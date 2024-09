TD Cowen nedgraderer Molson Coors, senker kursmålet til $58: Er det på tide å avslutte?

Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP) er i søkelyset i dag etter en nedgradering av TD Cowen. Til tross for at Molson Coors publiserte bedre enn forventet Q2-inntjening og bekreftet sine 2024-utsikter i går, justerte TD Cowen sin rating på selskapet, flyttet fra et kjøp til et hold, og senket kursmålet fra $68 til $58.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Dette reviderte målet indikerer et beskjedent oppsidepotensial på bare 7 % fra aksjens siste sluttkurs. TD Cowens beslutning om å nedgradere Molson Coors ble påvirket av selskapets manglende evne til å fullt ut utnytte markedsandelsgevinsten som kom fra Bud Light-boikotten.

De forventede fordelene fra økt hylleplass – opp 13 % i år – ble ikke oversatt til forventet inntektsgevinst. Den langsomme fremgangen i premiumiseringsinnsatsen, spesielt rundt Blue Moon-rebranding, var også med på nedgraderingen.

Til tross for disse utfordringene, mener analytikerne ved TD Cowen at Molson Coors’ 2024-veiledning er oppnåelig, men at det neppe vil begeistre investorer med mindre selskapet viser en vei til mer robust organisk vekst.

Molson Coors resultat for 2. kvartal

Copy link to section

Andre kvartal av 2024 var et lyspunkt for Molson Coors, med selskapet som rapporterte en 7,9 % økning i fortjenesten, oversatt til 1,92 dollar per aksje, som overgikk konsensusestimatene med 0,24 dollar.

Inntektene falt litt med 0,6 % fra år til år til 3,25 milliarder dollar, men overgikk fortsatt prognosene med 70 millioner dollar. Molson Coors’ evne til å opprettholde topplinjeytelsen samtidig som den forbedrer bunnlinjen – opp 5,2 % – midt i et utfordrende miljø, understreker dens operasjonelle motstandskraft.

Når det gjelder utsiktene for 2024, forblir Molson Coors optimistisk, og opprettholder veiledning for lav ensifret vekst i nettoomsetning på konstant valutabasis.

Selskapet forventer at underliggende inntekt før skatt vil stige mellom ensifrede, med tilsvarende vekst forventet for utvannet resultat per aksje.

Kapitalutgifter er anslått til 750 millioner dollar, og fri kontantstrøm er estimert til 1,2 milliarder dollar, noe som signaliserer fortsatt finansiell helse og investeringsevne.

Utfordringer fremover

Copy link to section

I bunn og grunn navigerer Molson Coors i et komplekst landskap preget av utviklende forbrukerpreferanser og intens konkurranse. Dens mangfoldige merkevareportefølje, inkludert kjernemerker som Coors Light og Miller Lite og premiumtilbud som Blue Moon, posisjonerer den godt til å fange ulike markedssegmenter.

Imidlertid gir selskapets avhengighet av tradisjonelt ølsalg midt i skiftende forbrukertrender mot premium og alternative drikker både muligheter og utfordringer.

Vekstdrivere for Molson Coors inkluderer strategiske initiativer som Acceleration Plan, som tar sikte på å øke inntektene gjennom innovasjon og premiumisering, og målrettede investeringer i nøkkelmarkeder som EMEA og APAC.

Selskapet utforsker også muligheter innen alkoholfrie og brennevinskategorier, noe som reflekterer en bredere bransjetrend med diversifisering utover tradisjonelle øltilbud.

Verdivurdering og risiko

Copy link to section

Verdsettelsesmessig presenterer Molson Coors en overbevisende sak med et pris-til-inntektsforhold (P/E) betydelig under bransjegjennomsnittet. Ved å handle med et forward P/E-forhold på under 10, er aksjen for øyeblikket undervurdert sammenlignet med jevnaldrende som Anheuser-Busch InBev, som har et mye høyere multiplum.

Molson Coors’ utbytteavkastning på over 3,27 % og et robust aksjetilbakekjøpsprogram forsterker appellen som en verdiinvestering ytterligere.

Til tross for disse positive sidene står Molson Coors overfor flere risikoer som investorer bør vurdere. Den globale karakteren av virksomheten utsetter selskapet for geopolitiske spenninger, som Russland-Ukraina-konflikten, og makroøkonomiske faktorer som svingende drivstoff- og elektrisitetskostnader.

I tillegg er ølforbruket følsomt for økonomiske forhold, og kan potensielt påvirke salget under nedgangstider.

Selskapets sterke balanse, med nesten 1,65 millioner dollar i kontanter og håndterbare gjeldsnivåer, gir en pute for å navigere i disse utfordringene.

Molson Coors har vært proaktiv i å administrere kapitalstrukturen sin, med et aksjetilbakekjøpsprogram på 2 milliarder dollar som understreker dens forpliktelse til å returnere verdi til aksjonærene samtidig som fleksibiliteten for vekstinvesteringer opprettholdes.

Ettersom investorer veier selskapets ytelse mot markedets forventninger, kan undersøkelser av aksjens tekniske indikatorer gi ytterligere innsikt i potensielle prisbevegelser og veilede fremtidige investeringsbeslutninger. La oss dykke ned i diagrammene for å bedre forstå Molson Coors’ prisbane og markedsposisjonering.



Rekkevidde mellom $49 og $68

Copy link to section

Molson Coors’ aksje har vært på en langsiktig nedadgående trend siden 2016. Selv om den gjorde et merkbart tilbakeslag etter å ha falt til $30-nivåer under 2020-krakket, er den fortsatt betydelig under 2016-toppen.

TAP-diagram av TradingView

Siden 2023 har aksjen to ganger prøvd å bryte over $68-nivået, men mislyktes, noe som forsterket den langsiktige nedtrenden. Derfor må investorer som er optimistiske på aksjen og forventer at den vil stige betydelig, vente på at det nivået blir krysset for noen betydelige oppganger. Hvis det ikke gjør det kan aksjen forbli rekkeviddebundet i lang tid.



Traders som er bearish på aksjen må heller ikke shorte den på nåværende nivåer fordi den handler nær sin langsiktige støtte nær $49 som kan sees i diagrammet. Hvis aksjen ikke faller under dette støttenivået, kan den fortsette å handle i området $49-$68 i nær fremtid.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.