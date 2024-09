Venezuela i krise: Protester og økonomisk nedgang følger påstander om valgfusk

Venezuela står overfor en gjenoppblomstring av vold og økonomisk uro etter påstander om svindel i det nylige presidentvalget til fordel for Nicolás Maduro. Disse anklagene har ført til utbredte protester, som har resultert i dødsfall, skader og mange arrestasjoner, og destabiliserer en allerede skjør nasjon ytterligere.

Protester og politisk uro eskalerer

Det nylige presidentvalget i Venezuela har vært preget av anklager om svindel, og utløste protester som raskt har blitt voldelige. Nicolás Maduros seier har blitt satt i tvil, noe som har ført til omfattende uroligheter og en hardhendt reaksjon fra sikkerhetsstyrkene.

Dette kaoset etter valget truer med å forverre Venezuelas allerede prekære økonomiske situasjon, som har slitt med løpende inflasjon, politisk ustabilitet og fallende oljeinntekter i årevis.

Venezuelas pågående økonomiske kollaps

Venezuelas økonomi har vært i et fritt fall, preget av hyperinflasjon og en masseeksodus av innbyggere som søker bedre muligheter i utlandet. Asdrúbal Oliveros, direktør for konsulentfirmaet Ecoanalítica, fremhevet at Venezuelas økonomi krympet med omtrent 70 % fra 2014 til 2021, og nådde sitt laveste punkt i historien.

Selv om landet har gått forbi hyperinflasjonsperioden 2018-2019, er veien til full økonomisk bedring fortsatt utfordrende. Venezuelas BNP anslås å nå 102,3 milliarder dollar i 2024, en sterk kontrast til nivåene før krisen.

Den nasjonale offentlige gjelden har økt til 4,2 billioner dollar innen 2023, noe som forsterker økonomiske vanskeligheter ytterligere. Mens den offisielle arbeidsledigheten ligger på 5,5 %, fanger ikke dette tallet opp den utbredte undersysselsettingen og det uformelle arbeidsmarkedet som er utbredt i landet.

Vedvarende økonomisk ustabilitet

Til tross for at den ikke lenger har den høyeste inflasjonsraten i Latin-Amerika – overgått av Argentinas over 200 % inflasjon – holdt Venezuelas inflasjonsrate seg over 50 % fra juni 2024.

Denne vedvarende inflasjonen hemmer venezuelanernes velvære, med minstelønnen stagnert på 130 bolívares (omtrent $3,50) siden mars 2022.

Som svar kunngjorde president Maduro økte statlige bonuser i mai 2024, inkludert en minimumslønnsøkning, en matbonus på $40 og en økt “Økonomisk krigføringsbonus” fra $60 til $90.

Den økonomiske krisen har hatt ødeleggende effekter på samfunnet, med over 80 % av befolkningen som lever i fattigdom og 53 % i ekstrem fattigdom.

Denne økonomiske motgangen, kombinert med pågående politiske og sosiale utfordringer, understreker den mangefasetterte naturen til Venezuelas kamp for bedring.

Økonomiske indikatorer viser blandet fremgang

Venezuelan Observatory of Finance (OVF) rapporterte en 3,6 % ekspansjon i økonomien i løpet av andre kvartal 2024, opp fra 2 % i forrige kvartal, på år-over-år-basis.

Økonom Aldo Contreras bemerket imidlertid i et intervju med Invezz at mens økonomien vokser årlig, er det en sterk kontrast sammenlignet med for et tiår siden. Nasjonens BNP har falt fra 470 milliarder dollar til forventet 75 milliarder dollar i år.

Til tross for beskjedne gevinster fra inflasjonskontroll og økt råvareproduksjon, har økonomien sett en betydelig nedgang, med økonomisk aktivitet som har falt med omtrent 75 % siden 2013.

Contreras la vekt på den positive effekten av primærsektorvekst, som økt oljeproduksjon og det økende eksportpotensialet til produkter som avokado, kakao og pasjonsfrukt, som har drevet jevn økonomisk aktivitet.

Venezuela står imidlertid fortsatt overfor den harde virkeligheten med en småskalaøkonomi som sliter med å overgå tidligere BNP og nominelle nivåer per innbygger.

Contreras påpekte at BNP per innbygger, som en gang nådde $15.500, nå svinger rundt $2.500 til $3.000.

Denne sterke forskjellen fremhever den pågående innsatsen som trengs for å omsette økonomiske fremskritt til konkrete forbedringer i levestandard og generell menneskelig utvikling.

Venezuela står i et kritisk tidspunkt, og står overfor en kombinasjon av økonomisk krise, politisk uro og sosial motgang.

Når landet navigerer i disse utfordringene, er en omfattende og vedvarende tilnærming til økonomisk utvinning og å imøtekomme behovene til innbyggerne avgjørende. Langsiktige reformer og vekst på tvers av alle sektorer er avgjørende for å oppnå nasjonal stabilitet og velstand.

