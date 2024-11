Dogecoins nylige ytelse har injisert optimisme i det bredere kryptovalutamarkedet når tokenet nærmer seg et sentralt motstandsnivå.

Den digitale aktivaen, som hadde stagnert nær $0,1, har økt med økende bullish sentiment og økende volum.

Denne oppadgående trenden antyder Dogecoins potensial til å bryte ut og nå en målpris på $0,15.

Hvis momentumet holder seg, kan en “gyldent kors”-formasjon materialisere seg på kartene, noe som markerer et sterkt oppadgående signal for tokenet.

I mellomtiden viser andre altcoins, inkludert Brett (BRETT) og Ethena (ENA), lignende positive signaler, med noen som allerede oppnår betydelig motstandssoneutbrudd.

Dogecoins prisvolatilitet

Etter uker med lav volatilitet, har Dogecoins pris endelig vist bevegelse, og brøt forbi det månedlige lavpunktet på $0,1.

Denne økningen har drevet bullish sentiment, med betydelig markedsdeltakelse som indikerer ytterligere potensiell vekst.

Nylig har Dogecoins handelsvolum økt, noe som forsterker et potensielt utbrudd.

Analytikere antyder at Dogecoins bullish indikatorer, inkludert prisen som nærmer seg en stor motstand på $0,16, setter den opp for en 25% økning til $0,15.

Med økt markedstillit og et anslått “gyldent kors” – der et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et langsiktig – kan Dogecoins momentum forsterkes.

On-Balance Volume (OBV), som har holdt seg stabil gjennom markedssvingninger, indikerer sterk støtte.

En lukking over $0,165 kan skape en rullebane for Dogecoin for å nå $0,185, og potensielt bane vei for å overgå $0,2.

Brett-prisen tar tilbake 0,1 dollar

Etter Dogecoins ledelse har Brett (BRETT) vist spenst ved å bryte ut av en symmetrisk trekantformasjon på listene.

Dette trekket signaliserer en ny oppgang, med Bretts pris som gjenvinner $0,1. Skulle tokenet holde dette nivået, er det godt posisjonert for å utfordre neste motstand rundt $0,12.

Tekniske indikatorer som Relative Strength Index (RSI) støtter denne bullish sentimentet, og opprettholder en oppadgående bane.

OBV, som gjenspeiler Bretts konsekvente styrke, har steget over den stigende støtten, noe som signaliserer vedvarende etterspørsel.

Ettersom tokenet bryter motstandsnivåer mellom $0,103 og $0,105, kan et rally over $0,12 være i sikte, og sette en ny trend når markedet ser mot begynnelsen av november for ytterligere bevegelser.

Ethenas tekniske peker mot en økning mot $0,5

Ethena (ENA) har klatret jevnt og trutt med bemerkelsesverdig støtte fra bullish tekniske indikatorer.

Konsekvent vekst har plassert tokenet i et positivt område, og nærmet seg en avgjørende motstand innenfor sonen $0,41 til $0,43.

MACD, en momentum-indikator, viser at salgstrykket avtar når tokenet kanter mot en bullish crossover.

RSI-avlesninger avslører en bullish divergens, noe som ytterligere signaliserer et potensielt oppadgående utbrudd.

Når prisen nærmer seg toppen av en symmetrisk trekantformasjon, ser Ethena ut til å overstige $0,5 hvis denne trenden fortsetter.

Markedet ser på dette som en potensiell markør for en bredere alt-sesong, hvor mindre kjente tokens ofte opplever kraftige prisøkninger.

Ethenas inkrementelle gevinster tyder på at det kan være blant nøkkelaktørene hvis markedsforholdene forblir gunstige.