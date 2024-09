Memeinator vs Bonk: bør du satse på den nye kryptokonkurrenten MMTR?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Meme-mynter har fått et ganske stort navn i den stadig utviklende verden av kryptovaluta.

Spesielt Bonk har tiltrukket seg mange investorer i år. Men nå, en ny aktør, Memeinator lager bølger også.

Mange tror at den innfødte MMTR-mynten kan være den neste 100x-muligheten.

Men la oss ikke akseptere noe for pålydende. La oss dykke dypere og finne ut om du bør investere i BONK eller satse på den nye utfordreren MMTR i 2024.

Memeinator har en fordel over rivaler

Memeinator kan være en bedre investering enn Bonk for i år siden den har en betydelig fordel i forhold til tradisjonelle meme-mynter.

Denne fordelen er dens evne til å utnytte kunstig intelligens til å gå etter svakere meme-mynter for å innfri løftet om å dominere meme-myntområdet.

Denne unike strategien posisjonerer MMTR-prisen til å øke raskt på baksiden av bredere AI-medvind.

Memeinator hadde et vellykket forhåndssalg

En rask titt på hvor vellykket Memeinators nylig avsluttede forhåndssalg var, driver tilliten til det som en god investering for 2024.

Etter å ha samlet inn millioner, er det hevet over tvil at investeringsfellesskapet ser et meningsfullt potensial i denne blockchain-baserte plattformen. Denne tidlige trekkraften kan være en indikator på fremtidig vekst og adopsjon.

Du kan finne mer om Memeinator og dens opprinnelige meme-mynt MMTR på denne lenken.

Fellesskapet engasjerer seg med MMTR

Memeinator ser attraktiv ut til å skrive også på grunn av statistikken knyttet til samfunnsengasjement.

For eksempel har MMTR mottatt mer enn 1,44 millioner likerklikk på sosiale medier og har nådd over 340 000 personer, noe som har hjulpet prisen med hele 247 % den siste uken.

Memeinator har også blitt nevnt nærmere 6000 ganger i media, noe som tyder på at det fanger oppmerksomhet med en enestående hastighet for en ny meme-mynt.

MMTR vil starte et videospill

Memeinator er mye mer enn en pumpe-og-dump-ordning. Det er bevist i planene deres om å lansere Meme Warfare – et videospill for å drive samfunnsengasjement ytterligere.

MMTR er forpliktet til å gamify opplevelsen for å tiltrekke seg en dedikert brukerbase som vanligvis er sentral for langsiktig suksess i kryptomarkedet.

Krypto medvind som kan være til nytte for Memeinator

De nevnte faktorene, når de settes sammen med den bredere medvinden for kryptoindustrien i 2024, indikerer at Memeinator kan være en god investering for 2024. Slik medvind inkluderer:

Den totale tilgangen på Bitcoin ble halvert i april (Bitcoin halveringshendelse)

Regulatorer over hele verden har godkjent Bitcoin og Ethereum børshandlede fond for å invitere institusjonell kapital til kryptomarkedet

Den amerikanske sentralbanken forventes å begynne å kutte rentene i september, noe som sannsynligvis vil gjøre risikoen på eiendeler som kryptovalutaer mer attraktive

Ettersom disse medvindene fører til bredere aksept for kryptovalutaer, vil nye prosjekter med sterke samfunn som Memeinator (MMTR) sannsynligvis være til nytte.

Konklusjon

Alt i alt er det viktig å merke seg at BONK har hatt sitt øyeblikk i solen. Men Memeinators innovative tilnærming, solide forhåndssalgsytelse og raskt voksende fellesskap signaliserer potensialet for betydelige gevinster fremover.

Hvis du er interessert i å lære mer Memeinator (MMTR), bør du klikke her for å besøke nettstedet nå.