Chainlink (LINK) og Raydium (RAY) signaliserer et potensielt utbrudd ettersom okser prøver å gjenvinne kontrollen.

En annen altcoin som viser betydelig bevegelse, til tross for at de siste gevinstene er redusert, er Pendle (PENDLE), som har tiltrukket seg hvaler midt i økende trekkraft for desentraliserte finansprotokoller.

Chainlink-pris: Kan okser opprettholde oppsidemomentum?

Ettersom Bitcoin, Ethereum og Solana har sett små nedganger de siste 24 timene, har LINK økt med nesten 4 % til topper på $12,06.

Mens Chainlink-prisen har trukket seg tilbake fra dette nivået og svever nær $11,59, forblir okser nær en viktig horisontal motstandslinje.

Området markerer $12,00 som et viktig forsyningsveggområde over der kjøpere kan treffe viktige mål.

LINK chart: Source: TradingView

Nedgangspresset i september førte til at bjørner begrenset et potensielt kanalbrudd.

Pristaket fikk LINK til å falle til det kritiske støttenivået på $11,00, hvor kjøpere har vist betydelig styrke da prisgulvet ga en mulighet.

Hvis okser tar tilbake en overhånd med friskt momentum, kan en retest av den øvre motstandslinjen føre til en ny multi-måneders høy.

Nøkkelmålene er $14 og deretter en topp fra år til dato over $22 på oppsiden.

I mellomtiden kan Chainlink gå tilbake til laveste nivå på $8 eller lavere hvis bjørner overmanner okser med et potensielt bearish flaggmønster.

Raydium-pris: Hva er det neste for RAY etter en gevinst på 30 %?

Raydium (RAY) nådde sitt høyeste prisnivå siden april 2022 med en topp til $3,15 i tidlig handel på fredag.

Til tross for å redusere noen av gevinstene, forblir den desentraliserte børsens opprinnelige token nesten 30 % opp den siste uken. Tokenets verdi er nær 80 % opp på 30 dager.

Vanvittig aktivitet har fått handelsvolumet til å øke med over 54 % de siste 24 timene, og RAY-prisen handles godt over et nylig utbruddspunkt.

Dette fulgte et symmetrisk trekantmønster, som fanget flere handelsmenn uvitende.

Okser vil sannsynligvis fortsette høyere midt i en gjenoppblomstring i meme-myntaktiviteten.

Imidlertid vil et sammenbrudd bringe det primære støtteområdet nær $2 i spill. På oppsiden kan Raydium-prisen målrette kortsiktig økning til nye flerårige høyder.

PENDLE-prisen faller 6 %: Hva neste?

Pendle (PENDLE) har falt 6 % i løpet av de siste 24 timene for å rangere blant de beste taperne i de 100 beste kategoriene etter markedsverdi.

Altcoinen slet også i september midt i Arthur Hayes’ dumping.

Til tross for nedgangen, er PENDLE fortsatt mer enn 9 % opp den siste uken og er blant myntene som har steget høyere det siste året på grunn av en ny interesse for DeFi.

Som en tokeniseringsprotokoll for toppavkastning har Pendle hatt en bemerkelsesverdig vekst innen DeFi ettersom brukere ønsker å benytte seg av avkastningshandel.

Dette har oversatt til et oppsidepotensial for PENDLE. Tokenens pris det siste året er +496% i skrivende stund.

PENDLE chart. Source: TradingView

I henhold til diagrammet ovenfor, svever Pendle-prisen i den kritiske sonen under som selgere kan se $3,67.

På oppsiden kan et breakout over $5,13 tillate okser å målrette topper på YTD rundt $7,50.