Bank of Canada kutter styringsrenten med 50 bps til 3,75 % midt i økonomisk nedgang

I et betydelig grep kuttet Bank of Canada sin referanserente med 50 basispunkter, og senket den til 3,75 % i sin beslutning fra oktober 2024, som forventet, og signaliserte at den vil fortsette å senke renten dersom økonomien utvikler seg som forventet.

Dette trekket er i samsvar med markedets forventninger og viser bankens vilje til å utforske flere rentenedganger hvis det nåværende økonomiske scenarioet vedvarer som forutsagt.

Bank of Canadas nåværende rentekutt følger tre tidligere kutt på totalt 25 basispunkter.

Denne teknikken ble foranlediget av nyere data som viser et betydelig fall i kanadiske inflasjonsrater.

I september falt inflasjonen til 1,6 %, som er første gang den har sunket under 2 %-målet på tre år.

Videre noterte banken et fall i forbruket per innbygger og et mykere arbeidsmarked, fremhevet av en arbeidsledighet som har steget til over 6,5 % – et nivå som ikke har vært sett på mer enn to år.

Sammen antydet disse indikatorene et behov for lavere lånekostnader for å lette økonomisk press.

Innsikt fra den pengepolitiske rapporten

Bank of Canadas nåværende pengepolitiske rapport gir innsikt i bankens forventninger til inflasjon og BNP-vekst.

Beslutningstakere forventer at inflasjonen vil holde seg nær målnivåene i overskuelig fremtid, med inflasjonsrisikoen som ser ut til å være ganske balansert i begge retninger.

Videre spår banken en moderat BNP-vekst på 1,2 % i år, med en høyere vekst på 2,1 % forventet neste år.

Disse estimatene er forsiktig optimistiske i møte med vedvarende økonomiske bekymringer.

BNP-veksten forventes å akselerere jevnt i prognosehorisonten, hjulpet av fallende renter.

Denne prognosen inkluderer nettoeffekten av beskjedne økninger i forbruksutgifter per person og lavere befolkningsvekst.

Veksten i boliginvesteringer forventes også å akselerere ettersom robust boligetterspørsel driver opp salg og renoveringskostnader.

Bedriftsinvesteringer anslås å øke etter hvert som etterspørselen øker, og eksporten bør holde seg sterk, hjulpet av vedvarende etterspørsel fra USA.

I rapporten anslår banken at inflasjonen vil holde seg nær målet over prognoseperioden, med oppover og negativt press på inflasjonen stort sett likt.

Presset oppover fra boliger og andre tjenester avtar gradvis, og det nedadgående presset på inflasjonen svekkes etter hvert som overskuddstilbudet i økonomien absorberes.

Samlet sett forventer banken en BNP-vekst på 1,2 % i 2024, 2,1 % i 2025 og 2,3 % i 2026. Etter hvert som økonomien forbedres, absorberes overskuddstilbudet gradvis.

Gjennomgang av Bank of Canadas globale økonomiske utsikter

I følge den siste innsikten fra den pengepolitiske rapporten fortsetter Bank of Canada å anslå at den globale økonomien vil vokse med omtrent 3 % i løpet av de neste to årene.

Interessant nok forventes USA å se sterkere vekst enn tidligere anslag, mens Kinas økonomiske utsikter ser ut til å være mindre robuste.

I eurosonen har veksten vært langsom, men det er spådd en beskjeden oppgang neste år.

Nylig har avanserte økonomier sett et fall i inflasjonsratene, noe som bringer dem nærmere målene satt av sentralbankene.

Siden juli har de globale finansielle forholdene blitt mer avslappet, hovedsakelig på grunn av markedets forventninger om lavere styringsrenter.

Det er også verdt å merke seg at nåværende globale oljepriser er rundt 10 dollar lavere enn det som ble anslått i den pengepolitiske rapporten fra juli.

Denne grundige vurderingen viser Bank of Canadas nøye vurdering av ulike økonomiske faktorer som former det globale miljøet.

Hva er viktigheten av rentekuttet?

Bank of Canadas beslutning om å kutte hovedrenten har betydelige konsekvenser for en rekke økonomiske aktører.

Ved å senke lånerentene håper banken å øke forbruket og investeringene, og dermed øke den samlede økonomiske aktiviteten og fremme vekst.

Lavere renter gir også lettelse for både bedrifter og husholdninger ved å redusere kostnadene ved å betjene gjeld, noe som potensielt kan føre til høyere disponibel inntekt og bedre finansiell stabilitet.

Til syvende og sist demonstrerer dette rentekuttet sentralbankens forpliktelse til å fremme økonomisk oppgang og takle dagens utfordringer, samtidig som den streber etter å opprettholde et stabilt og bærekraftig økonomisk miljø for Canada.

Oppsummert viser Bank of Canadas beslutning om å senke referanserenten sin proaktive tilnærming til skiftende økonomiske forhold.

Ved å endre pengepolitikken for å håndtere kompleksiteten av inflasjon og vekst, håper banken å navigere i usikkerhet og gi kritisk støtte til Canadas økonomi.