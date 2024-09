Palantir-aksjen stiger med 6 % etter strategisk partnerskap med Microsoft

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Palantir Technologies så en oppgang på 6 % i aksjekursen torsdag etter kunngjøringen om et strategisk partnerskap med Microsoft.

Dette samarbeidet tar sikte på å forbedre evnene til sikker sky, analyse og kunstig intelligens (AI) for det amerikanske forsvars- og etterretningsmiljøene, og forsterker Palantirs sterke tilstedeværelse i myndighetene.

Palantir, kjent for sine avanserte programvareløsninger skreddersydd for offentlig bruk, vil utnytte dette partnerskapet ved å integrere nøkkelproduktene – inkludert Gotham, Foundry, Apollo og den nye AI-plattformen (AIP) – med Microsofts spesialiserte skytjenester for offentlige etater.

Dette samarbeidet forventes ikke bare å øke Palantirs operasjonelle evner, men også styrke selskapets markedstilstedeværelse innenfor offentlig sektor, et kritisk område for selskapet.

Palantir genererte 54 % av inntektene fra offentlige kunder

Tidligere denne uken rapporterte Palantir sin siste inntjening og reviderte sin årlige inntektsprognose oppover.

Selskapet forventer nå årlige inntekter mellom 2,74 milliarder dollar og 2,75 milliarder dollar, og overgår tidligere prognose på 2,68 milliarder dollar til 2,69 milliarder dollar.

Denne justeringen overgår også LSEG-konsensusestimatet på 2,7 milliarder dollar, noe som gjenspeiler selskapets tillit til vekstbanen.

I et brev til aksjonærene fremhevet administrerende direktør Alex Karp at Palantirs etterfølgende 12-måneders inntekt fra sin amerikanske statlige virksomhet, som inkluderer etterretnings- og forsvarsbyråer, har passert 1 milliard dollar for første gang.

Spesielt genererte selskapet 54 % av inntektene fra offentlige kunder i andre kvartal, noe som understreker den strategiske viktigheten av engasjementet i offentlig sektor.

Palantirs aksje har steget med rundt 60 % hittil i år, og dette siste samarbeidet med Microsoft vil sannsynligvis styrke investortilliten ytterligere.

For Microsoft understreker dette partnerskapet målet om å levere avanserte sky- og AI-løsninger skreddersydd for de spesifikke behovene til offentlige etater.

Ved å slå seg sammen med Palantir kan Microsoft ytterligere befeste sin posisjon som en nøkkelleverandør av sikre og effektive teknologiløsninger for offentlig sektor.

Hvorfor er dette partnerskapet viktig?

Partnerskapet mellom Palantir og Microsoft representerer en strategisk seier for begge selskapene.

For Palantir gir det en plattform for å utvide rekkevidden og forbedre distribusjonen av sine banebrytende produkter innenfor en avgjørende sektor.

For Microsoft forsterker det sin forpliktelse til å støtte offentlige etater med avanserte sky- og AI-funksjoner, avgjørende for å modernisere driften og forbedre resultatene.

Dette samarbeidet markerer en betydelig milepæl i integreringen av sofistikert teknologi i det amerikanske forsvars- og etterretningsmiljøene.

Ved å kombinere Palantirs ekspertise innen programvareløsninger med Microsofts robuste skyinfrastruktur, lover partnerskapet å levere forbedrede muligheter og operasjonelle forbedringer, og sette en ny standard for teknologiintegrasjon i statlig virksomhet.

