USAs engrospriser for brukte kjøretøy stiger med 2,8 % i juli til tross for pågående utfordringer

I en bemerkelsesverdig utvikling for bilindustrien steg engrosprisene for bruktbiler med 2,8 % i juli, noe som viser sektorens tilpasningsevne midt i endrede markedsforhold.

Denne betydelige økningen, rapportert av Manheim Used Vehicle Value Index (MUVVI), markerer en reversering fra tidligere trender og fremhever en spirende bedring i bruktbilmarkedet.

Julis prishopp trosser årlige fall

De siste MUVVI-dataene avslører en juliindeksoppgang til 201,6, til tross for en nedgang på 4,8 % fra år til år.

Denne veksten fra måned til måned indikerer et positivt skifte i markedsdynamikken og antyder at sektoren for bruktbiler vinner frem etter en periode med ustabilitet.

Jeremy Robb, Senior Director for Economic and Industry Insights i Cox Automotive, bemerker at denne økningen gjenspeiler forbedrede engrosverdier, sannsynligvis drevet av økte salgskonverteringer og reduserte verdier for kjøretøy.

Robb tilskriver tilbakegangen til en rekke faktorer, inkludert lavere leietid og begrenset tilbud i viktige kjøretøykategorier.

“Nedgangen i engrosverdien avtok i slutten av juni, og denne trenden fortsatte inn i juli, noe som resulterte i verdistigning over måneden,” forklarte Robb.

Denne gradvise stabiliseringen understreker sektorens motstandskraft og potensial for videre vekst.

Nylige data fra Manheim Market Report (MMR) indikerer en rekke ukentlige gevinster, som utfordrer tradisjonelle verdisvingningstrender.

Treåringsindeksen så en økning på 1,1 % over fire uker, og overgikk historiske gjennomsnitt.

Segmentspesifikke observasjoner viser varierte prisjusteringer på tvers av ulike kjøretøytyper.

Mens nedgangen fra år til år vedvarer, har frekvensen av disse nedgangene avtatt betydelig, med mellomstore og kompakte biler som opplever betydelige økninger fra måned til måned.

Salget av bruktbiler øker

Detaljsalget av brukte kjøretøy økte med anslagsvis 5 % i juli sammenlignet med juni, selv om de falt 2 % fra år til år.

Den gjennomsnittlige utsalgsprisen for et brukt kjøretøy falt med 0,5 % den siste måneden.

Omvendt falt salget av nye kjøretøy med 2,0 % fra år til år og 3,0 % fra juni, med den sesongjusterte årlige raten (SAAR) for juli på 15,8 millioner, noe høyere enn junis 15,2 millioner.

Flåtesalget opplevde en nedgang på 14,0 % fra året før i juli. Imidlertid anslås det nye detaljsalget å øke med 1,6 % fra år til år, med en forventet detaljhandels-SAAR på 13,1 millioner enheter.

Leierisiko og forbrukerstemning

Leierisikopriser og kjørelengde viste blandede trender i juli, med enhetspriser for leierisiko ned 0,6 % fra året før.

Gjennomsnittlig kjørelengde for utleierisikoenheter falt med 3,0 % fra året før, men steg med 10,3 % siden juni.

Forbrukertilliten viste også tegn til bedring, med Conference Board Consumer Confidence Index som økte med 2,6 % på grunn av gunstige fremtidsforventninger.

Imidlertid falt planene om å kjøpe et kjøretøy i løpet av de neste seks månedene til det laveste nivået på ni måneder, og forbrukernes sentiment ifølge University of Michigan falt med 2,6 % i juni og 7,1 % fra år til år.

Den betydelige økningen i engrosprisene for bruktbiler i juli signaliserer et robust og tilpasningsdyktig marked, til tross for pågående utfordringer.

Samspillet mellom sektorspesifikke trender, forbrukernes sentiment og bredere økonomiske indikatorer gir et omfattende bilde av det nåværende billandskapet, og gir verdifull innsikt for industriens interessenter som navigerer i dette dynamiske miljøet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.