Amerikanske arbeidsledighetskrav faller under forventningene, noe som reduserer frykten for lavkonjunktur midt i markedsvolatiliteten

Som et positivt tegn for den amerikanske økonomien, falt antallet amerikanere som søker om arbeidsløshetstrygd betraktelig forrige uke, noe som ga en viss lettelse for resesjonsfrykten som hadde økt i globale markeder.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I følge Arbeidsdepartementets rapport på torsdag, falt de første arbeidsløshetskravene med 17 000 til 233 000 for uken som slutter 3. august.

Denne nedgangen tyder på at arbeidsmarkedet fortsatt er motstandsdyktig til tross for den økonomiske usikkerhet den siste tiden.

De siste dataene for arbeidsløshetskrav kom inn under analytikernes forventninger på 240 000, som undersøkt av FactSet, og ga et sårt tiltrengt løft til markedssentimentet.

Tidligere i uken avslørte en urovekkende jobbrapport at den amerikanske arbeidsledigheten hadde nådd sitt høyeste nivå på nesten tre år i juli, noe som utløste et globalt salg som førte S&P 500 inn i korreksjonsområde.

Bedre enn forventet antall arbeidsløsekrav bidro imidlertid til å lette bekymringene for helsen til det amerikanske arbeidsmarkedet og den bredere økonomien.

Opprinnelige statlige arbeidsledighetskrav, som ofte blir sett på som en proxy for permitteringer, falt til det laveste nivået siden begynnelsen av juli.

Denne nedgangen er spesielt bemerkelsesverdig gitt den nylige oppgangen i den totale arbeidsledigheten for juli.

Fallet i ukentlige arbeidsledighetskrav fra forrige ukes reviderte nivå på 250 000 indikerer at arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt, til tross for noen tegn til avkjøling.

Fire ukers gjennomsnitt av skader, som bidrar til å jevne ut volatiliteten i de ukentlige dataene, steg litt med 2 500 til 240 750.

Selv om denne økningen kan tyde på en underliggende svakhet, er det ikke nok til å vekke betydelig alarm om tilstanden i arbeidsmarkedet.

På den annen side økte fortsatt arbeidsløshetskrav, som sporer det totale antallet amerikanere som aktivt mottar dagpenger, med 6000 til 1,88 millioner for uken som avsluttes 27. juli. Dette er det høyeste nivået som er registrert siden november 2021.

Selv om økningen i vedvarende skader kan tolkes som et tegn på mykhet i arbeidsmarkedet, er det totale nivået fortsatt historisk lavt, noe som tyder på at arbeidsmarkedet fortsatt er i relativt god form.

Enkelte stater opplevde bemerkelsesverdige svingninger i innledende krav. Michigan, Missouri og Massachusetts så de største økningene, mens Texas, New York og Ohio rapporterte betydelige nedganger.

I mellomtiden fortsatte New Jersey å ha den høyeste forsikrede arbeidsledigheten på 2,8 %, fulgt av Rhode Island og Puerto Rico.

Amerikanske obligasjonsrenter, og aksjefutures reagerer

Copy link to section

Utgivelsen av data for arbeidsløshetskrav hadde også en merkbar innvirkning på finansmarkedene. Amerikanske obligasjonsrenter steg, noe som gjenspeiler redusert bekymring for en forestående økonomisk nedgang.

Yielden på den 2-årige statsobligasjonen, som tett følger endringer i Federal Reserves referanserente, økte med 0,02 prosentpoeng.

I aksjemarkedene snudde Wall Street-futures høyere som svar på rapporten, med S&P 500 Futures som steg med 0,8 % og Nasdaq 100-futures opp med 1,14 % fra kl. 08.06

Mohamed A. El-Erian, sjeføkonomisk rådgiver i Allianz, kommenterte dataene og sa:

“USAs ukentlige arbeidsløshetskrav kom inn på 233 000, ned fra reviderte 250 000 – en lettelse etter forrige ukes arbeidsledighet og vekstskrekk. Detaljene i denne datautgivelsen vil bli gjenstand for en høyere grad av gransking med sikte på å vurdere bredde og andre Fordelingsaspekter Alt dette med den viktige kvalifikasjonen at denne høyfrekvente dataserien er iboende støyende.

Tidligere på dagen hadde El-Erian bemerket at dersom arbeidsløshetskravene faller under 230 000, ville det signalisere en gradvis og ryddig normalisering av arbeidsmarkedet snarere enn en mer alvorlig økonomisk nedgang.

De siste tallene, selv om de er litt over den terskelen, gir fortsatt en viss forsikring om at den amerikanske økonomien er på et stabilt fotfeste, i det minste for nå.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.