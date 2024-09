Ettersom den amerikanske økonomien viser tegn til nedgang, fremhevet av nylige jobbdata som ikke lever opp til forventningene, søker investorer stabile muligheter.

Ifølge David Kostin, Chief US Equity Strategist hos Goldman Sachs, kan det være avgjørende å flytte fokus til motstandsdyktige aksjer.

Her er tre aksjer som skiller seg ut for sitt potensial til å prestere godt selv i en nedgangsperiode:

F5 Inc (NASDAQ: FFIV)

F5-aksjen er for øyeblikket ned rundt 6,0 % sammenlignet med det høyeste hittil i år.

Den nylige svakheten veier opp for en mulighet til å bygge en posisjon i dette stabile vekstnavnet som kan overgå i en avtagende økonomi, skrev Goldman Sachs’ Kostin i en fersk rapport.

Med 16 prosentpoeng er den 10-årige EBITDA-vekstvariasjonen til F5 Inc. i den høyere enden sammenlignet med sine jevnaldrende når de skriver.

Aksjer i skysikkerhetsselskapet kan være et godt valg for den bakerste halvdelen av 2024, da ledelsen siterte AI-medvind da den ga bedre enn forventet veiledning for fjerde finanskvartal i slutten av juli.

Domino’s Pizza Inc (NYSE: DPZ)

Goldman Sachs-strateg David Kostin forventer også at Domino’s Pizza vil tilby stabil vekst i en avtagende økonomi.

10-års EBITDA-vekstvariasjonen til den Michigan-baserte pizzarestaurantkjeden er knyttet til 7 prosentpoeng ved skriving. Det er enighet om at DPZ skal øke inntektene med 7 % og EPS med enda høyere 10 % i sitt inneværende regnskapsår.

Russell Weiner – administrerende direktør i Domino’s, snakket med Mad Money-verten Jim Cramer forrige måned, sa at “verdien aldri har vært høyere” da han avslørte en økning i ordrene. Administrerende direktør Weiner spådde også fortsatt styrke i selskapets amerikanske virksomhet på den tiden.

Domino’s-aksjen gir for tiden en utbytteavkastning på 1,38 %, som er en annen god grunn til å ha den i porteføljen din.

Zoetis Inc (NYSE: ZTS)

Investeringsselskapet anbefaler å eie Zoetis-aksjer for å posisjonere seg for en potensiell økonomisk nedgang i USA.

Tidligere i august kom selskapet for medisiner og vaksinasjoner for kjæledyr foran inntektsestimatene for sitt andre finanskvartal og økte sin helårsveiledning for den samme beregningen med rundt 50 millioner dollar.

Likevel er ZTS ned mer enn 5,0 % sammenlignet med starten av 2024, noe som gjør det desto mer attraktivt som en investering i skriving.

Det New York-noterte firmaet så “imponerende global operasjonell vekst” i både selskapsdyr- og husdyrbedrifter i det siste rapporterte kvartalet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.