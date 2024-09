Hvorfor Trumps press på presidentens tilsyn med Feds rentebeslutninger er et risikabelt trekk

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Donald Trump har gjenopplivet en langvarig debatt om uavhengigheten til Federal Reserve (Fed) ved å oppfordre til presidentens tilsyn med rentebeslutninger.

Under en pressekonferanse i Mar-a-Lago-residensen uttrykte den tidligere presidenten sitt ønske om å ha medbestemmelse i når Fed justerer rentene, et grep som kan endre det amerikanske finanssystemet fundamentalt.

Trumps frustrasjon gjenspeiler en økende misnøye blant den amerikanske offentligheten over Feds sakte tempo i å senke renten.

Implikasjonene av et slikt politisk skifte strekker seg imidlertid langt utover politiske holdninger.

Dersom presidenten skulle få innflytelse over Feds pengepolitikk, kan det undergrave sentralbankens uavhengighet og få vidtrekkende konsekvenser for amerikansk økonomi.

Farene ved å politisere Fed

Federal Reserve ble designet for å operere uavhengig av politisk innflytelse for å sikre at pengepolitiske beslutninger tas basert på økonomiske data og langsiktige hensyn, snarere enn kortsiktige politiske gevinster.

Trumps oppfordring om presidentkontroll over rentene utfordrer dette prinsippet, og peker tilbake til en tid da politisk innblanding i sentralbanker førte til katastrofale utfall.

En bemerkelsesverdig historisk parallell er 1970-tallet under president Richard Nixon, som presset Fed til å holde rentene lave, noe som bidro til det økonomiske fenomenet kjent som stagflasjon – en kombinasjon av stillestående økonomisk vekst og høy inflasjon.

Nylig har Tyrkias president Tayyip Erdogan utøvd lignende innflytelse over sitt lands sentralbank, noe som har resultert i alvorlig økonomisk ustabilitet, inkludert skyhøy inflasjon og fallende valuta.

Trumps insistering på at han har “bedre instinkt” enn Fed-tjenestemenn er ikke bare en retorisk oppblomstring.

Det signaliserer et potensielt skifte mot en politisert sentralbank, der beslutninger kan bli påvirket av valgsykluser snarere enn økonomiske realiteter.

Et slikt grep kan erodere Feds troverdighet og destabilisere finansmarkedene, som er avhengige av sentralbankens uavhengige vurdering for å veilede økonomiske forventninger.

Økonomiske implikasjoner av en politisert Fed

Å la presidenten kontrollere rentebeslutninger kan få store konsekvenser for de amerikanske kapitalmarkedene.

Hvis pengepolitikken blir underlagt politiske innfall, kan investorer miste tilliten til Feds evne til å håndtere inflasjon og økonomisk vekst, noe som fører til økt volatilitet i markedene.

Oppfatningen om at pengepolitikken brukes som et politisk verktøy kan også føre til tap av troverdighet for den amerikanske dollaren på den globale scenen.

Utenlandske investorer og regjeringer kan stille spørsmål ved stabiliteten til det amerikanske finanssystemet, og potensielt redusere etterspørselen etter amerikanske eiendeler og øke lånekostnadene for den amerikanske regjeringen.

I praksis kan en politisert Fed føre til at rentene blir manipulert for å tjene det regjerende partiets valginteresser.

For eksempel kan det å heve renten nær et valg være politisk skadelig, og føre til press på Fed for å holde renten kunstig lav, selv om økonomiske forhold tilsier en økning.

Dette scenariet kan forverre økonomiske ubalanser og bidra til langsiktig ustabilitet.

En lignende dynamikk observeres i mange fremvoksende økonomier, der regjeringer kontrollerer prisene på essensielle varer som drivstoff og elektrisitet for å opprettholde politisk gunst.

Internasjonale organisasjoner som Det internasjonale pengefondet må ofte gripe inn for å rette opp disse forvrengningene, noe som kan føre til økonomiske kriser.

Nødvendigheten av sentralbankuavhengighet

Uavhengigheten til Federal Reserve er en hjørnestein i moderne økonomisk politikk, og sentralbanken må operere fri fra politisk innflytelse.

Mens Trumps kritikk av Feds håndtering av renter kan gi gjenklang hos noen, vil det å gi presidenten makten til å diktere pengepolitikken sette en farlig presedens.

Integriteten til den amerikanske økonomien avhenger av Feds evne til å ta beslutninger basert på objektiv økonomisk analyse, ikke politiske betraktninger.

Politisering av Fed kan føre til kortsiktige gevinster for noen, men det vil til slutt undergrave stabiliteten og velstanden til den amerikanske økonomien.

Som konklusjon, mens Trumps bekymringer om dagens rentemiljø kan være gyldige, er hans forslag om å gi presidenten kontroll over Feds pengepolitikk full av risiko.

Et slikt grep vil sannsynligvis erodere sentralbankens uavhengighet, destabilisere finansmarkedene og sette den amerikanske økonomien på en vei mot langsiktig ustabilitet.

Fed må forbli en uavhengig institusjon, fri for politisk innblanding, for å sikre fortsatt styrke og stabilitet i den amerikanske økonomien.

