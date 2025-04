Dogecoin & Shiba Inu vs Remittix; meme-myntsesongen går mot slutten ettersom bruksprosjekter som Remittix gjør seg klar for megagevinster

Selv i april har Shiba Inu ennå ikke kommet seg etter et fall på nesten 50 % fra det høyeste nivået i november i fjor.

Dogecoin-prisen ser også ut til å miste appell blant investorer. Imidlertid forblir Remittix (RTX) et ferskt prosjekt med stor appell på grunn av nytten.

Remittix tiltrekker seg en bølge av tydelig økende interesse lagt merke til av analytikere og investorer, og er den nye altcoinen som overgår Shiba Inu, og eksperter spår at den vil stige høyere. Les videre for å lære mer.

Dogecoin-pris satt for et potensielt utbrudd

Dogecoin-prisen ser ut til å være klar for en god bevegelse.

Svingningene i Dogecoin-prisen er spesielt avhengig av disse stedene ettersom sterke motstandsnivåer har blitt oppdaget rundt $0,177 (8% av total forsyning) og $0,208 (7% av total forsyning).

Som reflekterer et fall på 0,22 % det siste døgnet, handles Dogecoin-prisen i dag til $0,1709.

Analytikere spekulerer i at økningen i Dogecoin-prisen til over $0,21 kan skape betydelig momentum.

Skulle denne motstanden forbli intakt, vil den rekkevidde-bundne handelen fortsette å bli oppmuntret rundt $0,17.

I mellomtiden beveger investorer seg mot Remittix for bedre gevinster.

Shiba Inu-prisen lider av bearish momentum

Fra sin topp i desember på $0,00003329, er Shiba Inu nede i dagens pris på $0,00001233.

Etter tokens brudd på en flerukers fallende kile, mente noen analytikere, basert på tidligere års data, at Shiba Inu var satt til et hopp til $0,000039.

Mange utviklinger i markedet hindret denne prognosen i å gå i oppfyllelse.

Samtidig anslår Changelly, et kryptoprediksjonsverktøy, at Shiba Inu vil gå tilbake til prisklassen $0,000039, spesielt i desember 2026.

Fascinerende nok spår prediksjonsverktøyet Telegaon at Shiba Inu vil nå målet i år.

Om Shiba Inu vil vurdere $0,000039-målet i år eller neste år er fortsatt ukjent.

Derfor beveger investorer seg mot lovende prosjekter som Remittix.

Remittix vil fortsette sitt rally

Remittix (RTX) endrer globale betalinger og tilbyr raske og rimelige grenseoverskridende løsninger.

Å kombinere kraften til blokkjedeteknologi med konvensjonell bankinfrastruktur vil gjøre det mulig for Remittix å oppnå markedsandeler i denne store virksomheten og gi et perfekt og raskt svar for verdensomspennende transaksjoner.

Imponerende er også den åpne tilnærmingen til flate avgifter til plattformen, som gir åpenhet over for høye byttekurser for tradisjonelle banker og sparing.

Hvorfor nå er den beste tiden å kjøpe $RTX

RTX-mynten tilbyr en enorm investeringsverdi med en forhåndssalgspris på $0,0734.

Prognoser viser en betydelig økning; etterspørselen etter originale grenseoverskridende betalingsløsninger skaper en 25x multiplikator i forhåndssalgsfasen og over 1500 % vekst etter lansering.

Remittix gir investorer en tidlig mulighet til å engasjere seg med et firma med stort utviklingspotensial ettersom kryptomarkedet vokser.

Oppdag fremtiden til PayFi med Remittix ved å sjekke forhåndssalget deres her:

Nettsted: https://remittix.io/

Sosialt: https://linktr.ee/remittix