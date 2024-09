Bangladesh studentprotester: økonomisk nedfall fra politisk uro anslått til milliarder

De nylige studentprotestene i Bangladesh, som startet 1. juli, har forårsaket betydelige økonomiske forstyrrelser, med tap anslått i milliardklassen.

Statsminister Sheikh Hasinas brå avreise til New Delhi, India midt i urolighetene har økt usikkerheten. Nå skal Nobelprisvinneren Muhammad Yunus lede en midlertidig regjering i Dhaka, men bedrifter sliter med den enestående naturen til nylige hendelser.

Økonomisk innvirkning estimert til 10 milliarder dollar

Protestene har ikke bare ført til vold og politisk uro, men også betydelig økonomisk skade. Zaved Akhtar, president for Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI), rapporterte at den bangladeshiske økonomien allerede hadde lidd tap på 10 milliarder dollar på grunn av studentprotester, portforbud og kommunikasjonsstopp.

Situasjonen har blitt forverret av nedleggelsen av nøkkelindustrier, inkludert klesfabrikker, som er avgjørende for landets økonomi.

Viktige klesfabrikker gjenopptar driften

Noen klesfabrikker har gjenopptatt driften etter fire dagers nedleggelse, men bekymringene for langsiktige skader på handelen er fortsatt.

En indisk klesprodusent i Bangladesh har allerede omdirigert sin produksjon til India for resten av året, noe som gjenspeiler den bredere usikkerheten. Globale virksomheter som så på Bangladesh som et strategisk alternativ til Kina revurderer nå sine posisjoner, og understreker det presserende behovet for å gjenopprette lov og orden.

Ungdomsarbeidsledighet og økonomisk ulikhet driver protester

Bangladeshs demografiske profil viser at rundt 67 % av landets 170 millioner mennesker er mellom 15 og 64 år, med mer enn en fjerdedel mellom 15 og 29 år. Til tross for imponerende økonomisk vekst, vedvarer betydelig ulikhet og fattigdom. I fjor verken jobbet, studerte eller trente rundt 40 % av bangladesherne i alderen 15-24 år, noe som understreker det økonomiske stresset som har bidratt til protestene.

Umiddelbar gjenoppretting av lov og orden er avgjørende

Michael Kugelman, direktør for South Asia Institute ved Wilson Center, understreker at den midlertidige regjeringens umiddelbare mål bør være å gjenopprette lov og orden. Dette trinnet er avgjørende for å møte de økonomiske påkjenningene som drev protestene og for å berolige investorer.

Den siste uroen har skapt et “marerittscenario” for optikk, som potensielt driver investorer bort og truer stabiliteten i økonomien.

Bangladeshs rolle som økonomisk aktør

Bangladesh er en betydelig økonomisk aktør, ikke bare som en stor klesprodusent for vestlige land, men også som energiimportør med betydelige infrastrukturinvesteringer fra land som Kina og Japan. I 2023 importerte Bangladesh varer til en verdi av 73 milliarder dollar, først og fremst råvarer som raffinert petroleum, bomull, stoff og gjødsel.

Usikkerhet blant økonomiske partnere

Usikkerheten skapt av den siste tidens uro vil sannsynligvis gjøre kommersielle partnere og investorer ukomfortable. Michael Kugelman bemerker at økonomiske partnere ser på og venter nervøst, i håp om at den nye regjeringen kan stabilisere situasjonen.

Uroen i Bangladesh vil sannsynligvis også påvirke India, gitt det historiske forholdet og de nære båndene mellom statsminister Narendra Modi og Sheikh Hasina.

Investors perspektiv

Økonomiske partnere og investorer bruker en forsiktig tilnærming, og følger nøye med på utviklingen i Bangladesh. Håpet er at den midlertidige regjeringen raskt kan gjenopprette freden og stabilisere økonomien, og sikre at de langsiktige økonomiske konsekvensene av protestene dempes.

