PepeX stiger når Raydium (RAY) faller med 12 % på grunn av profittaking

Kryptomarkedet fortsetter å gå på skinner, med toppaktiva som svinger kraftig mellom viktige støtte- og motstandsområder.

Ettersom Bitcoin mister gevinster og ser ut til å holde over $83k, viser altcoins som Raydium (RAY) økt svakhet.

RAY har gått ned rundt 12 % den siste uken, med det siste tilbakeslaget etter en merkbar økning på 6 % over $2.

Hvordan er PepeX (PEPX) sammenlignet med forhåndssalgsnettverk på 1,2 millioner dollar innen dager etter lansering?

Hva er markedsutsiktene?

Copy link to section

Den generelle følelsen er for øyeblikket i frykt-territoriet med kryptofrykt- og grådighetsindeksen på 24.

Dette tyder på fortsatt smerte. BitMEX-medgründer Arthur Hayes peker imidlertid på en potensiell katalysator for markedene.

Han antyder at markedet kan være ute av skogen snart, bemerket han på X.

Ifølge Hayes, til tross for “Liberation Day”-dip, kan ting strekke seg bullish hvis BTC holder seg over $76,5k mellom nå og USAs skattedag 15. april. Kvantitative lettelser kan være enda et løft.

Dette betyr at Raydium-prisen kan være inne for en betydelig pumpe.

Men betyr interesse for nye muligheter at PepeX (PEPX) kan overgå RAY og andre altcoins etter forhåndssalg?

Raydium-prisen da DEX prøver å klare PumpSwap-utfordringen

Copy link to section

RAY er det opprinnelige tokenet til den Solana-baserte automatiserte markedsmakeren og likviditetsleverandøren Raydium.

Den tilbyr en desentralisert utveksling for likviditet i kjeden, med funksjoner som inntil nylig er nøkkelen til Pump.fun-økosystemet.

Pump.funs avduking av PumpSwap DEX-plattformen har imidlertid endret det, og bringer en ny utfordrer rettet mot Raydiums dominans.

Også i blandingen av konkurrerende plattformer er Meteora og Orca.

Kan dette påvirke Raydium volum og inntekter? Og hva ville det bety for RAY-prisen?

Raydium-prisen steg mer enn 6 % tidlig torsdag, og nådde topper på 2,13 dollar midt i en økning på 172 % i daglig volum.

Men når konkurransen øker, inkludert fra PumpSwap, kan nedgangen under $1,90 og en retest på $1,75 tillate bjørner å styrke seg?

Hvis okser snur kontrollen, er det sannsynlig at kjøpere vil se et utbrudd til $4.

PepeXs AI-drevne meme-lanseringsfelt

Copy link to section

Pump.fun-plattformen er den ledende meme-myntstartplassen.

Det har imidlertid bare hjulpet innsidere, ettersom de fleste tokens dør, og magre 0,04% av innehaverne har angivelig tjent med overskudd.

PepeX, som nylig avduket sitt forhåndssalg, bringer verdens første AI-drevne meme-lanseringsplate.

I følge prosjektet er PepeX som Pump.fun, men mer fellesskapsfokusert og rettferdig.

Ikke bare kan hvem som helst automatisk lage og distribuere en meme-mynt på få minutter, men designet eliminerer ting som sniking og manipulasjon som har skandalisert Pump.fun.

Hvorfor PepeX? Start med +270 % økning i forhåndssalget

Copy link to section

Det opprinnelige PEPX-tokenet er for tiden i forhåndssalg og har samlet inn mer enn $1,2 millioner.

Prisen har økt til $0,0232 i trinn 4, noe som betyr at kjøp nå kan se at early birds får over 273 % avkastning før handelsdebut.

Prosentandelen var 332 % i trinn 1, mens manglende trinn 4 og kjøp i trinn 5 reduserer dette til rundt 255 %.

Med PepeX som posisjonerer seg som en sterk konkurrent til Pump.fun, kan den potensielle avkastningen etter forhåndssalget være betydelig.

Forventede børsnoteringer kan øke etterspørselen og prisstigningen ytterligere.

RAY-prisen steg mer enn 8 ganger i 2021 og er opp 12 ganger siden det laveste i 2022.

PEPX-token har potensial til å enkelt overgå disse milepælene, spesielt hvis lanseringen faller sammen med forventet bullish dominans.

For å lære mer om PepeX, besøk den offisielle nettsiden.