ARM vs Qualcomm: hvorfor lisensfeiden deres går utover bare en kontrakt

I en betydelig eskalering av deres pågående juridiske problemer, har Arm holdings besluttet å si opp en større lisensavtale med Qualcomm med 60 dagers varsel. Oppsigelsesvarselet har vidtrekkende implikasjoner for Qualcomm så vel som smarttelefon- og halvledermarkedene.

Grunnen til at dette problemet er viktig er fordi de fleste av Android-smarttelefonene som brukes i dag, bruker Qualcomms teknologi.

Og de fleste av Qualcomms produkter som brukes i disse smarttelefonene, bruker ARMs intellektuelle eiendom (IP).

Qualcomm er også en av de største inntektskildene for ARM.

Det er helt klart at begge selskapene er avhengige av hverandre for mye av sin virksomhet.

Så hva skjer hvis ting går sørover herfra?

Et direkte slag på inntektene for begge selskapene

Qualcomm genererer 39 milliarder dollar i inntekter. Det meste av dette kommer fra smarttelefoner som bruker ARM-baserte prosessorer. Et eksempel er Snapdragon-serien med prosessorer som selskapet bruker i de fleste moderne smarttelefoner.

For Qualcomm er et nytt vekstområde dets inntreden i “AI-PCer”.

Selskapet selger snapdragon-prosessorer til store PC-selskaper som HP og Microsoft. Hvis QCOM ikke klarer å selge disse, blir det også et stort problem for selskaper som er involvert i personlig databehandling.

På samme måte for ARM er det viktig å ha et godt forhold til et større halvlederselskap.

Selskapet genererte 3,2 milliarder dollar i inntekter det siste regnskapsåret. 1,8 milliarder dollar av disse kom fra royalties mens 1,4 milliarder dollar kom fra lisensavtaler.

Begge disse inntektsstrømmene vil få et slag hvis selskapet slutter å samarbeide med Qualcomm.

Nuvias rolle i rettstvisten

I sentrum av alt dette er et lite firma ved navn Nuvia. Prosessorene som QCOM selger til DELL og Microsoft er basert på Nuvias prosessordesign.

Nuvia ble kjøpt opp av QCOM i 2021. I likhet med QCOM lisensierte Nuvia også ARM-teknologi for å lage prosessordesignene.

I begynnelsen av denne uken hadde QCOM kunngjort at de ville bringe en gammel Nuvia-design kalt Oryon til sine siste snapdragon-prosessorer.

Siden Nuvia ikke hadde blitt kjøpt opp av QCOM da dette designet ble opprettet, mener ARM at QCOM må lisensiere denne teknologien fra ARM, ikke Nuvia.

Siden ARM også selger sine egne brikker, ser mange på dette som et opportunistisk forsøk på å stoppe QCOM og ta over markedsandelen.

En talsperson for Qualcomm hadde dette å si om ARMs handlinger:

(Det) ser ut til å være et forsøk på å forstyrre den juridiske prosessen, og kravet om oppsigelse er fullstendig grunnløst. Vi er sikre på at Qualcomms rettigheter under avtalen med Arm vil bli bekreftet.

Qualcomm-aksjen er ned over 3 % på nyhetene om oppsigelsesvarselet.

Dette ville dverge i forhold til blodbadet som en eventuell oppsigelse vil resultere i. Foreløpig ser det ut til at markedet favoriserer et oppgjør.

Det ville bety at dette bare er et forsøk fra ARM på å bringe QCOM tilbake til forhandlingsbordet og reforhandle vilkårene for Nuvia-lisensavtalen.

Hvis ikke, kan dette bare være begynnelsen på et seismisk skifte i smarttelefonindustrien.