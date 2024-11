De forente arabiske emirater skal innføre juridisk rammeverk for DAO-er for å øke blokkjedeveksten

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis (RAK DAO) forbereder seg på å introdusere et juridisk rammeverk for desentraliserte autonome organisasjoner (DAOs) i De forente arabiske emirater, som markerer en betydelig utvikling i landets blokkjede- og Web3-landskap.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I følge en nylig kunngjøring har dette nye juridiske regimet som mål å etablere en omfattende struktur som tar for seg skatteforpliktelser, eiendomsbesittelse (både eiendeler i kjeden og utenfor kjeden), og juridisk beskyttelse for DAO-grunnleggere, medlemmer og bidragsytere.

Advertisement

Rammeverket vil også gjøre DAOer i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter og gi klare retningslinjer for tvisteløsning.

Innføringen av rammeverket vil bli offisielt avduket på DAO Legal Clinic-arrangementet 25. oktober.

Irina Heaver, en partner i NeosLegal, bemerket at rammeverket er utformet for å sikre at DAO-er opererer i samsvar med UAE-forskriftene.

Hun forklarte videre at regimet vil tillate at DAO-er kan settes opp eksternt i UAE uten å kreve fysisk tilstedeværelse.

Dette forenkler prosessen for globale aktører å benytte seg av UAEs raskt voksende blokkjede- og Web3-sektorer fra hvor som helst i verden.

Denne fjernregistreringsprosessen forventes å strømlinjeforme bedrifters adgang til UAEs digitale økonomi, og styrke landets appell som et knutepunkt for Web3-prosjekter.

I tillegg understreket Heaver at å etablere en DAO i UAE ville være betydelig mer kostnadseffektivt sammenlignet med andre jurisdiksjoner.

For eksempel, mens å sette opp en DAO i Sveits kan koste opptil $46 000, er startkostnaden i UAE rundt $3000, noe som gjør den tilgjengelig selv for mindre DAOer.

På lang sikt tror Heaver at dette initiativet vil posisjonere De forente arabiske emirater som et globalt knutepunkt for blokkjede- og kryptoutvikling, og tiltrekke flere gründere og utviklere til regionen.

Fremme blockchain-innovasjon over hele UAE

Copy link to section

Dette juridiske rammeverket kommer på et tidspunkt da RAK DAO aktivt fremmer blockchain-innovasjon.

Tidligere i år samarbeidet det med stablecoin-utstederen Tether for å fremme bruken av Bitcoin og stablecoin-teknologi i Ras Al Khaimah.

Gjennom sin pedagogiske arm, Tether Edu, har initiativet lansert ulike programmer for å utdanne deltakere om blokkjedeteknologi, peer-to-peer-systemer og brukstilfeller av kryptovaluta.

Det kommende DAO-rammeverket er ett av flere tiltak UAE har introdusert for å skape et mer imøtekommende miljø for blokkjede- og kryptoprosjekter.

I en sentral utvikling innførte den føderale skattemyndigheten nylig momsfritak for transaksjoner med virtuelle eiendeler, som gjelder eierskapsoverføringer og konverteringer.

For ytterligere å støtte sektoren, fikk Hong Kong-baserte forsikringsselskap OneDegree i forrige måned godkjenning til å tilby regionens første depotrisikoforsikringsprodukt for kryptofokuserte selskaper.

I et annet trekk tillot regulatorer bankgiganten Standard Chartered å tilby digitale eiendeler depottjenester i UAE, i samarbeid med Brevan Howard Digital.

Reguleringsarbeid har også lettet registreringsprosessen for kryptobørser som opererer i UAE.

I september inngikk Securities and Commodities Authority (SCA) og Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) en avtale som tillater firmaer lisensiert av VARA i Dubai å operere over hele UAE, og eliminerer behovet for flere lisenser.