Asias ultra-rike bølge: Hong Kong og Singapore kjemper om dominans

Den raske ekspansjonen av individer med ultrahøy nettoverdi (UHNWI) i Asia er satt til å redefinere det globale rikdomslandskapet.

Med forventet 35 nye UHNWIs som dukker opp daglig, er regionen klar til å se dets totale antall ultra-rike individer vokse til omtrent 230 000 innen 2027 – nesten 40 % større enn i 2023.

Denne dramatiske økningen vil posisjonere Asia som den nest største konsentrasjonen av UHNWIs, bare etter Nord-Amerika. Med dagens veksttakt kan det imidlertid ikke ta lang tid før Asia inntar topplasseringen.

Konkurransen tiltar mellom Hong Kong og Singapore

Ettersom Asias rikdom utvides, øker også konkurransen om å tiltrekke seg disse nylig pregede UHNWI-ene. Hong Kong og Singapore leder an, og hver utnytter sine unike styrker til å bli det fremste navet for formuesforvaltning i regionen.

Singapore har utnyttet skatteinsentiver og et forretningsvennlig reguleringsmiljø for å tiltrekke seg over 1100 familiekontorer, og administrere mer enn 4 billioner dollar – opp fra rundt 100 for bare et tiår siden, ifølge en rapport fra Knight Frank.

Hong Kong, tradisjonelt den dominerende aktøren i Asias formuesforvaltningssektor, kjemper også om å beholde sin status.

Byens formuesforvaltningsindustri hadde den raskeste veksten i aktiva under forvaltning i de fem årene frem til 2022.

Nylige endringer i geopolitiske og økonomiske landskap har imidlertid fått noen velstående individer til å flytte eiendelene sine til Singapore.

Som svar har myndighetene i Hong Kong introdusert nye insentiver rettet mot familiekontorer og oppholdsalternativer for enkeltpersoner som investerer minst 30 millioner HKD i byen.

Singapores fremvekst som et rikdomsknutepunkt

Singapores raske vekst som et knutepunkt for formuesforvaltning kan tilskrives dets strategiske initiativer for å tiltrekke seg familiekontorer. Mens bystaten med suksess har økt antallet familiekontorer, er den direkte innvirkningen på lokale investeringer fortsatt uklar.

I fjor sommer justerte Monetary Authority of Singapore (MAS) sine insentiver for å oppmuntre familiekontorer til å investere i landets aksjemarkeder og klimarelaterte prosjekter.

Tilstrømningen av familiekontorer har imidlertid hatt minimal innvirkning på boligmarkedet, noe som indikerer at disse private institusjonene ennå ikke har etablert dype røtter i den lokale økonomien.

Til tross for disse utfordringene forventes formuesforvaltningsindustrien i Singapore å vokse betydelig.

Finansiell formue booket i Singapore anslås å øke med en hastighet på 9 % gjennom 2027, og posisjonerer bystaten som en av de tre beste formuesforvaltningsknutepunktene globalt, sammen med Hong Kong og Sveits.

Hong Kongs respons og fremtidsutsikter

Hong Kongs formuesforvaltningssektor sitter ikke passivt. Byens familiekontorsamfunn, som for tiden teller rundt 400, er satt til å utvide med mål for ytterligere 200 familiekontorer innen 2025.

I oktober 2022 introduserte Hong Kong en policy for å oppmuntre velstående individer til å investere minst 30 millioner HK$ i lokale aksjer eller eiendeler som en del av Capital Investment Entrant Scheme, som forventes å spille en sentral rolle i å styrke byens formuesforvaltningsindustri.

Eksperter er fortsatt optimistiske med tanke på Hong Kongs utsikter. Byens suksess som et rikdomsknutepunkt er nært knyttet til utvidelsen av den kinesiske økonomien og dens evne til å tiltrekke seg velstående individer fra fastlandet.

Mens Kinas økonomiske vekst forventes å avta til 4,5 % innen 2025, ned fra 8,4 % i 2020, vil disse vekstratene fortsatt trolig støtte Hong Kongs ambisjon om å bli verdens ledende formuesforvaltningsknutepunkt innen 2027, og potensielt gå forbi Sveits.

En balansert konkurranse mellom Hong Kong og Singapore

Konkurransen mellom Hong Kong og Singapore om Asias ultrarike er ikke nødvendigvis et nullsumspill.

Den raske regionale verdiskapingen styrker begge byene. Singapore tiltrekker seg fremvoksende rikdom fra land som Indonesia, Thailand, Malaysia og Vietnam, mens Hong Kong fortsatt er det dominerende knutepunktet for rikdom generert på fastlands-Kina.

Hovedutfordringen for begge byer ligger i deres evne til å implementere regulatoriske strukturer som oppmuntrer til ekte investeringer i deres lokale økonomier.

Mens både Hong Kong og Singapore har lykkes med å tiltrekke seg familiekontorer, vil det sanne målet på deres suksess være om disse kontorene bidrar til bærekraftig økonomisk vekst gjennom betydelige lokale investeringer.

Fremtiden for formuesforvaltning i Asia

Ettersom Asias formuesforvaltningslandskap fortsetter å utvikle seg, står både Hong Kong og Singapore overfor utfordringen med å opprettholde konkurransefortrinn.

Fokuset vil være på hvordan hver by kan fremme et miljø som ikke bare tiltrekker seg ultra-rike individer, men som også oppmuntrer dem til å investere i den lokale økonomien.

For Singapore kan dette innebære å videreutvikle sine insentiver for å sikre at familiekontorer bidrar til langsiktig økonomisk vekst. Hong Kong, på den annen side, vil måtte utnytte sine nære bånd med fastlands-Kina for å fortsette å tiltrekke seg rikdom fra regionens største økonomi.

Til syvende og sist vil suksessen til begge byer avhenge av deres evne til å balansere behovene til UHNWIs med de bredere økonomiske målene til deres respektive regjeringer.

Etter hvert som Asias rikdom fortsetter å vokse, vil konkurransen mellom Hong Kong og Singapore sannsynligvis øke, og begge byene streber etter å bli regionens ledende formueforvaltningsknutepunkt.

