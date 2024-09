Aksjene faller raskt til det laveste rekordet på $5,52: Er det på tide å kjøpe?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Fastly Inc. (NYSE: FSLY) opplevde en betydelig nedgang denne uken, med aksjekursen som falt til et rekordlavt nivå på 5,52 dollar og stengte ned 14,33 % på torsdag.

Dette fallet fulgte etter en rekke hendelser som startet med selskapets resultatrapport for andre kvartal som ble utgitt etter markedet på onsdag, hvor Fastly kunngjorde et kutt på 5 % til sin inntektsguiding for hele 2024. Den justerte prognosen varierer nå mellom 530 millioner dollar og 540 millioner dollar.

Analytikere reagerer på Fastlys reviderte veiledning

Analytikere, som Piper Sandlers James Fish, reagerte med å nedgradere Fastly fra ‘Overvekt’ til ‘Nøytral’ og kutte prismålet fra $10 til $6, med henvisning til etterspørselsproblemer primært med de største kundene som er på kontrakter av verktøytype.

Den reviderte veiledningen og det påfølgende aksjekursfallet var sterkt påvirket av reduserte etterspørselsprognoser fra Fastlys store kunder. I sitt notat fremhevet Fish bekymringer om Fastlys fremtidige inntektsutsikter, noe som førte til nedgraderingen.

Fastly rapporterte en omsetning i 2. kvartal på 132,37 millioner dollar, en økning på 7,8 % fra år til år, noe som slo forventningene med 0,85 millioner dollar.

Imidlertid, til tross for denne veksten, sto selskapet overfor et GAAP-nettotap på 43,7 millioner dollar, en utdyping fra et tap på 10,7 millioner dollar i samme kvartal året før.

Utfordringer for Fastly

Inntjeningsdetaljene avslørte mer enn bare økonomiske tall; de malte et bilde av et selskap som sliter med betydelige markeds- og operasjonelle utfordringer.



Spesielt gikk Fastly’s Last Twelve Months Net Retention Rate (LTM NRR) ned, noe som fremhever problemer med kundebevaring og muligens signaliserer reduserte fremtidige inntekter fra eksisterende kunder.

Sliter raskt med ikke bare etterspørselsdemping, men også økt konkurranse i sektoren for innholdsleveringsnettverk.

Selskapets store avhengighet av et lite antall store medieselskaper forverrer dets sårbarhet for prispress og endringer i forbruksmønstre.

Til tross for noen suksesser utenfor sin største kundebase, har Fastlys ekspansjon innen sikkerhet og databehandling ennå ikke motvirket disse utfordringene effektivt.

Som svar på disse utfordringene, skisserte Fastly-sjef Todd Nightingale selskapets strategi for å redusere disse etterspørselsutfordringene. I 2. kvartal presset Fastly frem med sin kundeanskaffelsesinnsats, og oppnådde spesielt en 4 % sekvensiell vekst i antall Enterprise-kunder.



Videre introduserte Fastly Fastly AI Accelerator i beta, rettet mot å forbedre ytelsen til ChatGPT-drevne applikasjoner og redusere driftskostnadene. Dette trekket betyr Fastlys pivot for å utnytte AI for å diversifisere og styrke tjenestetilbudet.

Bemanningsreduksjon som et kostnadstiltak

I tillegg til en rekke utfordringer kunngjorde Fastly også en reduksjon på 11 % i sin globale arbeidsstyrke. Denne avgjørelsen forventes å medføre en kostnad på rundt 9,5 millioner dollar til 10 millioner dollar, primært relatert til sluttvederlag og relaterte kostnader, med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av 2024.

Til tross for de urovekkende kortsiktige indikatorene, gjør Fastly en felles innsats for å dreie strategien sin. Dette inkluderer økte investeringer i sikkerhet og datatjenester, som forventes å gi krysssalgsmuligheter og potensielt stabilisere inntektsstrømmene.

Effektiviteten av disse strategiske endringene gjenstår imidlertid å se, spesielt ettersom de skjer mot et bakteppe av bredere markedsutfordringer og intern restrukturering.

Mens Fastly navigerer gjennom disse tumultariske tidene, er det grunnleggende spørsmålet for investorer om den nåværende lave aksjekursen representerer en kjøpsmulighet eller en potensiell verdifelle.

For å svare på det, la oss gå dypere inn i hva diagrammene har å si om Fastlys prisbane, og undersøke om de tekniske indikatorene stemmer overens med den grunnleggende analysen som presenteres.

Et kortvarig returspill?

Fastly-aksjene har holdt seg i en langvarig nedadgående trend siden slutten av 2020 som har fått dem til å krasje fra over $130 til gårsdagens laveste på $5,52. Selv om aksjen kan oppleve ytterligere nedside, er en interessant ting å merke seg om gårsdagens trekk at aksjene stengte over 5% høyere fra der de åpnet på $5,58.

Tatt i betraktning at kortsiktige tradere som ønsker å satse på en kortsiktig bounce-back kan ta en lang posisjon i aksjen nær $5,85 med et strengt stop loss på $5,50. Investorer må imidlertid holde seg borte fra aksjen til den kan gjenvinne sin mellomlange svingning høyt over $8,46.

Traders som ønsker å shorte aksjen må vente til den spretter tilbake over $6 eller faller under $5,52 for å starte nye shortposisjoner.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.