Er det rimelig som driver fremtiden til det amerikanske bilmarkedet?

Den økende trenden mot biler som koster mellom $20.000 og $30.000, omformer landskapet i det amerikanske bilmarkedet.

Ifølge bilanalytikere finner det sted et “overkommelighetsskifte” ettersom flere kjøpere revurderer nødvendigheten av å betale den gjennomsnittlige prislappen på $47 000 for nye biler – en økning på over 20 % sammenlignet med nivåene før pandemien.

Med dagens priser vil det å kjøpe en ny bil til den prisen koste gjennomsnittlig kjøper rundt $737 per måned, forutsatt et lån finansiert med 7,1 % over nesten seks år, per data fra Edmunds.com.

For mange er dette en økonomisk strekning for langt, noe som fører til en bevegelse mot mindre, rimeligere modeller.

Likevel er det ikke bare kjøpere som ikke har råd til et kjøretøy på 47 000 dollar som leter etter billigere alternativer.

Mange forbrukere kunne ha råd til den høyere prisen, men ser rett og slett ikke verdien i det.

Denne endrede tankegangen får amerikanske bilprodusenter til å revurdere sine strategier, ettersom salget av nye biler steg med bare 1 % gjennom september sammenlignet med fjoråret.

Skulle denne trenden vedvare, kan det tvinge produsenter til å øke rabatter og senke kjøretøypriser, noe som legger press på fortjenestemarginene i bransjen.

Kevin Roberts, direktør for markedsinformasjon ved CarGurus, en populær shoppingside for biler, tilskriver skiftet økonomisk usikkerhet og vedvarende høye renter, som har holdt kjøretøyprisene høye.

“Forbrukere blir mer forsiktige ettersom de møter økonomisk usikkerhet, fortsatt høye renter og kjøretøypriser som fortsatt er høye,” sa han til Associated Press.

Fremveksten av budsjettvennlige kjøretøy

Produsenter har svart med å tilby dypere rabatter på mange dyrere modeller, med gjennomsnittlige insentiver nesten doblet til $1,812 i løpet av det siste året, ifølge Edmunds.

General Motors, for eksempel, opprettholdt stabile kjøretøypriser på rundt 49 000 dollar mellom juli og september, og hjalp selskapet med å oppnå en økning på 900 millioner dollar i inntekter før skatt. Imidlertid forventer ikke bilprodusenten å opprettholde disse gevinstene inn i fjerde kvartal.

Interessant nok utgjorde salget av biler priset mellom $20.000 og $30.000 43 % av veksten i salget av nye biler gjennom september, og markerte den største andelen for dette segmentet på fire år.

Cox Automotive rapporterer at kompakte og subkompakte biler og SUV-er opplever sin raskeste vekst siden 2018, med rimelige modeller som vinner frem i markedet.

Faktisk gjenspeiler den fornyede etterspørselen etter budsjettvennlige biler pre-pandemiske trender.

Tilbake i 2018 utgjorde kompakte og subkompakte kjøretøy nesten 35 % av alt salg av nye biler i USA.

Imidlertid tvang pandemiens mangel på halvledere bilprodusenter til å prioritere produksjon av dyrere lastebiler og SUV-er, noe som resulterte i et fall i andelen rimelige kjøretøy til under 30 % innen 2022.

Nå, med stabiliserte markedsforhold, har andelen gått tilbake til 34 % i år.

Kompakte biler gjør comeback

Oppgangen i salget av mindre kjøretøy har vært betydelig.

Salget av kompakte sedaner, for eksempel, har økt med 16,7 % fra år til år gjennom september. I motsetning til dette har salget av større pickuper og SUV-er vokst i et mye lavere tempo, med store lastebiler som har hatt mindre enn 6 % vekst og store SUV-er knapt stiger i det hele tatt, ifølge CarGurus.

Spesielt er det bestselgende kjøretøyet i USA fortsatt Fords lastebil i F-serien, og fortsetter sin regjeringstid som toppselger i nesten fem tiår.

Stellantis’ Ram pickup, tradisjonelt den tredje bestselgeren, har imidlertid sunket til sjetteplass, forbigått av rimeligere modeller som Toyota RAV4, Honda CR-V og Teslas Model Y, som drar nytte av en skattefradrag på 7500 dollar i USA.

Skiftet mot rimelige priser har overrasket bilprodusentene, ettersom mange befant seg med for mye lager av dyre lastebiler og SUV-er.

Stellantis, som produserer Chrysler-, Jeep- og Ram-biler, har til og med advart om at trenden kan påvirke lønnsomheten negativt i år.

Høye renter endrer kjøperadferd

Noen selskaper, som Chevrolet, forutså bevegelsen mot mer budsjettbevisste kjøretøy.

Merket lanserte en redesignet versjon av Trax kompakt-SUV våren 2023, og posisjonerte seg godt for å utnytte trenden.

Trax-salget er opp 130 % i år, noe som gjør den til den mest solgte subkompakte SUV-en i USA, ifølge Mike MacPhee, direktør for Chevrolet-salgsvirksomheten.

Til tross for dette skiftet er fremtiden for markedet fortsatt usikker.

Som Charlie Chesbrough, sjeføkonom i Cox Automotive, bemerker, kan potensielle kutt i renten til slutt redusere kostnadene for billån, og muligens drive forbrukerne tilbake til større og dyrere kjøretøy.

“Trendene vil sannsynligvis begynne å endre seg hvis disse rentene begynner å gå ned,” sa Chesbrough til AP.

Vi vil se at forbrukere begynner å flytte inn i disse større kjøretøyene.

Foreløpig velger imidlertid mange kjøpere mindre, rimeligere kjøretøy når de navigerer etter stigende lånerenter, økende forsikringskostnader og et forsiktig økonomisk syn.

Om denne trenden vedvarer eller forsvinner med endrede markedsforhold gjenstår å se.