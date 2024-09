Mexicos inflasjon hopper til 5,57 % i juli ettersom mat- og drikkekostnadene stiger

Mexicos inflasjonsrate steg til 5,57 % i juli 2024, og markerte det høyeste nivået siden mai 2023 og overgikk tidligere markedsprognoser.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne betydelige økningen, opp fra 4,98 % i juni, understreker det økende økonomiske presset i landet.

Økningen tilskrives i stor grad kraftige prisøkninger i viktige sektorer som mat, bolig, utdanning og tjenester.

Viktige drivere for inflasjon

Copy link to section

National Institute of Statistics and Geography (INEGI) rapporterer at de økende kostnadene for mat og alkoholfrie drikkevarer har vært en viktig drivkraft for Mexicos inflasjonstrend.

Prisene i denne kategorien steg fra 6,54 % i juni til 7,77 % i juli.

Spesielt steg kostnadene for frukt og grønnsaker dramatisk til 23,55 %, opp fra 19,73 % forrige måned, noe som påvirket forbruket betydelig.

I tillegg bidro sektorer som restauranter og hoteller, utdanning, diverse produkter og tjenester og boliger til den samlede inflasjonen.

Mens inflasjonsraten for restauranter og hoteller så en liten nedgang fra 6,43 % til 6,42 %, økte utdanningskostnadene med 6,37 %.

Motsatt falt inflasjonen for diverse varer og tjenester fra 5,79 % til 5,54 %.

Bolig- og forsyningssektoren opplevde en merkbar økning fra 4,52 % i juni til 5,72 % i juli, noe som gjenspeiler bredere økonomiske utfordringer for forbrukerne.

Kjerneinflasjon og månedlige variasjoner

Copy link to section

Til tross for den kraftige økningen i overordnet inflasjon, falt kjerneinflasjonen – et mål som ekskluderer volatile mat- og energipriser – noe for 18. måned på rad, og nådde 4,05 % i juli.

Dette er den laveste kjerneinflasjonsraten siden februar 2021 og er i tråd med markedets forventninger.

Forbrukerprisindeksen (KPI) så en bemerkelsesverdig månedlig økning på 1,05 % i juli, den høyeste på nesten tre år og oversteg de forventede 1,02 %.

Kjerne-KPI steg også med 0,32 % månedlig, litt over de forventede 0,29 %, noe som indikerer kompleks inflasjonsdynamikk i Mexico.

Komparativ analyse av inflasjonsrater

Copy link to section

I juni steg Mexicos årlige inflasjonsrate til 4,98 %, opp fra 4,69 % i mai, drevet av et fall i pesoen etter valget midt i politisk ustabilitet.

Denne økningen ble tilskrevet økende kostnader på tvers av ulike KPI-kategorier, inkludert mat og alkoholfrie drikkevarer, restauranter og hoteller, utdanning og boliger og verktøy.

Inflasjonsraten i juli på 5,57 % fortsetter denne oppadgående trenden, hovedsakelig drevet av økninger i mat og alkoholfrie drikkevarer, spesielt for frukt og grønnsaker.

Andre betydelige bidragsytere inkluderer restauranter og hoteller, utdanning og boliger og verktøy.

Interessant nok, mens kjerneinflasjonsraten falt til 4,13 % i juni, falt den ytterligere til 4,05 % i juli.

Denne fortsatte nedgangen reflekterer en viss grad av stabilitet innenfor kjerneinflasjonsindikatorene, til tross for eksternt økonomisk press.

Månedlige data viser en sterk kontrast mellom juni og juli. KPI vokste med 0,38 % i juni, men steg til 1,05 % i juli, som markerer den største økningen på nesten tre år.

Kjerne-KPI økte også fra 0,22 % i juni til 0,32 % i juli, noe som overgikk markedsforventningene og fremhevet varierende inflasjonspress.

Den siste kraftige økningen i inflasjonen understreker betydelige økonomiske utfordringer, spesielt i viktige sektorer.

Politikere og analytikere må overvåke disse trendene nøye for å navigere i kompleksiteten til Mexicos inflasjonspress og deres bredere implikasjoner for økonomien.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.