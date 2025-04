New Hampshire forskutterer Bitcoin reserveregning

Presset for å legge Bitcoin til statskassene får fart i New Hampshire, med lovgivere som fremmer et lovforslag som kan tillate staten å holde Bitcoin som en del av sine offisielle reserver.

Den 10. april vedtok New Hampshire’s House House Bill 302 med en avstemning på 192-179, noe som gjorde det til den fjerde staten som har fremmet en Bitcoin-reserverelatert regning gjennom et lovgivende kammer.

Lovforslaget vil nå sendes til Senatet for videre behandling. Hvis den blir godkjent, vil den gå til guvernør Kelly Ayottes skrivebord for en endelig underskrift før den blir lov.

Hva er House Bill 302?

Ved å bli lov, vil House Bill 302 tillate statskasserer å allokere opptil 10% av statlige midler eller andre lovlig godkjente midler til Bitcoin og velge edle metaller som gull, sølv og platina.

For å kvalifisere for investering må en digital eiendel ha opprettholdt en gjennomsnittlig markedsverdi på over 500 milliarder dollar det siste året.

For øyeblikket er Bitcoin den eneste eiendelen som oppfyller dette kriteriet.

Lovforslaget stiller også strenge krav til forvaring. Eiendeler kan enten holdes direkte av staten gjennom en sikker depotløsning, av en kvalifisert depotmottaker, eller via et børshandlet produkt.

Tanken er å holde statens eierandeler trygge samtidig som de gir dem rom for å vokse.

Opprinnelig inkluderte lovforslaget stablecoins og foreslåtte bestemmelser for å inkludere staking, men disse bestemmelsene ble senere fjernet.

Det som gjenstår er en strømlinjeformet versjon fokusert utelukkende på høykapital, veletablerte eiendeler som Bitcoin.

HB302 er en del av et bredere lovarbeid i New Hampshire for å adressere blokkjede- og digitale aktivapolitikk.

Lovgivere gjennomgår også to andre lovforslag som fokuserer på stablecoins, real-world eiendeltokenisering og regulatorisk klarhet for blockchain-bruk.

HB310 krever opprettelsen av en kommisjon for å studere reguleringen av stabile mynter og tokeniserte eiendeler i den virkelige verden.

Panelet vil evaluere juridiske modeller, identifisere potensielle risikoer og gi anbefalinger om hvordan staten bør nærme seg disse teknologiene.

HB639, derimot, fokuserer på juridisk beskyttelse og klarhet rundt blockchain-bruk.

Arizona leder strategisk reserveløp

I følge Bitcoin Laws, som sporer kryptorelaterte regninger over hele landet, forblir Arizona frontløperen i dette racet på statsnivå.

Som tidligere omtalt på Invezz, godkjente to Arizona-regninger, SB 1373 og SB 1025, House Rules Committee i mars.

SB1373 ville opprette et nytt statlig drevet fond laget av beslaglagte digitale eiendeler og statlige penger, mens SB1025 ville la eksisterende offentlige midler investere opptil 10 % i Bitcoin hvis en føderal reserve opprettes.

Hvis en av dem blir inngått i loven, vil Arizona bli den første staten som offisielt lanserer en strategisk Bitcoin-reserve ved å bruke en blanding av beslaglagt krypto og tildelte offentlige midler.