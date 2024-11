Denne kryptoeksperten spår at Bitcoin vil nå $70k-$75k innen utgangen av oktober

Bitcoin (BTC) er vitne til fornyet optimisme fra kryptosamfunnet etter å ha brøt forbi $67 000 denne uken.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Den russiske kryptoeksperten Alexey Mokrov, grunnleggeren av Cryptobotpro, har støttet kryptovalutaen til å berøre mellom $70.000 og $75.000 før slutten av oktober.

Advertisement

Mokrov fremhevet den endrede markedsdynamikken, og antydet at oktober kan være avgjørende for Bitcoins neste prisstigning.

Mokrov, sitert av det russiske avisen Izvestia 16. oktober, bemerket at nyere markedstrender har gitt et løft til Bitcoin-handlere.

Ifølge ham viser BTCs ytelse tegn til en sterkere markedstrend, i motsetning til de utfordrende forholdene som ble sett tidligere i høst.

Kan Bitcoin overgå $70k innen utgangen av oktober?

Copy link to section

Mokrov erkjente at september hadde vært utfordrende for både Bitcoin-gruvearbeidere og handelsmenn.

Han bemerket at den tidligere nedgangen så ut til å ha påvirket gruvearbeidernes avkastning, men la til at oktober kunne gi mer positiv fart.

Ifølge Mokrov har denne måneden “kompensert for tap” sett tidligere, med økt optimisme i markedet.

Han forventer ytterligere bevegelse oppover for Bitcoin, noe som antyder at BTC kan nå mellom $70 000 og $75 000 innen slutten av måneden.

Mokrov bemerket at markedets forutsigbarhet fortsatt er usikker.

Han advarte om at en potensiell korreksjon kan senke prisene til rundt $60 000 hvis det oppstår betydelige endringer i gruveaktiviteter eller markedsadferd.

Vil Ethereum og Solana følge Bitcoins rally?

Copy link to section

Mokrovs prognoser strakte seg utover Bitcoin, da han også delte innsikt om Ethereum (ETH) og Solana (SOL).

Han foreslo at Ethereum kan stige til $3 100 hvis etterspørselen etter desentraliserte finansieringsapplikasjoner (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT) forblir robust.

Han advarte om at en nedgang i etterspørselen kan føre til en tilbaketrekking til omtrent 2400 dollar.

Solanas utsikter ble også analysert, og Mokrov hevdet at SOL-prisene kan klatre til $180, forutsatt at nettverket opprettholder stabilitet.

Han understreket at uventede utfordringer kan presse SOL-prisene ned til $140, noe som gjenspeiler den høye volatiliteten som kjennetegner kryptorommet.

Globale hendelser og amerikanske økonomiske forhold påvirker Bitcoins prisbevegelser

Copy link to section

Andre eksperter på kryptofeltet har gjentatt Mokrovs følelser, og koblet Bitcoins bane til den globale politiske og økonomiske utviklingen.

Kryptovalutamarkedet har vært følsomt for endringer i den amerikanske økonomien, med analytikere som legger merke til at pengepolitiske beslutninger og geopolitiske hendelser kan forme BTCs ytelse i de kommende ukene.

Dary McGovern, Chief Operating Officer i Xapo Bank, fremhevet Bitcoins økende bruk og markedsverdien på 1,3 billioner dollar.

Han påpekte at Bitcoins begrensede tilbud, begrenset til 21 millioner mynter, kombinert med økende etterspørsel, kan styrke det langsiktige prispotensialet.

McGovern hentydet også til presset på Federal Reserve for å administrere amerikansk gjeld, og antydet at slike forhold kan skape muligheter for Bitcoin til å utkonkurrere tradisjonelle eiendeler som gull.

Inflasjon og markedspress former Bitcoins fremtid

Copy link to section

Arseny Poyarkov, en annen russisk kryptospesialist og medlem av statsdumaens ekspertråd for digital økonomi, ga et langsiktig syn på BTCs prisbevegelser.

Han spådde fortsatt inflasjonspress, som kunne underbygge den neste vekstfasen for Bitcoin.

Poyarkovs analyse, delt i juli med RIA Novosti, pekte på virkningen av tidligere salg fra USA og Tyskland, der konfiskert Bitcoin ble sluppet ut i markedet, noe som midlertidig la ned prisene.

Pojarkov bemerket at disse utsalgene hadde fått prisene til å “sakke” i midten av 2024. Han foreslo at ettersom inflasjonspresset forblir vedvarende, kan betingelsene for et mer vedvarende BTC-rally dukke opp.

Kryptomarkedet er fortsatt uforutsigbart

Copy link to section

Både Mokrov og andre bransjefigurer erkjenner at til tross for bullish prognoser, er den iboende uforutsigbarheten til kryptomarkedet fortsatt en nøkkelfaktor.

Mokrov bemerket at uforutsette utviklinger kan føre til plutselige markedskorreksjoner.

Analysen hans understreker utfordringene investorer står overfor, ettersom globale hendelser og endringer i regulatoriske landskap fortsetter å påvirke prisdynamikken.

Mens optimistiske spådommer antyder en vei mot $70 000 og utover, forblir markedsdeltakerne oppmerksomme på risikoen forbundet med den flyktige naturen til digitale eiendeler.

Bitcoins reise i oktober vil bli fulgt nøye med av tradere og analytikere, mens de ser etter tegn på om den nåværende oppadgående trenden vil opprettholde eller gi etter for fornyet markedspress.