Kan Dogecoin (DOGE) støttespillere stå bak Remittix ettersom $14 000 000 er overskredet i banebrytende lansering: kjøp nå før prisene stiger

Medierapporter nevner ofte Dogecoin (DOGE) kryptovaluta på grunn av dens historie som en meme kryptovaluta og dens bemerkelsesverdige støttespillere.

Det er indikasjoner på at Dogecoin-supportere aktivt støtter Remittix på grunn av dets overlegne grensebetalingsfunksjoner.

Sterk investorinteresse i Remittix eksisterer fordi selskapet mottok finansiering over 14,3 millioner dollar.

Selv om forskning ikke har bekreftet koblingen mellom Dogecoin-hvaler og DOGE, produserer den fortsatt skepsis og nysgjerrighet om sammenhengen mellom de to.

Dogecoins blandede signaler

Kilde: TradingView.

Dogecoin opererte over $0,1731 under tidlig amerikansk tid på tirsdag, etter gjenoppretting fra $0,16 på mandag.

Flere meme-eiere følte seg usikre etter at Elon Musk, som leder av US Department of Government Efficiency (DOGE), ga ut kommentarer som la press på meme-mynten under ukens første økter.

Siden den nådde $0,20 den 26. mars har Dogecoin falt ettersom tradere står overfor Trumps “Liberation Day”-tariffer, som destabiliserte markedet.

Kombinasjonen av høye likvidasjoner som når 3,3 millioner dollar innen 24 timer indikerer at bjørner opprettholder kontrollen over markedet.

Det kortsiktige motstandspunktet for DOGE står på $0,20 fordi tradere bemerket at dette området var punktet for avvisning sist onsdag.

Markedet viser et forsiktig tegn etter å ha brutt under $0,16, selv om det har vist mer ekstreme prisbevegelser i DOGE gjennom historien.

En av de negative effektene av vedvarende bearish sentiment vil være innehavere som søker alternative investeringsalternativer for å administrere sine porteføljer.

Remittix over 14 millioner dollar

Remittix-forhåndssalget har oppnådd mer enn $14,3 millioner, mens dets 525 millioner+ solgte tokens nådde priser på $0,0734.

Den overlegne forhåndssalgssamlingen viser at mange investorer tror betalingsvisjonen kan bli svært verdifull.

Den internasjonale pengeoverføringstjenesten Remittix jobber for å eliminere kostnader og forsinkelser som vanligvis påvirker denne sektoren.

Kombinasjonen av enkel betjening og gjennomsiktig service trekker nølende kryptokjøpere til Remittix fordi de mistror spekulative tokens.

Fjernobservatører antyder at det å være koblet til DOGE-supportere kan hjelpe Remittix med å tiltrekke seg ytterligere finansiering fra investorer.

Offentlige spekulasjoner har vekket oppmerksomhet til dette nye symbolske rammeverket. Investorer som tjente på DOGEs tidligere rally står overfor dilemmaet med å satse på Remittix for å oppnå vedvarende fortjeneste.

Utviklingen av et aktivt fellesskap kan fremme synlighet og samtidig forbedre handelsaktiviteten for $RTX.

Kan DOGE-hvaler styrke Remittix?

DOGE-hvaler ser etter nye prosjekter som gir faktiske bruksapplikasjoner i markedet.

Fokuset til Remittix skiller seg fra meme-mynter siden det bruker seg til å løse grenseoverskridende betalingsutfordringer i stedet for å bruke virale markedsføringsmetoder.

De som støttet DOGE tidligere har en tendens til å trekke mot Remittix basert på dets mer anvendelige funksjoner.

Folk som søker faktiske fordeler fra sine tokens vil sette pris på de jevnere transaksjonene som tilbys av Remittix.

Forholdet mellom DOGE-Remittix forblir ubevist av tilgjengelig bevis.

Ryktet eksisterer fordi skeptikere mener at tilfeldighetene har blitt forvekslet med fakta. Medlemmene av kryptovaluta-verdenen engasjerer seg regelmessig i spekulasjonsaktiviteter.

En liten prosentandel av DOGEs nøkkelbrukere som overfører midler til Remittix, vil føre til ytterligere positiv utvikling.

Markedet er fortsatt uvitende om de beste DOGE-innehaverne deltar som støttespillere i Remittix sine finansieringsaktiviteter.

En potensielt tryggere investering

Dogecoin viser høy prisvolatilitet, men Remittix presenterer seg for brukerne som en stabil digital betalingsplattform.

Det er ingen solid bevis på at Dogecoin-entusiaster bidrar til Remittix-ekspansjon, selv om analytikere fortsetter å spekulere om situasjonen.

Offentlig diskusjon om denne oppfatningen av Dogecoin har økt fordi kryptovalutaen nå viser markedsvolatilitet.

Markedets appell til Remittix-tokens til investorer stammer fra dens beviste suksess under forhåndssalg og dens oppdrag om å optimalisere betalinger.

Markedet viser en genuin interesse for Remittix uavhengig av rykter som tyder på at DOGE-hvaler endret sin økonomiske posisjon.

Hele markedsplassen fokuserer på Remittix ettersom den omsetter sine attraktive funksjoner til varige fordeler for sine misjonssupportere.

