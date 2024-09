Kommer sølvprisene til å stige neste uke når markedet ser på inflasjonsdata?

Sølvprisene forble relativt dempet på fredag, med retning mot nok en betydelig ukentlig nedgang.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Investorer følger nøye med på økonomiske indikatorer for å få innsikt i potensielle amerikanske rentekutt i september, samtidig som de holder øye med neste ukes inflasjonsdata.

Til tross for nylige tilbakeslag, har sølv vist en viss motstandskraft ved å opprettholde støtten over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, selv om tradere fortsatt er forsiktige med potensialet for ytterligere nedsidebevegelser.

Silvers handelsutvalg: Navigerende nøkkelstøtte og motstandsnivåer

Copy link to section

Forrige ukes handelsaktivitet i sølv (XAG/USD) har avslørt utviklingen av et handelsområde, der kjøpere respekterer 200-dagers glidende gjennomsnitt som et sentralt støttenivå på $26,11 og 50-dagers glidende gjennomsnitt fungerer som motstand på $29,41.

Dette mønsteret antyder at sølv kan fortsette å handle innenfor et bredt spekter på kort sikt, ettersom markedet venter på mer definitive økonomiske signaler.

Ytterligere støtte finnes på 50% retracement-nivået på $27,22, mens motstand påtreffes på 50% retracement-nivået på $29,54.

Disse nivåene er kritiske for tradere da de indikerer hvor prisen kan finne betydelig kjøps- eller salgspress.

Feds rentebeslutninger: Balansering av inflasjon og markedsforventninger

Copy link to section

Federal Reserves beslutningstakere går på stram bånd mens de veier den avkjølende inflasjonen mot potensialet for fremtidige rentekutt.

I følge CME FedWatch Tool, priser markedene for øyeblikket en 55 % sannsynlighet for et rentekutt på 50 basispunkter i september, med et nytt kutt ventet i desember.

Fed har understreket at deres beslutninger vil bli styrt av økonomiske data snarere enn volatilitet i aksjemarkedet, og legger større vekt på kommende inflasjonsdata.

Neste ukes forbrukerprisindeks (KPI) og produsentprisindeks (PPI) vil være avgjørende for å forme Feds politikkbane.

Disse indikatorene vil gi ytterligere klarhet om hvorvidt inflasjonen avkjøles tilstrekkelig til å rettferdiggjøre et rentekutt, eller om Fed må opprettholde sin nåværende holdning for å kontrollere prispresset.

Arbeidsmarkedets motstandskraft: En faktor i sølvs utsikter

Copy link to section

Nylige amerikanske data om arbeidsledighetskrav overrasket markedene ved å komme inn bedre enn forventet, og dempet bekymringene for potensiell svakhet i arbeidsmarkedet.

Denne motstandskraften i arbeidsmarkedet legger til et nytt lag av kompleksitet til Feds beslutningsprosess, ettersom sterke sysselsettingsdata kan dempe behovet for rentekutt.

For sølv er samspillet mellom økonomiske data og Fed-politikken spesielt viktig.

Hvis Fed velger rentekutt, kan det føre til en svakere amerikansk dollar og lavere obligasjonsrenter, som begge støtter høyere sølvpriser.

Omvendt, hvis Fed opprettholder sin nåværende holdning, kan sølv møte ytterligere nedadgående press.

Silvers potensial: Et forsiktig optimistisk syn

Copy link to section

Til tross for den nåværende nedadgående trenden, er de langsiktige utsiktene for sølv fortsatt forsiktig optimistiske. Metallet er godt posisjonert for å dra nytte av flere scenarier, inkludert økt risikoaversjon eller forventninger om løsere pengeforhold.

Skulle inflasjonen kjøle seg ned og Fed fortsette med rentekutt, kan sølv se en gjenoppblomstring ettersom investorer søker trygge eiendeler.

Dessuten gir sølvs doble rolle som både industrielt og edelt metall ekstra støtte.

I tilfelle en økonomisk nedgang kan sølv dra nytte av sin status som trygg havn.

Omvendt, hvis økonomien forblir sterk, kan industriell etterspørsel etter sølv bidra til å drive prisene høyere.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.