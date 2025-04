India øker russisk oljeimport i mars; Venezuelanske fat vil sannsynligvis skiftes ut enkelt

Indias oljeimport fra Russland økte på månedlig basis i mars, selv om trusselen om at USA innfører sanksjoner mot kjøpere av russisk råolje var stor.

Indias råoljeimport er estimert til rundt 1,6 millioner fat per dag for både mars og april, noe under gjennomsnittet på 1,63 millioner fat per dag i samme periode i fjor, sa Emma Li, Vortexas seniormarkedsanalytiker, til Invezz .

I følge Vortexas data importerte India rundt 1,57 millioner fat per dag med råolje fra Russland i løpet av mars, noe som tilsvarer en økning på omtrent 11 %.

I februar hadde landet importert 1,42 millioner fat olje per dag fra Russland.

Oljeimporten fra Russland har stabilisert seg etter å ha falt de siste månedene.

I desember 2024 falt russisk råoljeimport til et 17-måneders lavt nivå, mens importen ble dempet også de neste par månedene sammenlignet med tidligere tall.

I januar sanksjonerte USA flere tankskip og forsikringsselskaper i den russiske skyggeflåten, som var ansvarlige for transport av olje til andre land, og unngikk vestlige sanksjoner.

I utgangspunktet var det mangel på russisk forsyning ettersom land som India og Kina økte innkjøpene fra Midtøsten og Vest-Afrika.

Nyere data har imidlertid antydet at Russland stort sett har klart å sidelinje disse nye sanksjonene som ble pålagt av den tidligere amerikanske presidenten Joe Bidens administrasjon.

Indias import fra mars

Eksporten fra Russland har holdt seg robust, og importen fra India har begynt å ta seg opp igjen.

Russland og handelsmenn oppdaget metoder for å omgå amerikanske sanksjoner for levering av forsendelser til indiske havner.

I mars forble Russland den største leverandøren av råolje til India. Stillingen har vært innehatt av Moskva siden krigen brøt ut i Ukraina i februar 2022.

Source: Vortexa

Blant andre land steg Indias import fra Nigeria med 179 % på månedsbasis i mars til 207 259,68 fat per dag, viste Vortexas data.

På samme måte økte importen fra USA med mer enn 66 % til 243 917,26 fat per dag forrige måned, ifølge dataene.

Irak, den nest største råoljeleverandøren til India, sendte 818 040,39 fat per dag i mars, en nedgang på 20 % fra forrige måned.

Tilsvarende falt Saudi-Arabias import til India til 626 452,94 fat per dag forrige måned fra 754 103,57 fat per dag i februar, viste dataene.

Forsendelser fra De forente arabiske emirater falt litt til 408 102,59 fat per dag i mars.

Russland råolje-sanksjoner

Forrige uke truet Trump med å innføre toll på 25-50 prosent på land som kjøper russisk råolje.

Kina og India er de største kjøperne av russisk olje – står for 80 % av eksporten – og deres respons er fortsatt usikker.

Janiv Shah, Rystad Energys oljedirektør for råvaremarkeder, sa:

Skulle tollpresset vise seg å være vellykket for Trump og muliggjøre en våpenhvile mellom Russland og Ukraina, er det et scenario der disse straffetiltakene kan være kortvarige, med tollsatser som potensielt kan være positive for råolje og bearish for produkter.

I mellomtiden sa Vortexas Li til Invezz at hvis russiske sanksjoner skulle håndheves, kan Indias oljeimport fra Russland falle tilbake til nivåene før 2022.

Imidlertid sa Li at det var et “stort spørsmålstegn” på om USA ville ta et så drastisk skritt.

Venezuela oljeimport

Copy link to section

India har sluttet å importere råolje fra Venezuela etter at Trump innførte en toll på 25 % på land som kjøper olje og gass fra det søramerikanske landet, ifølge flere medieoppslag.

India hadde importert bare 62 831,74 fat per dag med råolje fra Venezuela i mars sammenlignet med 66 073,11 fat per dag i februar, viste Vortexa-data.

“Denne lille mengden kan enkelt erstattes,” sa Li.

Li la til:

Gitt at venezuelanske råoljekvaliteter er veldig tunge, vil den tilsvarende erstatningen være tung råolje fra Nord-/Latin-Amerika (kanadisk eller meksikansk) eller Midtøsten (irakisk Basrah-tung).

“Gitt omfanget av russiske volumer, som langt overgår de fra Iran eller Venezuela, kan enhver handling fra begge landene ha en betydelig sterkere bullish innvirkning på markedet,” sa Rystads Shah.