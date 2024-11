Wipro-aksjer hopper 5 % på resultat i 2. kvartal og kunngjøring av bonusaksjer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Wipro Ltd-aksjene steg med over 5 % i tidlig handel på fredag, etter selskapets kunngjøring om resultatet for andre kvartal for FY25 og en fondsemisjon.

Aksjen klatret så mye som 5,34 % for å nå ₹557,05 på BSE, drevet av sterk inntektsutvikling og kunngjøringen av 1:1-bonusaksjen.

Ytelse i Q2FY25 øker investortilliten

Wipro, Indias fjerde største eksportør av programvaretjenester, rapporterte om IT-tjenester på 22 196 crore i kvartalet som ble avsluttet september, noe som reflekterer en sekvensiell økning på 1,4 % fra 21 896,3 crore i forrige kvartal.

Målt i dollar hadde selskapet en omsetning på 2660 millioner dollar, opp 1,3 % fra 2625,9 millioner dollar i Q1FY25.

Wipro registrerte en sekvensiell økning på 28,8 % i bestillinger av store avtaler, og nådde 1,5 milliarder dollar, noe som signaliserer robust etterspørsel til tross for makroøkonomisk motvind.

Selskapets EBIT for IT-tjenester økte med 3,5 % til 3 732 crore, og EBIT-marginen økte med 30 basispunkter til 16,8 % fra 16,5 % i forrige kvartal.

Til tross for den positive resultatrapporten, var Wipros veiledning for Q3FY25 forsiktige.

Selskapet spådde inntekter fra IT-tjenester i størrelsesorden $2.607 millioner til $2.660 millioner, noe som gir en sekvensiell nedgang på -2,0% til flat vekst i konstant valuta, noe som reflekterer svake sesongmessige trender.

Bonusemisjon gir næring til markedsoptimismen

For å øke investorentusiasme, kunngjorde Wipros styre en 1:1 fondsemisjon, noe som betyr at aksjonærene vil motta en ekstra aksje for hver aksje som holdes.

Bonusemisjonen reflekterer Wipros strategi for å øke aksjonærverdien og belønne langsiktige investorer.

Klokken 10:45 fredag handlet Wipro-aksjene 4,39 % høyere til ₹552,00 per aksje på BSE, noe som gjenspeiler positiv markedssentiment etter kunngjøringen.

Analytikere veier inn resultater og utsikter for andre kvartal

Nomura berømmet Wipros ytelse og la merke til at selskapets resultater for andre kvartal overgikk forventningene på tvers av nøkkeltall.

Til tross for sterk momentum i store avtaler, fremhevet Nomura at Wipros forsiktige Q3-veiledning gjenspeiler sesongmessige utfordringer.

Meglerhuset har opprettholdt sin ‘Kjøp’-rating på Wipro, med en målpris på ₹680 per aksje.

I mellomtiden så Antique Stock Broking et mer temperert syn, og anerkjente den positive ytelsen for andre kvartal, men flagget bekymringer over Wipros underprestasjoner i forhold til jevnaldrende som Infosys og HCL Technologies.

Meglerhuset bemerket at Wipro har slitt med en brattere enn forventet nedgang i rådgivning og skjønnsmessige utgifter de siste kvartalene.

Antique opprettholdt sin ‘Hold’-rating på Wipro-aksjer, og holdt målkursen uendret på ₹575 per aksje.

Firmaet justerte sine inntektsprognoser for FY26 og FY27, og reduserte dem med 1%-2%, samtidig som EPS-anslagene ble redusert med 2%-3%.

Utsikter dempet av sesongmessige trender

Mens Wipros gullstandard i store avtalegevinster og stabile marginer gir positive utsikter, er analytikere fortsatt forsiktige med utsiktene på kort sikt.

Veiledningen for desemberkvartalet peker på dempet vekst, med sesongmessig svakhet og lønnsøkninger som forventes å påvirke lønnsomheten.

Wipros aksjeutvikling vil sannsynligvis avhenge av hvor godt selskapet navigerer i disse utfordringene, spesielt ettersom det har som mål å stabilisere marginene til tross for lønnspress.