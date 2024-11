Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Bitcoin, verdens største og eldste kryptovaluta, handlet sidelengs gjennom uken mens tradere ventet spent på de amerikanske valgresultatene og kommende økonomiske data som den neste katalysatoren som ville drive prisene høyere.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I mellomtiden så flere altcoins bemerkelsesverdige gevinster da noe likviditet skiftet inn i altcoin-markedet.

Advertisement

I skrivende stund hadde mange av de 99 beste altcoinene tosifrede gevinster, med APE, RAY og SPX6900 som sikret toppen.

Kryptovalutahandlere klarte å presse den totale markedsverdien tilbake over 2,4 billioner dollar etter at den hadde sunket under dette nivået tidligere i uken.

Bitcoin spratt tilbake over $68 000 etter å ha sunket til et ukentlig lavpunkt på $65 441 23. oktober, men det holdt seg stort sett stabilt innenfor et smalt område på $66 000 til $69 000 gjennom uken.

Bulls presset prisen en kort stund for å teste $70 000-merket på nytt, men den har siden falt tilbake, nå svevet over $68 400, noe som markerer en beskjeden 1% gevinst i løpet av de siste 24 timene.

Markedseksperter er enige om at de neste viktige hendelsene som sannsynligvis vil sette fart i Bitcoins rally, er den kommende rapporten om personlige forbruk, som skal publiseres 31. oktober, og jobbrapporten 1. november.

Utover disse er alle øyne rettet mot Federal Reserves neste rentebeslutning 7. november, bare to dager etter presidentvalget.

Til tross for Bitcoins trege bevegelse, fortsatte både hvaler og detaljhandlere å samle seg.

Data fra IntoTheBlock viste negative nettstrømmer for utveksling, noe som indikerer at mer Bitcoin ble trukket ut fra børser enn deponert den siste uken.

I tillegg refererte André Dragosch, direktør og forskningssjef for Europa i Bitwise, til Glassnode-data som viser en økning i adresser som faller inn under kategorien “hval” de siste månedene.

Dragosch antydet at denne økningen kan gjenspeile forventning om en ny all-time high for Bitcoin.

De fleste analytikere på X pekte på det større bildet, og antydet at flaggskipets kryptovaluta var klar til å gå inn i prisoppdagelsesmodus snart.

På en kortere tidsramme observerte pseudonym analytiker “Ukjent Trader” sterk motstand rundt $69 000-merket.

Basert på deres innsikt, hvis BTC klarer å bryte forbi motstanden og holde over $69350, kan prisen bevege seg høyere mot $71300.

Men hvis Bitcoin ikke klarer å holde sine nåværende støttenivåer over $68.000, forventer flere analytikere et potensielt fall mot $65.000.

I følge et diagram delt av analytikeren «Meksikansk hval», møtte Bitcoin sterk motstand etter å ha lukket seg over $68 000-nivået, noe som viste seg å være et falskt utbrudd.

Analytikeren antyder at denne falske oppadgående bevegelsen kan føre til en aggressiv nedtrend hvis Bitcoin ikke klarer å opprettholde støtten over $68 000.

Skulle salgspresset øke, kan prisen falle mot $63.000 til $62.000, noe som signaliserer en potensiell bearish reversering på kort sikt.

Den fremtredende analytikeren Rekt Capital fremhevet at hvis Bitcoin klarer å lukke det ukentlige diagrammet over $66 300, vil det signalisere at det bredere okseløpet forblir intakt, noe som forsterker potensialet for fortsatt oppadgående momentum.

Slik presterte ukens beste vinnere:

ApeCoin

Copy link to section

ApeCoin (APE) førte til at de ukentlige vinnerne steg 69 % i løpet av de siste 7 dagene med markedsverdien på $881,5 millioner når de skrev.

Dets daglige handelsvolum svingte over 669 millioner dollar på pressetidspunktet.

Kilde: CoinMarketCap

De fleste av disse gevinstene kom 20. oktober etter lanseringen av det etterlengtede Layer-3 blockchain-nettverket ApeChain.

Etter nyhetene steg altcoinen 132 % fra $0,75 til $1,74.

En annen utvikling som la til rallyet var interoperabilitetsprotokollen LayerZero som ble lansert på ApeChain etter at hovednettet gikk live.

Med denne integrasjonen er APE-tokens nå interoperable på tvers av flere blokkjeder, noe som ytterligere legger til nytten.

Raydium

Copy link to section

I løpet av den siste uken holdt Raydium (RAY) seg på en opptrend, og steg fra $2,36 på mandag til $2,95 i skrivende stund, etter å ha fått over 42%. Tokenet var opp 83% fra denne månedens laveste nivå, mens markedsverdien var satt til $764 millioner.

Kilde: CoinMarketCap

Det største presset for RAY kom da nyheten brøt ut om at den Solana-baserte desentraliserte børsen hadde overgått Ethereum når det gjelder daglige inntekter, en stor bragd ifølge mange med tanke på størrelsen på verdens største altcoin. Per DeFiLlama genererte Raydium 3,4 millioner dollar i gebyrer, som oversteg Ethereums 3,35 millioner dollar 21. oktober.

En annen sannsynlig katalysator kan være lanseringen av Circles euro-støttede stablecoin EURC på DEX som tilfører en betydelig mengde likviditet.

SPX6900

Copy link to section

SPX6900 (SPX) steg 23,2 % i løpet av de siste 7 dagene og 470 % siden begynnelsen av oktober med prisen på $0,814 ved pressetidspunktet. Altcoins markedsverdi var på 756 millioner dollar mens det daglige handelsvolumet var rundt 27,8 millioner dollar.

Kilde: CoinMarketCap

SPXs prisoppgang kan tilskrives den nylige noteringen på desentraliserte børsen LogXs evigvarende handelsmarked.

Videre ble meme-mynten også lagt til Wormhole, en krysskjedeprotokoll, som vil tillate tradere å bygge bro mellom SPX på tvers av flere blokkkjeder, noe som øker likviditeten og åpner for potensielle handels- og innsatsmuligheter.

Utover denne utviklingen likte tokenet også den bredere hypen rundt meme-mynter, selv om noen jevnaldrende som MOODENG og GME ga gevinster på over 100 % den siste uken.