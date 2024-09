Bitcoin har vært ganske volatil de siste ukene på grunn av den makroøkonomiske motvinden, og handles nå på rundt $57 000-nivået.

John Wu – presidenten for Ava Labs tilskriver også nylig svakhet til muligheten for at den amerikanske regjeringen vil selge mer enn $2,0 milliarder verdt av BTC den beslaglagt fra Silk Road forrige måned.

Likevel vil Bitcoin sannsynligvis komme seg kraftig tilbake og vil fortsatt overgå verdivurderingen på $100 000 på mellomlang sikt, sa han til CNBC i et nylig intervju.

Den forventede økningen i BTC gjør Poodlana (POODL) til en verdifull investering for 2024, siden den, som krypto, har en tendens til å bevege seg i takt med plasslederen (Bitcoin).

Det er ikke for sent å investere i Poodlana

Tidligere denne uken sa Morgan Stanley at de vil begynne å tilby Bitcoin ETFer til sine rikeste kunder.

Det er et enormt positivt for aktivaklassen, kanskje inkludert Poodlana, med tanke på at BTC-børshandlede fond nå vil være tilgjengelig for RIA-kanalen med høyere nettoverdi på toppen av private og institusjonelle investorer, la John Wu til.

POODL er for øyeblikket priset til $0,0458 kun i det pågående forhåndssalget, noe som indikerer potensial for eksplosiv vekst på bakgrunn av fortsatt styrke i Bitcoin.

For kun ører er det mye mer attraktivt som en investering, enda mer enn Bitcoin selv med tanke på at BTC krever en enorm kapital – en som ikke er tilgjengelig for en gjennomsnittlig investor.

Poodlana avslutter forhåndssalget og børsnoteres på en kryptobørs 16 august. Detaljer om trinnene du må følge for å investere i forhåndssalget er tilgjengelig på nettstedet på denne lenken.

POODL fortsetter å tiltrekke seg sterk etterspørsel

Ava Labs ‘Wu siterte også Coinbases siste kvartalsrapport for hans bullish syn på Bitcoin, som mange tror kan oversettes til en høyere pris for Poodlana-tokenet også.

Brukere forblir på plattformen (Coinbase) og blir mye mer engasjert, la han til, noe som kan tenkes positivt for hele kryptoklassen, inkludert POODL.

Poodlana har samlet inn mer enn $5,4 millioner på mindre enn en måned, noe som signaliserer solid etterspørsel etter “Hermes of crypto”. Den fasjonable meme-mynten kan også være et middel til å investere i moteindustrien som forventes å vokse med en sammensatt årlig rate på nær 9,0 % gjennom 2029.

Klikk her hvis du vil vite mer om Poodlana og hva som gjør det til en spennende investering for 2024.

Poodlana med kommende staking

Til slutt, en annen Bitcoin-medvind som i forlengelsen kan tjene som en positiv vind for Poodlana-mynten er en fortsatt økning i virkelige utviklere som prøver å bygge applikasjoner på blokkjeden, ifølge president John Wu i Ava Labs.

Å få eksponering for POODL i de tidlige stadiene kan anbefales også fordi prosjektet har planer om å introdusere en ganske lukrativ stakingplattform i løpet av de kommende månedene.

Sammen med den kommende noteringen ser Poodlana ut til å være godt posisjonert for å fortsette å tiltrekke seg sterk etterspørsel som vanligvis betyr en høyere prislapp for kryptomynter.

Alt i alt er POODL en mememynt som er attraktiv å eie ettersom den for øyeblikket kun er i sin tidlige omgang kontra en gjeng med konkurrenter som allerede har hatt sitt øyeblikk i solen. For å finne ut mer om Poodlana, besøk nettstedet nå.