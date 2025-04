Elon Musks sosiale medieplattform X, tidligere kjent som Twitter, har nådd en foreløpig avtale om å avgjøre sin juridiske tvist med Twitch, en direktestrømmetjeneste eid av Amazon.

Avtalen gjelder påstander om at Twitch og flere andre selskaper konspirerte for å holde tilbake reklame fra X, noe som førte til at plattformen tapte betydelige inntekter.

I en rettssak på mandag informerte X en føderal dommer i Texas om at den hadde signert et “memorandum of understanding” for å avvise søksmålet mot Twitch, betinget av at datterselskapet oppfyller visse ikke avslørte betingelser innen utgangen av 2025.

Xs antitrustsøksmål

X anla først søksmålet i november, og anklaget Twitch og nesten et dusin andre selskaper for brudd på antitrustlover ved å koordinere en boikott.

Innleveringen hevdet at selskapene handlet i samarbeid med World Federation of Advertisers (WFA) for å med vilje lede milliarder av dollar i annonseutgifter bort fra X.

Søksmålet er en del av en bredere juridisk innsats fra X for å utfordre det den hevder er en koordinert kampanje fra store annonsører og bransjeorganer for å undergrave plattformens økonomiske ytelse.

Twitch hadde ikke levert et juridisk svar før forlikskunngjøringen.

Avtalen med Twitch følger et lignende trekk i fjor som involverer Unilever.

I oktober avskjediget X frivillig forbrukervaregiganten fra søksmålet etter at de to partene inngikk et forlik.

Unilever sa den gang at X hadde forpliktet seg til å “oppfylle våre ansvarsstandarder for å sikre sikkerheten og ytelsen til våre merker på plattformen.”

Pågående saker

Siden Musk kjøpte plattformen i oktober 2022, har X slitt med fallende annonseinntekter.

Mange annonsører reduserte eller stoppet utgifter på grunn av bekymring for at innholdsmoderering hadde blitt svekket under ny ledelse, noe som førte til en høyere risiko for at annonser vises sammen med kontroversielt eller skadelig innhold.

Andre selskaper som er navngitt i det pågående søksmålet inkluderer CVS, Pinterest og Colgate-Palmolive.

Rettstvisten fremhever den fortsatte spenningen mellom X og annonseindustrien, ettersom plattformen jobber for å gjenoppbygge annonsørenes tillit og inntektsstrømmer under pågående gransking av innholdspolitikken og modereringspraksisen.

Elon Musk selger X

I forrige måned kunngjorde Musk at hans kunstig intelligens-firma, xAI, hadde kjøpt den sosiale medieplattformen X i en aksjetransaksjon på 33 milliarder dollar.

Avtalen inkluderer 12 milliarder dollar i gjeld, noe som effektivt øker Xs verdi til 45 milliarder dollar.

For å forklare begrunnelsen bak fusjonen, uttalte Musk på X:

xAI og Xs fremtid er sammenvevd. I dag tar vi offisielt skrittet for å kombinere data, modeller, databehandling, distribusjon og talent.»

Musk sa at siden oppstarten for to år siden har xAI dukket opp som et av verdens ledende AI-laboratorier, og utviklet seg med “enestående hastighet og skala” i å bygge både modeller og datasentre.

Han bemerket også at X, som nå betjener over 600 millioner aktive brukere som søker sanntidsinformasjon, har “blitt forvandlet til et av de mest effektive selskapene i verden”, og posisjonerer det for fremtidig vekst.

Musk sa at avtalen verdsetter xAI til 80 milliarder dollar og X til 33 milliarder dollar.