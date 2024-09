Europeiske naturgasspriser stiger til 2024-høyder på grunn av forsyningsfrykt og langsommere lagringsbygging

Europeiske naturgasspriser har steget til de høyeste nivåene i 2024, drevet av et sammenløp av faktorer, inkludert bekymringer om forsyning og langsommere lagringsbygging enn forventet.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Til tross for at lagringsnivåene er relativt komfortable over hele kontinentet, har frykt for forstyrrelser i russiske drivstoffforsyninger som krysser Ukraina bidratt til oppgangen ytterligere, med benchmark-futures-handel over €39 per megawatt-time i begynnelsen av august.

Den pågående konflikten i Russlands Kursk-region, hjemmet til et avgjørende gassinntakspunkt, har forsterket disse bekymringene, og fått prisene til å stige for tredje dag på rad.

Tilbudsbekymringer presser prisene opp

Copy link to section

Den siste prisstigningen har i stor grad blitt tilskrevet frykt for forstyrrelser i strømmen av russisk gass gjennom Ukraina.

Torsdag kunngjorde den russiske energigiganten Gazprom PJSC at gasstransport via Sudzha-inntakspunktet – Russlands siste gjenværende rørledningsrute til Europa via Ukraina – var satt til 37,3 millioner kubikkmeter per dag, ned fra de vanlige 42 millioner kubikkmeter som er observert de siste månedene. .

Sudzha-stasjonen, som ligger nær grensen, er et kritisk punkt for gassstrømmer til Europa, og enhver potensiell forstyrrelse kan ha betydelige implikasjoner for europeiske energimarkeder.

Mens gassstrømmene ved Sudzha transittpunkt fortsetter inntil videre, har den svake reduksjonen skapt alarmer, spesielt ettersom intense kamper fortsetter i regionen.

Analytikere advarer om at enhver ytterligere eskalering kan true stabiliteten i gassforsyningen til Europa, og presse prisene enda høyere.

Treg lagring bygges opp midt i høy asiatisk etterspørsel

Copy link to section

Til tross for at nivåene for naturgass i EU er over 86 % fulle per 6. august – godt over femårsgjennomsnittet på 78 % – har lagringsbyggingen gått tregere enn forventet.

Denne nedgangen skyldes først og fremst lavere tilstrømning av flytende naturgass (LNG) til Europa, ettersom sterk asiatisk etterspørsel har ledet laster bort fra kontinentet.

Asiatisk LNG-etterspørsel har holdt seg robust gjennom 2024, med importen som økte med 10,3 % fra år til år i årets første syv måneder.

Kina og India har vært de viktigste driverne for denne veksten, og står for 64 % av økningen i etterspørselen.

Den høyere etterspørselen i Asia har sørget for at Japan Korea Marker (JKM) konsekvent har handlet til en premie til Dutch Title Transfer Facility (TTF), Europas ledende gasshub, noe som gjør det mer lønnsomt for LNG-laster å dra til Asia i stedet for Europa .

Warren Paterson, sjef for råvarestrategi i ING Think, sa:

“Den retarderte lagringsoppbyggingen forventes å støtte TTF-priser. Fremskrivninger antyder imidlertid fortsatt at EU-lagring sannsynligvis vil være nær 100 % full på vei inn i vinteren 2024/25, forutsatt at det ikke er noen betydelige forsyningssjokk.” Kilde: Tradingview

Norsk rørledningsvedlikehold

Copy link to section

Norge, som har gått forbi Russland som Europas beste gassleverandør for rørledninger siden starten av Ukraina-krigen, forventes å redusere gassstrømmene til EU i august og september på grunn av planlagt sommervedlikehold.

Analytikere advarer om at eventuelle overskridelser i vedlikehold kan stramme markedet ytterligere, noe som potensielt kan føre til økt LNG-import til EU for å kompensere for mangelen.

Norske gassstrømmer har blitt stadig viktigere for det europeiske markedet, og enhver reduksjon i tilbudet kan forsterke den eksisterende ubalansen mellom tilbud og etterspørsel, og presse prisene enda høyere etter hvert som kontinentet nærmer seg vintervarmesesongen.

Ukraina transittrute

Copy link to section

Fremtiden for russisk gassstrøm via Ukraina er fortsatt usikker, og Ukraina indikerer at de ikke planlegger å forlenge transittavtalen med Gazprom når den utløper i slutten av dette året.

Dette har lagt enda et lag av kompleksitet til det allerede volatile markedet, ettersom EU ser etter alternative forsyningskilder.

EUs energikommissær Kadri Simson har forsikret at alternative forsyningsruter er tilgjengelige, med Østerrike i stand til å importere gass fra Italia og Tyskland.

Analytikere bemerker imidlertid at markedet vil forbli følsomt for enhver utvikling relatert til disse strømmene, noe som fremgår av den nylige prisstigningen etter rapporter om at ukrainske tropper hadde erobret Sudzha-inngangspunktet.

Spekulativ aktivitet

Copy link to section

Til tross for de relativt komfortable lagringsnivåene, er spekulativ aktivitet fortsatt en nøkkelfaktor som driver markedsvolatiliteten.

I følge energianalytiker Paterson er spekulanter “hardnakket bullish” på det europeiske naturgassmarkedet, og har en betydelig netto lang posisjon – den største siden 2021.

Fra de siste posisjoneringsdataene har investeringsfond en netto long på nesten 192 TWh, en betydelig økning fra netto shortposisjoner ved inngangen til 2024.

Paterson fremhevet også at Asia forventes å forbli den dominerende driveren for global vekst i etterspørselen etter gass, en trend som neppe vil endre seg når økonomiene i regionen går over til renere drivstoff. Denne fortsatte etterspørselen fra Asia, kombinert med den pågående geopolitiske risikoen i Europa, antyder at prisene på naturgass kan forbli høye i de kommende månedene.

Kilde: ING Research

Når Europa går inn i vintervarmesesongen, vil kombinasjonen av forsyningsusikkerhet, sterk asiatisk etterspørsel og spekulativ aktivitet sannsynligvis holde naturgassprisene ustabile.

Selv om lagringsnivåene gir en viss dempe, er markedet fortsatt på kant, med ytterligere forstyrrelser eller etterspørselstopper som potensielt kan føre til betydelige prisøkninger.

Investorer og beslutningstakere må følge denne utviklingen nøye for å navigere i det utfordrende energilandskapet i månedene fremover.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.