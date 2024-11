Analytikere slår et optimistisk notat foran Chipotle Mexican Grills resultat for tredje kvartal som er planlagt å bli annonsert på tirsdag, og forventer at selskapet vil rapportere solid inntekts- og inntektsvekst.

Inntektene vil bli fulgt nøye med på grunn av at det er restaurantkjedens første resultatmelding etter avgangen til stjerne-CEO Brian Niccol som dro i august for å lede Starbucks, med nyheten om hans avgang som utløste en nedgang på 14 % i CMGs aksjekurs kl. tiden.

Men siden august, selv i en post-Niccol-epoke, har aksjen kommet seg og fortsatt å stige, og inntjeningen forventes å holde farten oppe.

“Chipotle fremstår som en overbevisende resultatkandidat,” sa Zacks Investment Research.

The Street anslår at Chipotle vil rapportere en inntjening på 25 cent per aksje, en økning på 8,7 % fra år til år, med en omsetning på 2,8 milliarder dollar, som er høyere med 13,9 % fra samme kvartal for ett år siden.

Salget i samme butikk forventes å øke med 6,3 % fra kvartalet i fjor, noe som signaliserer konstant forbrukerinteresse.

Retur av røkt brisket for å øke salget

Brian Niccols avgang fra fast-casual burrito-kjeden var betydelig ettersom han i løpet av hans 6-årige periode klarte å snu kjeden som led av en nedgang etter å ha mistet tilliten til forbrukerne etter en rekke matbårne sykdommer.

Under hans vakt ble selskapets salg doblet og aksjekursen økte med rundt 800%. Aksjen hadde falt så mye som 14% på nyhetene om hans avgang, men har siden gjenopprettet tapene.

The Streets tillit til Chipotle kommer fra dens sterke markedsposisjonering i fast-casual-sektoren, innovative teknologiske evner og effektiv forsyningskjedestyring.

Disse elementene har sementert Chipotles appell på tvers av inntektsnivåer, ifølge UBS-analytiker Dennis Geiger som sa i en Barrons rapport,

Vi fortsetter å se på CMG som godt posisjonert for trafikkoverprestasjoner og marginøkninger gjennom ’24 og ’25, selv mot en tøff makro.

Dette kvartalets ytelse vil sannsynligvis dra nytte av returen av Smoked Brisket, en fan-favorittvare som historisk sett har økt salget.

Chipotle har ikke vært immun mot industriomfattende utfordringer, inkludert høyere mat- og arbeidskostnader.

Mens noen analytikere ser på stigende utgifter som en potensiell utfordring for marginene, mener Geiger at Chipotles operasjonelle effektivitet kan bidra til å buffere disse kostnadene.

Etter hvert som økonomien stabiliserer seg, kan Chipotle også vurdere strategiske prisøkninger for å kompensere for dette presset.

Boatwrights investoradresse for å veilede aksjens reaksjon etter inntjening

Denne inntjeningsoppfordringen vil markere midlertidig administrerende direktør Scott Boatwrights første mulighet til å presentere selskapets visjon for investorer.

Etter å ha vært hos Chipotle i syv år, blir Boatwright av noen sett på som en potensiell langsiktig kandidat for administrerende direktør-rollen.

Stifel-analytiker Chris O’Cull kommenterte Boatwrights innflytelse, og skrev: “Dette kvartalet vil være den første muligheten for midlertidig administrerende direktør Scott Boatwright til å henvende seg direkte til investorer, og vi tror at hans evne til å inspirere til tillit til selskapets utsikter vil ta hensyn til aksjens post- inntektsreaksjon.»

Både investorer og analytikere er opptatt av å høre Boatwrights perspektiv på å opprettholde vekst og strategisk posisjonering når Chipotle går inn i en ny lederfase.

Chipotles aksje har utviklet seg sterkt i år, opp 33 %, med en nylig stenging på 2 % høyere til $60,60.

Ifølge Barron’s, etter en august-anbefaling fra publikasjonen midt i en to-måneders aksjenedgang og påfølgende 50-for-1 splitt, har aksjene siden fått ytterligere 14%, noe som understreker markedets tillit til Chipotles utsikter.

Analytikere forventer at selskapet forblir robust etter inntjening, drevet av robust salg og en ekspanderende lojal kundebase.