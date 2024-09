Hvordan Norges svake krone (NOK) driver veksten i turisme og sjømateksport

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Norges svekkede valuta, kronen (NOK), viser seg å bli et tveegget sverd for landet.

På den ene siden driver det en økning i turisme, og tiltrekker seg besøkende som en gang fant landet uoverkommelig dyrt. På den annen side styrker det sjømateksporten, selv om valutaens nedgang vekker bekymring for den bredere økonomien.

Dette komplekse scenariet viser hvordan Norges finansielle landskap utvikler seg under vekten av valutasvekkelse.

Valutaforringelse øker turismen

Historisk sett kjent som et av Europas dyreste reisemål, opplever Norge nå en betydelig tilstrømning av turister, takket være den svekkede verdien av valutaen.

Siden starten av 2024 har den norske kronen svekket seg med 5,85 % mot amerikanske dollar og 4,84 % mot euro.

Denne trenden, som startet i 2014 med fall i råoljeprisene, har fortsatt å gjøre Norge rimeligere for internasjonale reisende.

Utvikling i antall turisters hotellgjestovernattinger i forhold til endringer i verdien av NOK-valuta

Land som Kina, USA, Tyskland, Nederland og nabolandet Sverige og Danmark sender nå flere turister til Norge.

Tiltrekningen av Norges naturlige underverk, fra de majestetiske fjordene til det fascinerende nordlyset, er nå mer tilgjengelig for et bredere spekter av besøkende.

I følge Statista forventes Norges reise- og reiselivsmarked å generere 4.682 millioner dollar (4.291 millioner euro) i 2024. Dette markedet er anslått å vokse med en årlig rate på 3,03 % fra 2024 til 2029, og potensielt nå en verdi på 5.436 millioner dollar (€ 4.977 millioner) innen 2029.

Den svekkede kronen er en nøkkelfaktor i denne forventede veksten, noe som gjør Norge til et mer attraktivt reisemål for budsjettbevisste reisende.

Norsk sjømateksport øker

Svekkelsen av kronen har også hatt en betydelig innvirkning på Norges sjømatnæring, en viktig del av landets økonomi.

I juli nådde norsk sjømateksport 13 milliarder kroner (1,18 milliarder dollar/1,08 milliarder euro), en økning på 6 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Denne økningen i eksportverdi kommer til tross for en kraftig nedgang i lakseprisene, som typisk vil legge press på inntektene.

Administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd tilskrev denne veksten først og fremst valutaeffekten.

– Vi ser at en kraftig nedgang i lakseprisene ble kompensert av volumvekst, og til syvende og sist er det valutaeffekten som tilfører verdi, forklarte Chramer.

Norges toppmarkeder for sjømateksport i juli inkluderte Polen, Danmark og Nederland, med landet som eksporterte til 111 nasjoner, én flere enn i juli i fjor.

Verdien av norsk sjømateksport nådde et rekordhøyt nivå i 2023, med sjømat for 172 milliarder kroner sendt ut av landet. Chramer bemerket at kronens devaluering bidro med nesten 15 milliarder kroner til denne summen, noe som understreker valutaens innvirkning på industrien.

Hvorfor faller kronen?

Den norske kronen, som en gang var et symbol på økonomisk styrke, har hatt en betydelig svekkelse det siste tiåret.

Valutaens fall er først og fremst knyttet til landets store avhengighet av olje- og gasseksport.

Etter hvert som den globale oljeprisen har falt, har også verdien av kronen falt.

I tillegg har global økonomisk usikkerhet og risikoaversjon ført til et salg av kronen, som regnes som en av de mest volatile valutaene blant G10-nasjonene.

Den raske nedgangen i inflasjonen har svekket valutaen ytterligere, noe som signaliserer at økonomien kan avkjøles raskere enn forventet og påvirker investortilliten.

Norges sentralbank, Norges Bank, har ikke et politisk mål for kronen, men den anerkjenner valutaens betydning for inflasjon og økonomisk aktivitet.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har understreket at en strammere pengepolitikk typisk styrker kronen, men dagens miljø byr på utfordringer.

Analytikerne er ikke spesielt optimistiske med hensyn til kronens kortsiktige utsikter.

Commerzbanks valutastrateg Volkmar Baur bemerket at selv om en restriktiv holdning fra Norges Bank kan øke tilliten til markedet, er det usannsynlig med betydelige gevinster for NOK i dagens risikovillige miljø.

Francesco Pesole, en valutastrateg hos ING, gjentok dette sentimentet, og erkjente vanskeligheten med å forutsi en bedring for kronen midt i høy markedsvolatilitet.

Imidlertid antydet Pesole at en korreksjon i EUR/NOK-kursen kan være mulig, med en større oppgang forventet i NOK sammenlignet med svenske kroner (SEK) på grunn av ulik pengepolitikk.

Mens en tilbakevending til sterkere nivåer fortsatt er usikker, gir kronens svekkelse for tiden et midlertidig løft til sektorer som turisme og sjømateksport.

Likevel, de bredere økonomiske implikasjonene av en svak valuta fortsetter å kaste en skygge over Norges finansielle fremtid.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.