mot luksusmarkedet. Poodlana har merket seg selv som Hermes i kryptoindustrien i sin markedsføringstiltak, med sikte på å tiltrekke seg et high-end publikum.

Poodlana-tokensalget skiller seg ut av to unike grunner. For det første er prisen på en jevn økning, og nådde $0,0416 på tirsdag. Ved slutten av salget forventes prisen å nå $0,0458, noe som gir tidlige kjøpere en betydelig fordel.

For det andre vil POODL-tokenet begynne å handle bare 60 minutter etter at forhåndssalget avsluttes, slik at kjøpere raskt kan begynne å selge sine tokens.

Denne raske overgangen fra forhåndssalg til handel er et bemerkelsesverdig trekk ved Poodlanas tilnærming.

