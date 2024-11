Hvorfor Teslas inntekter kan øke presset for å rettferdiggjøre sin plass i Magnificent Seven

Med krympende fortjeneste og underpresterende aksjer, står Tesla Inc. overfor økende gransking ettersom det blir en uteligger blant sine mega-cap teknologiselskaper.

Ifølge en rapport fra Bloomberg er investorene spesielt bekymret foran selskapets resultatrapport for tredje kvartal, som kan styrke Teslas rolle som det svakeste leddet i den såkalte «Magnificent Seven».

Tesla forventes å rapportere inntjening i dag etter at markedene stenger.

Fallende fortjeneste og estimater reduserer tilliten

Tesla er det eneste medlemmet av Magnificent Seven som forventes å ha en nedgang i overskuddet for siste kvartal, mens de andre seks selskapene – Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta og Nvidia – alle anslås å vokse.

Wall Street-analytikere har stadig senket sine estimater for Teslas inntjening, noe som ytterligere fremhever selskapets problemer.

I motsetning til dette har aksjene til de tekniske motpartene steget i 2024, mens Teslas aksjer har falt med 12 %.

Til tross for sine aksjeproblemer, er Tesla fortsatt det dyreste selskapet i gruppen basert på inntjening, og handles til 74 ganger terminfortjeneste.

Denne høye verdsettelsen setter en utfordrende fase for selskapet å imponere investorer med sine kommende resultater.

Tredje kvartalsrapporten, som kommer onsdag, kunne ha hatt en mykere innvirkning hvis Tesla hadde klart å skape spenning tidligere denne måneden med sin etterlengtede robotaxi-avsløring.

Arrangementet svarte imidlertid ikke til forventningene, noe som gjorde investorer bekymret for Teslas evne til å opprettholde sin innovasjonsfordel.

“Investorer begynner å miste tålmodigheten med Tesla, spesielt etter robotaxi-arrangementet som var lenge på idé, men kort på gjennomføring, og ettersom vekstforventningene fra deres kjernevirksomhet forblir lave de neste to årene,” David Wagner, porteføljeforvalter i Aptus Capital Advisors sa i rapporten.

Nedgangen i salget av elbiler fortsetter å tynge Tesla

En av hovedutfordringene for Tesla er nedgangen i etterspørselen etter elektriske kjøretøy (EV), som har vært synkende siden slutten av 2023.

Inflasjon, økende lånekostnader og bekymring for en økonomisk nedgang har ført til at forbrukere har kuttet ned på store kjøp som biler, inkludert elbiler.

Mens Tesla reagerte på dette miljøet ved å aggressivt kutte prisene for å tiltrekke seg kjøpere, har ikke strategien vært nok til å gjenopplive etterspørselen fullt ut.

Inntektene for tredje kvartal anslås å være rundt 25,4 milliarder dollar, noe som reflekterer en økning på 8,9 % fra år til år.

Analytikere forventer imidlertid at inntjening per aksje (EPS) vil falle med 10 %, og lander på 60 cent per aksje sammenlignet med 67 cent i forrige kvartal og ned fra 1,09 dollar for ett år siden.

I tillegg forventes Teslas bruttomargin for bilindustrien, en nøkkeltall som følges nøye av investorer, å forbli under press, med estimater på 14,9 % for tredje kvartal, litt over 14,6 % i andre kvartal.

“Den viktigste faktoren for aksjen på kort sikt er om etterspørselstrender kommer over eller under forventningene og om bruttomarginene er over eller under,” sa Cole Wilcox, porteføljeforvalter i Longboard Asset Management i rapporten.

Han la til at selv om Tesla fortsatt er sterk på elbilmarkedet sammenlignet med konkurrenter, “er etterspørselen etter elbiler ikke den eksplosive høyvekstkategorien den en gang var.”

Analytikere er forsiktige med Teslas utsikter

Mens Tesla navigerer i disse utfordringene, har noen analytikere advart om at en sterk bedring for aksjen kan være usannsynlig uten mer innsyn i selskapets langsiktige vekstutsikter.

Piper Sandler-analytiker Alexander Potter mener at katalysatorer for en bullish omvurdering av aksjen kanskje ikke dukker opp før neste år når Tesla forventes å avsløre nye produkter og potensielt sikre regulatorisk godkjenning for sin avanserte driverassistanseprogramvare i nøkkelregioner som Kina.

“Uavhengig av resultatet for tredje kvartal, tror vi at en bærekraftig bullish re-rating ikke kan skje før investorene har grunner til å øke estimatene,” skrev Potter i et notat til kundene.

Til tross for disse bekymringene, tror mange investorer at Teslas plass blant de Magnificent Seven forblir intakt på grunn av sitt rykte som en innovatør og dets potensial til å revolusjonere bilindustrien med selvkjørende kjøretøy.

Imidlertid kan selskapets siste resultatrapport være avgjørende for å forme hvordan investorer oppfatter Teslas fremtidige rolle i teknologieliten.

“Teslas kommende inntekter er avgjørende, men de er en del av et større bilde,” sa Adam Sarhan, grunnlegger og administrerende direktør i 50 Park Investments.

Foreløpig er det for tidlig å avvise Tesla fra Mag 7, men presset er absolutt på for at selskapet skal bevise sin verdi.

Med investorer som mister tålmodighet og et klart veikart for vekst fortsatt usikkert, vil Tesla trenge å imponere både på inntjeningsfronten og med sine produktinnovasjoner for å opprettholde sin posisjon i det konkurransedyktige teknologiske landskapet.