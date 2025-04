Avalanche viste imponerende ytelse de siste syv dagene, og økte med over 35 % for å sveve på $20 under denne publikasjonen.

De positive utsiktene dukket opp da protokollens totale verdi låst (TVL) kom tilbake i april, og avsluttet nedtrendene som dominerte siden begynnelsen av januar.

De skiftende følelsene har utløst debatter om AVAXs potensielle prisoppgang.

Alt virker klar for et 50% hopp fra dagens priser til det psykologiske nivået på $30.

Avalanche TVL kommer seg etter langvarig nedgang

DeFillama-data viser at Avalanche TVL kom seg i april etter å ha falt siden tidlig i 2025, for tiden på 1,27 milliarder dollar.

Source – DeFillama

Bredt markedssentiment sendte den totale verdien låst under 900 millioner dollar i februar.

Det samme holdt på 1,1 milliarder dollar i nærheten ved slutten av mars.

I mellomtiden representerte det en bemerkelsesverdig nedgang fra over 1,5 milliarder dollar i januar 2025.

TVL-gjenopprettinger markerer det første signalet om vedvarende rally, noe som antyder et potensielt vendepunkt for AVAX-priser.

Videre overgikk Avalanche sine L1- og L2-rivaler da DeFi TVL økte med omtrent 15 % i løpet av forrige måned.

Det representerte den raskeste veksten blant de ti beste protokollene.

Ethereum, Bitcoin, Berachain, Arbitrum og Aptos så betydelige fall da Solana, Binance Smart Chain, Tron og Base registrerte beskjedne gevinster.

I mellomtiden skilte Avalanche seg ut blant de ti beste plattformene.

Den betydelige veksten bekrefter gjenopplivet investorinteresse og økt utvikleraktivitet innenfor AVAX-økosystemet.

Token Terminal-data viser at AVAXs aktive adresser (månedlig) økte med over 15 %.

Forskjellige DeFi-prosjekter innenfor Avalanche-økosystemet, inkludert Benqi og Trader Joe, har også registrert økt kapitaltilførsel og forsterket brukerengasjement.

Slike økninger fremhever revitaliseringer av blokkjedens brukstilfeller og appellerer til brukere og utviklere.

AVAX-prisutsikter

Avalanche handles til $20,11 etter å ha oppnådd henholdsvis 2% og 35% siste dag og uke.

Chart by Coinmarketcap

Det gjenopprettede 24-timers handelsvolumet bekrefter de skiftende sentimentene når okser sikter mot en overtakelse.

Teknisk analyse avslører $30-merket som et psykologisk nivå og avgjørende motstand.

AVAX var vitne til flere avslag i denne sonen i midten av 2024.

Den testet sist nivået i februar 2025, og bekreftet dets robusthet.

Imidlertid er fortsatt kjøperinteresse fortsatt avgjørende for en slik økning.

Alt bør overvinne $24 og sikre et stearinlys over $26 for en jevn tur til $30.

Det vil bety en økning på 50 % fra Avalanches nåværende pris.

Et avgjørende trekk forbi $30 ville flytte Avalanches bane til bullishness og katalysere utvidede rally.

X-bruker og kryptoentusiast Farid stoler på at AVAX-prisen vil nå $60 innen juli 2025.

Likevel er bredbaserte følelser fortsatt avgjørende for AVAXs utvinning.

Kryptosektoren viser ubesluttsomhet, ettersom Bitcoin ser ut til å stå fast på $80K.

For å flytte markedets retning til oppsiden, bør toppkryptoen overvinne motstanden på $90 og målrette $100K.