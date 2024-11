SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) har steget rundt 20 % denne uken, selv om det ikke har vært noen spesielle nyheter som kunne ha katalysert en slik prishandling.

Og mens den berømte investoren Jim Cramer sier at ” aksjer som går opp mot ingenting er veldig farlig “, er det grunn til å tro at SOUN kan opprettholde sine nylige oppganger og kan til og med presse videre opp i månedene fremover.

Så, å investere i SoundHound-aksjer på nåværende nivåer er kanskje ikke den verste ideen, spesielt hvis du er en av de superaggressive investorene på utkikk etter økt avkastning.

SoundHound kan oppnå lønnsomhet i 2025

SoundHound kan være en lukrativ investering da den tilbyr eksponering for fortsatt vekst innen kunstig intelligens.

Likevel har det vært mye negativitet rundt dette navnet.

Hvorfor? Først og fremst fordi det er å tape penger.

Men selskapets ledelse er nå fullt ut forpliktet til å fjerne det enorme overhenget innen 2025.

Det er hengivenhet til å oppnå lønnsomhet innen neste år gjør nå et passende tidspunkt for å bygge en posisjon i SOUN ettersom aksjer vanligvis har en tendens til å være fremtidsrettet.

Å investere i SoundHound etter at det går med overskudd er kanskje ikke like lukrativt siden mye av de gode nyhetene kanskje allerede er bakt inn i aksjekursen da.

I tillegg har det California-baserte selskapet en gjeldfri balanse som skal gjøre det mulig for investorer å parkere en del av kapitalen i SoundHound-aksjer med en viss tillit.

SoundHound AI Inc betaler imidlertid ikke utbytte for øyeblikket.

SoundHound gjør spennende oppkjøp

SoundHound-aksjen er verdt å investere ved å skrive, også fordi den foretar strategiske oppkjøp for å låse opp neste fase av vekst.

For eksempel brukte det Nasdaq-noterte firmaet rundt 80 millioner dollar i august for å kjøpe Amelia – et programvareselskap for bedrifter som det forventer vil bidra med mer enn 45 millioner dollar i gjentakende AI-inntekter fra 2025.

Å kjøpe Amelia hjalp SOUN med å utvide sine tjenester til finansielle tjenester, forsikring, helsetjenester og detaljhandel.

Sammen betjener det fusjonerte selskapet nå rundt 200 kunder, inkludert Fortune 500-selskaper og topp 15 globale banker.

SoundHound AI Inc har nylig inngått samarbeid med Perplexity og Connex2X for å forbedre funksjonene for chat og tilkoblede kjøretøy også.

Andre bemerkelsesverdige oppkjøp som dette stemme-AI-selskapet har gjort i år inkluderer Allset (matbestillingsplattform).

Merk at SOUNs tilbud er spennende nok til å ha tiltrukket 3,7 millioner dollar i investeringer fra AI-lederen Nvidia Corp.

Det er en del av grunnen til at Wall Street for tiden ser en 30 % oppside i SoundHound-aksjekursen til $7,80 i gjennomsnitt.