AI-historie kalt “ekte” for 2025: er det positivt for PepeX?

Trump-tollsatser og frykt for en forestående resesjon ettersom landene gjengjelder seg for høyere toll på produktene sine, har senket AI-aksjer de siste ukene.

Likevel forblir historien om kunstig intelligens “ekte” de neste 12 månedene, sa Drew Pettit, aksjestrateg hos Citi, i et nylig intervju med CNBC.

Faktisk kan AI-aksjer bare være enda mer attraktive nå som Trumps handelspolitikk har utelukket overvurdering.

Imidlertid forventer Pettit at handelen med kunstig intelligens faktisk vil utvide seg utover husholdningsnavnene som Nvidia i 2025.

Og hvem vil si at utvidelsen bare vil være begrenset til andre “aksjer” under radaren.

Det er en god sjanse for at noen av investeringene finner veien til de AI-aktiverte kryptotokenene som PepeX også.

Hvorfor lover Citis AI-prognose godt for PepeX?

Citi-analytiker Drew Pettit ser at mer penger finner veien til plattformer for kunstig intelligens ettersom AI fortsetter å drive produktivitetsgevinster og sterke grunnleggende faktorer i 2025.

Og for de som er interessert i det beste fra begge verdener – AI-medvind så vel som kryptomedvind – kan PepeX være et toppnavn for investeringer i år.

PepeX kårer seg selv som “verdens første AI-drevne tokeniseringslanseringsstasjon.” Det er en plattform som lar deg bruke kunstig intelligens til å lansere og markedsføre meme-mynter i løpet av minutter.

AI-narrativet har allerede hjulpet PepeX-forhåndssalget til å skaffe mer enn $1,3 millioner de siste ukene, noe som indikerer en sterk første interesse som ofte oversetter til fortsatt momentum og prisstigning etter at en mynt ble listet på en kryptobørs.

Hvis du vil utforske måter å investere i PepeX i forhåndssalgsstadiet og posisjonere deg for å dra nytte av fremtidige potensielle rallyer,

Kan et BTC-rally hjelpe PepeX meme-mynt i 2025?

PepeX er en spennende meme-mynt å eie i år, ettersom den har planer om å introdusere nye AI-løsninger mens vi fortsetter gjennom resten av 2025 også.

Disse inkluderer kunstig intelligens-aktivert analyse for token-ytelsesporing samt AI-assisterte handelssignaler for PepeX-innehavere.

Ifølge Statista forventes markedsvolumet for kunstig intelligens å overstige 1,0 billioner dollar i løpet av de neste 6-7 årene.

Det antyder at PepeX spiller i et stort nok totalt adresserbart marked til å dra nytte av det på lang sikt.

I tillegg, som en meme-mynt, er retningen PepeX vil ta potensielt også knyttet til Bitcoin.

Ettersom verdens største krypto etter markedsverdi gjenopptar sin oppadgående bane, slik mange er sikre på at den vil gjøre det senere i år, kan den opprinnelige PepeX meme-mynten også ha nytte.

Er du interessert i å lære mer om PepeX før du avslutter beslutningen om å investere i det,