USD/CNY-prognose: Vil Kina la renminbi krasje under handelskrigen?

USD/CNY-kursen steg til et høydepunkt på 7,30 denne uken, det høyeste punktet siden februar da handelskrigen eskalerte. Det har hoppet med 0,87 % fra det laveste nivået i år, og noen analytikere tror at det kan stige til 10 i de kommende ukene.

Kina kan devaluere renminbien

Copy link to section

USA og Kina tok fatt på den viktigste handelskonflikten på mange år denne uken. Donald Trump, med henvisning til falske tall, kunngjorde at USA ville innkreve en toll på 34 % på alle varer importert fra Kina. Det er på toppen av tariffene han kunngjorde i sin første periode og de 20 % han lanserte etter å ha blitt gjenvalgt.

For ikke å bli overgått, kunngjorde Kina også gjengjeldelsestariffer og andre tiltak for å straffe USA. Alle varer importert fra USA, potensielt inkludert Boeing-fly, vil motta en tariff på 34 %. Kina vil også begrense importen av noen amerikanske varer og legge til flere selskaper i sin enhetsliste.

Disse tiltakene betyr at handelskonflikten mellom de to største økonomiene vil eskalere. Analytikere mener at Trump kan bestemme seg for å gripe inn ved å legge til flere tollsatser på varer fra Kina.

Kina forventes å jobbe hardt for å dempe økonomien. Den kan bestemme seg for å øke sine stimuleringstiltak , spesielt i industrien. Det viktigste er at Kina kan bestemme seg for å devaluere sin valuta, et trekk som vil bidra til å oppveie virkningen av tollsatser.

Kina er den største eksportøren i verden, med det meste av handelen med renminbi og amerikanske dollar. I dette tilfellet, mens importører til Kina betaler mer, setter eksportører pris på en svakere renminbi fordi det gjør varene deres litt billigere.

Beijing har latt den lokale valutaen svekke seg de siste månedene ettersom USD/CNY-kursen steg fra 7 i september i fjor til 7,27 i dag.

Potensielle rentekutt i Federal Reserve

Copy link to section

Kinas ønske om å ha en svakere renminbi kommer da USA også ønsker å devaluere dollaren litt for å gjøre eksporten billigere.

Trump og hans embetsmenn har kommet med et uoffisielt forslag kjent som Mar-a-Lago-avtalen som tar sikte på å tvinge land til å akseptere en svakere amerikansk dollar og lavere renter på sine investeringer i det amerikanske statskassen. Land som aksepterer at dette skjer vil da bli beskyttet av USA.

En måte USA kan devaluere den amerikanske dollaren på er at Federal Reserve kutter renten. Mens Jerome Powell har antydet at Fed ikke vil kutte renten, mener analytikere at det bare er et spørsmål om tid. Dette er budskapet som de amerikanske obligasjonsrentene sender etter å ha stupt til det laveste nivået på måneder.

Goldman Sachs-analytikere spår tre rentekutt senere i år, høyere enn de to som Fed har antydet.

USD/CNY teknisk analyse

Copy link to section

USD/CNY chart by TradingView

Det daglige diagrammet viser at USD/CNY-kursen har tatt seg opp igjen de siste dagene, og beveget seg fra et lavpunkt på 7,2176 den 12. mars til 7,28 i dag. Den har beveget seg litt over nøkkelmotstanden på 7.2765, det høyeste nivået 24. juni.

50-dagers og 25-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) har dannet et bullish crossover-mønster. Dessuten har Relative Strength Index (RSI) pekt oppover.

Paret har dannet et lite omvendt hode- og skuldermønster, et populært bullish tegn. Derfor er banen til den minste motstanden oppover, med det første målet å se på 7,3325, det høyeste nivået i januar. Et trekk over det nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til 8.