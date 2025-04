Cardano-prisprognose: ADA-prisen vil sannsynligvis falle under 0,30 USD innen juni hevder toppekspert, da Remittix kan gå 50x innen juli

Cardano (ADA) er under press, med toppanalytikere som advarer om at prisen kan falle under $0,30 innen juni, midt i økende bearish sentiment.

Ettersom ADA sliter med å opprettholde momentum, stiger en ny konkurrent raskt: Remittix (RTX).

Denne praktiske krypto-til-fiat betalingsløsningen har allerede samlet inn over 14,3 millioner dollar i forhåndssalg og får sterk investorstøtte.

Med børsnoteringer som forventes snart, tror eksperter at Remittix kan øke 50 ganger innen juli, noe som gjør det til et overbevisende alternativ for ADA-innehavere.

Cardano møter hardt press ettersom analytikere spår et fall under $0,30

Cardano-nyheter i dag viser at ADA har falt med 12 % den siste uken, og har trukket seg tilbake fra $0,7707 til $0,6768, og presset avtar ikke.

Til tross for øyeblikk av optimisme, spår noen analytikere nå en dypere korreksjon fremover.

En ledende ekspert har utstedt en sterk advarsel om at ADA kan stupe under $0,30 innen juni hvis markedsforholdene fortsetter å forverres.

Mens bullish sentiment en gang var avhengig av Cardanos potensielle partnerskap og økosystemvekst, tegner kortsiktig virkelighet et annet bilde.

Selv nyheter om Cardanos grunnlegger, Charles Hoskinson, som utforsker et partnerskap med Ripple har ikke snudd den fallende trenden.

Selv om samarbeidet til slutt kan injisere likviditet i økosystemet, kan det komme for sent til å stoppe ADAs kortsiktige skred.

Motstand på $0,72 forblir fast og uten betydelig volum eller bredere markedsstyrke; ADA kan møte et bratt fall.

Med usikkerhet knyttet til ADAs neste trekk, omdisponerer mange tidlige Cardano-investorer midler til mer lovende skuespill som Remittix (RTX).

Det kommende PayFi-prosjektet får gjennomslag for sitt virkelige verktøy, og Cardano-nyhetene i dag antyder at Remittix kan 50x innen juli, noe som gjør det til en overbevisende sikring for de som forbereder seg på fortsatt nedside i ADA.

Når Cardano vipper nær avgjørende støttenivåer, skifter øynene mot nyere, nyttefokuserte tokens med eksplosivt vekstpotensial.

Eksperter spår at Remittix kan gå 50x innen juli med noteringer fremover

Mens Cardano kjemper mot bearish momentum og eksperter advarer om et potensielt fall under $0,30 innen juni, retter et økende antall kryptoinvestorer oppmerksomheten mot Remittix (RTX), et prosjekt som ikke viser noen av ADAs nåværende svakheter.

Remittix er ikke bygget på spekulasjoner eller hype; det får gjennomslag fordi det løser et faktisk globalt problem.

Med internasjonale pengeoverføringer fortsatt plaget av høye avgifter, langsom behandling og utdatert infrastruktur, tilbyr Remittix en moderne løsning.

Det lar brukere konvertere krypto til fiat og sende det direkte til bankkontoer i over 30 valutaer uten å stole på eldre systemer som SWIFT eller Western Union.

Det som gjør Remittix spesielt tiltalende akkurat nå, er timingen.

Tokenet forblir i forhåndssalg til $0,0734, men det har allerede tiltrukket seg over $14,3 millioner i investeringer og distribuert 525 millioner tokens til tidlige brukere.

I motsetning til mange prangende mynter som forsvinner like raskt som de stiger, ble Remittix bygget med langsiktig effekt i tankene.

Den integrerer fiat-påkjøringsramper og KYC-overholdelse fra dag én, og tilpasser seg globale finansforskrifter og forbereder seg på storskala partnerskap innen tradisjonell finans.

Analytikere mener at dette sterke grunnlaget er nøyaktig grunnen til at Remittix kan øke 50 ganger innen juli, spesielt ettersom børsnoteringene i andre kvartal nærmer seg.

Med tokenomics designet for å belønne tidlige innehavere og et produkt skreddersydd for bruk i den virkelige verden, fortsetter RTX å skille seg fra flommen av gimmick-drevne altcoins som blekner i bjørnesykluser.

Cardano avtar ettersom Remittix fremstår som en praktisk markedsleder

Mens ADAs kortsiktige utsikter blir mer ustabile i møte med teknisk motstand og makroøkonomisk press, viser Remittix egenskapene som veteraninvestorer søker: momentum, praktisk og skalerbarhet.

Institusjonell interesse har allerede begynt å strømme inn, med fintech-veteraner og kryptoinnsidere som stille bak prosjektet under de tidlige finansieringsrunder.

Selvtilliten deres peker på én ting: Remittix er ikke bare en annen altcoin. Det er en betalingsløsning designet for å fungere nå og trives senere.

Mens ADA-innehavere vurderer sitt neste trekk, er Remittix i ferd med å bli det beste alternativet for 2025 og utover.

