Hvorfor millioner snart kan bruke Bitcoin for betalinger gjennom Jack Dorsey’s Square

Block, finansteknologiselskapet medstiftet av X-grunnlegger Jack Dorsey, kan snart godta Bitcoin som betalingsmetode på tvers av noen av tilbudene sine.

I et nylig intervjuopptreden sa seriegründeren at Bitcoin ville ha “mislyktes” hvis den bare ender opp som en verdibutikk.

Han berørte viktigheten av å bruke Bitcoin for daglige betalinger og bekreftet at Block jobber aktivt for å aktivere Bitcoin-transaksjoner på både Square-terminalene og Bitkey-lommeboken.

Mens noen kritikere hevdet at utrullingen har tatt for lang tid, svarte Dorsey at prosessen ikke er så enkel som å “vende en bryter”, men forsikret at planene var i gang. Se nedenfor.

Andre forble skeptiske og la merke til at Dorsey hadde “sagt det i årevis”, med henvisning til tidligere kommentarer fra Dorsey.

Hva er Square, og hva betyr dette for Bitcoin?

Copy link to section

Block, tidligere også kjent som Square, tilbyr en bred blanding av forbruker- og forretningsverktøy designet for å forenkle økonomi.

Flaggskipsproduktet Square, hjelper selgere å akseptere betalinger, administrere inventar og drive drift.

Fra 2024 hadde Block en estimert brukerbase på 4 millioner selgere, og behandlet rundt 228 milliarder dollar årlig. Hvis Square begynner å akseptere Bitcoin-betalinger på tvers av handelsnettverket, kan det markere et av de største skrittene mot mainstream-adopsjonen av kryptovalutaen.

Med millioner av selgere som allerede bruker plattformen, kan det å aktivere BTC-transaksjoner umiddelbart introdusere Bitcoin som et praktisk betalingsalternativ i daglig handel. Videre kan det også oppmuntre noen av sine konkurrenter innen betalingsområdet til å utforske lignende integrasjoner.

En annen viktig del av Blocks Bitcoin-push er Bitkey, en maskinvarelommebok for selvforvaring som ble lansert i desember 2023. Den er designet for å gi brukere sikker, uavhengig kontroll over deres Bitcoin-beholdning uten å stole på børser eller depotmottakere.

Dorsey bekreftet at Bitkey også vil støtte Bitcoin-betalinger når integreringen er fullført.

På forbrukersiden er Blocks Cash-app allerede en stor pågang for Bitcoin-kjøp. Det lar brukere kjøpe, selge og overføre Bitcoin, og alene i Q4 2023 genererte det 66 millioner dollar i overskudd fra BTC-relatert aktivitet.

Utover betalinger er Block tungt investert i Bitcoin-infrastruktur. Selskapet har 8 485 BTC verdt over 700 millioner dollar og bygger et komplett Bitcoin-gruvesystem.

Den utviklet nylig en avansert 3nm gruvebrikke og er nå fokusert på å bringe en komplett gruveløsning til markedet, og kombinerer styrkene innen maskinvare, programvare og forsyningskjedestyring.

For å prioritere Bitcoin-relaterte initiativer, har Block nedskalert andre satsinger som musikkstreamingplattformen Tidal og det desentraliserte nettprosjektet TBD.

Square eksperimenterte tidligere med å la selgere godta Bitcoin tilbake i 2014, men funksjonen ble til slutt avviklet. I et intervju fra 2018 forklarte Jack Dorsey at de fleste av Squares brukere på den tiden var små bedrifter som solgte «stearinlys og sykler», og kundene var rett og slett ikke klare til å gjøre slike daglige kjøp med Bitcoin.

Økonomiske problemer kan hindre fremgang

Copy link to section

Blocks planer om å rulle ut Bitcoin som betalingsmetode kan bli forsinket ettersom selskapet nylig rapporterte svake Q4-inntekter og permitterte over 930 ansatte.

Oppsigelsene, som berørte rundt 8 % av arbeidsstyrken, kom bare uker etter at Block bommet på Wall Street-forventningene, og rapporterte omsetning på 6,03 milliarder dollar mot anslåtte 6,29 milliarder dollar og en inntjening per aksje på 71 cent i stedet for de forventede 87 cent.

I offentlige kommentarer har Dorsey hevdet at nedbemanning var en del av en bredere restrukturering med sikte på å tilpasse seg strategiske prioriteringer og effektivisere driften.